El Frente Amplio de Ada Colau quiere que al menos el 25% de la superficie agraria útil esté en producción ecológica para 2030 y alcanzar el 100% en 2050, tanto en la agricultura como en la ganadería. La propuesta supondría obligar a los trabajadores del campo a adoptar un sistema que prohíbe el uso de fitosanitarios y fertilizantes químicos, con el consiguiente descenso del rendimiento de los cultivos y, por lo tanto, una más que previsible subida del precio de los alimentos para los consumidores.

Según los últimos datos oficiales disponibles del Ministerio de Agricultura correspondientes a 2024, España tenía 2,94 millones de hectáreas inscritas en producción ecológica, el 12,31% de la superficie agraria útil. Es decir, para llegar al 25% en 2030 habría que duplicar prácticamente el peso de este modelo en apenas cuatro años.

Para conseguirlo, el programa electoral del Frente Amplio propone impulsar una Ley de Agricultura que permita una "transición integral hacia la agroecología". Lo que no especifica es cómo se aplicaría a las explotaciones o qué ocurriría con aquellos que no puedan o no quieran adaptarse.

Un sistema caro y menos productivo

¿Qué significa exactamente producir en ecológico? En primer lugar, implica renunciar a buena parte de los productos químicos o sintéticos que utiliza la agricultura convencional para proteger las cosechas y mejorar la producción.

Por ejemplo, si hay que acabar con una plaga de pulgón, el agricultor debe aplicar piretrinas. La agricultura ecológica aplicará un tratamiento natural con piretrinas extraídas de los crisantemos. La agricultura convencional también utilizará piretrinas, pero elaboradas en un laboratorio y, por lo tanto, mucho más baratas. El problema es que no siempre hay tratamientos ecológicos para combatir una plaga o no son tan eficaces y sencillos de aplicar.

Y lo mismo ocurre con los fertilizantes. La producción ecológica no permite utilizar los abonos minerales nitrogenados de síntesis que emplean numerosas explotaciones convencionales. La normativa obliga a mantener la fertilidad del suelo mediante rotaciones, leguminosas y abonos orgánicos. La cuestión es que el olor en las áreas rurales puede ser insoportable cuando llega el momento de esparcir purines y estiércol por el campo. Y, por otra parte, estos sistemas tampoco están libres de riesgos ecológicos: una gestión inadecuada puede provocar emisiones de amoniaco y contaminación de las aguas por exceso de nitrógeno.

Una condena a muerte

Pero sin duda, el gran escollo del plan "agroecológico" del partido de Ada Colau es que la agricultura ecológica es menos productiva, aproximadamente un 20% por debajo de la convencional, según los datos publicados en 2023 en la revista científica Agricultural Systems. Eso supondría que para seguir produciendo los mismos alimentos necesitaríamos más tierras de cultivo, más agua, más tractores quemando diésel y más agricultores.

Sin embargo, el Frente Amplio no parece haber tenido en cuenta esa circunstancia porque en el mismo programa electoral plantea "reservar un 10% del espacio agrario para la biodiversidad". La consecuencia es evidente: menos alimentos, más gastos de producción, precios disparados en los supermercados.

Es más, obligar a los agricultores y ganaderos a producir exclusivamente en un modelo ecológico supondría que nuestros productos serían todavía menos competitivos en un momento crucial, justo cuando la Unión Europea acaba de firmar tratados de libre comercio con Mercosur, India o Australia , entre otros. Podría ser la condena a muerte del sector primario español.