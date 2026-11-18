Desde el Gobierno de Pedro Sánchez se ha defendido en numerosas ocasiones la inmigración masiva que se ha producido durante su mandato, ya que, en palabras del propio presidente, "necesitamos migrantes, mano de obra", tal y como expresó hace unos meses. Sin embargo, estos mayores flujos migratorios no han evitado que España siga siendo el segundo país de la Unión Europea con más paro, sólo por detrás de Finlandia, y uno de los países donde más difícil resulta crear empleo debido, entre otras razones, a la rigidez del mercado laboral.

Además, cuando se observa la tasa de paro según la región de nacionalidad de los extranjeros, el desempleo de algunos colectivos llega a ser muy superior al de los españoles. Es el caso de los africanos, cuya tasa de paro alcanza el 26,8%, casi el triple que la de los españoles (9,2%). Así se desprende del análisis de los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE correspondientes al tercer trimestre de 2026.

En el siguiente gráfico puede verse la tasa de paro según la región de procedencia de la inmigración:

Como se puede ver en el gráfico, la diferencia entre la tasa de paro de los españoles y la de los extranjeros puede llegar a ser enorme en función de la región de nacionalidad. Mientras que la tasa de paro de los españoles es del 9,2%, por debajo del total nacional (10,2%), la de los africanos alcanza el 26,8%, es decir, prácticamente el triple. En el caso del resto de Europa, que agrupa a los países europeos que no forman parte de la Unión Europea, el paro se sitúa en el 17,6%, mientras que el del conjunto de los extranjeros es del 14,5%.

Los africanos, casi el triple de paro que los españoles

Entre los sudamericanos, el colectivo extranjero más numeroso, la tasa es del 13,7%, y entre los centroamericanos y caribeños, del 11,4%. Por último, los extranjeros de la UE-15, es decir, de los países que formaban la Unión Europea antes de la ampliación de 2004, como Italia, Francia, Alemania o Portugal, tienen una tasa de paro del 9,4%, muy similar a la de los españoles. En cambio, la de los procedentes de los países que se incorporaron más tarde, principalmente Rumanía y Bulgaria, se eleva al 11%.

A la vista de estos datos, el discurso del presidente del Gobierno y de prácticamente toda la izquierda española no parece encajar con la realidad. Mientras que el desempleo entre los españoles se sitúa por debajo del 10% y de la media nacional, entre grupos como el africano se dispara hasta el punto de que más de uno de cada cuatro africanos activos está en paro. Asimismo, el paro es notablemente más elevado entre los nacionales de países europeos no comunitarios (17,6%) o de Sudamérica (13,7%) que entre los de países de la UE-15, como Alemania, Italia, Portugal o Francia (9,4%).

El hecho de que la tasa de paro de los españoles (9,2%) sea inferior a la de los extranjeros (14,5%) ayuda también a entender otras cuestiones, como que los españoles aporten mucho más, en proporción, a la recaudación de impuestos como el IRPF. Como ya contamos aquí, en el año 2024 los extranjeros aportaron sólo el 5,19% de la recaudación total del IRPF, a pesar de representar el 14,06% de la población. Si bien el mayor desempleo entre los extranjeros no es la razón principal de esta diferencia, sí ayuda a entenderla.

En cualquier caso, estos datos permiten conocer mejor cuál es la aportación de españoles y extranjeros al mercado laboral del país, y comprobar que, en función de la región de nacionalidad de los inmigrantes, el desempleo puede ser muy similar al de los españoles o dispararse hasta el 26,8%, como ocurre con los africanos.