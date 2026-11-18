La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, vuelve a cortocircuitar en público. La socialista ha participado en un cara a cara en la cadena SER con el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, y cuando ha llegado el turno de hablar de okupas, Rodríguez ha respondido con silencios y balbuceos.

Bravo ha preguntado a Rodríguez si está de acuerdo con desalojar a los okupas en un plazo de 48 horas, una idea que el propio PSOE lleva en su programa electoral para las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Sin embargo, la máxima responsable de Vivienda del Gobierno parece desconocer esta cuestión porque cuando Bravo pregunta por ello, la socialista comienza a buscar nerviosa en sus papeles y se niega a responder con titubeos. "Le voy a contestar ahora. Quiero hablar también de okupación y desahucios", se ha limitado a contestar Rodríguez, que ha permanecido varios segundos callada.

Juan Bravo a la ministra de Vivienda: "¿Usted está a favor de desalojar al okupa en 48h?" Isabel Rodríguez no responde... 🙄😶 pic.twitter.com/9PVR9qKtc0 — Partido Popular (@ppopular) November 18, 2026

En concreto, según el programa de 114 páginas de los socialistas, prometen "una Justicia que llegue a tiempo: juicios por despido y desahucio en un máximo de tres meses, desalojo de viviendas ocupadas en 48 horas y más jueces y fiscales".

"Tengo un cacao"

La reacción de Rodríguez recuerda a la del pasado mes de septiembre, cuando la ministra de Vivienda fue incapaz de explicar los dos reales decretos aprobados por el Gobierno durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Rodríguez reconoció ante los periodistas que no tenía consigo la última versión de los textos y evitó concretar algunos de los aspectos fundamentales de unas medidas que el propio Ejecutivo acababa de aprobar.

"Tengo un cacao", admitía Rodríguez ante una de las preguntas de los periodistas sobre el contenido de los decretos, mientras buscaba entre los papeles que tenía sobre la mesa. "Tengo que revisar la última versión que no la tengo aquí", insistía la ministra, que atribuía sus dificultades a que las negociaciones se habían prolongado hasta las últimas horas. El problema se repitió durante el resto de preguntas.

Así, el debate entre Rodríguez y Bravo ha vuelto a poner de manifiesto las profundas diferencias entre el modelo intervencionista del Gobierno y las propuestas de seguridad jurídica que plantea el PP.

Le preocupan más los desahucios que la okupación

La escena resulta especialmente significativa porque la okupación sigue siendo uno de los principales focos de inseguridad para los propietarios, mientras el Ejecutivo ha optado por reforzar las medidas que dificultan los desahucios. En lugar de comprometerse con un mecanismo rápido para recuperar una vivienda ocupada ilegalmente, Rodríguez ha preferido desplazar el debate hacia la protección de los inquilinos vulnerables.

De hecho, durante el debate, la ministra ha llegado a asegurar que le preocupan más los desahucios que la okupación. Una afirmación que resume bastante bien las prioridades del departamento que dirige: más garantías para quienes permanecen en una vivienda y muchas menos certezas para quienes tienen que defender su propiedad.

Sin embargo, a pesar de que no es una prioridad para ella, la dimensión económica de la okupación en España es realmente preocupante. Por ejemplo, un informe del Instituto Juan de Mariana, publicado este 17 de noviembre, estima que la okupación cuesta a los españoles 1.212 millones de euros al año. Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, en junio de 2018, la factura acumulada ascendería a 8.620 millones de euros.

El estudio, elaborado por Diego Sánchez de la Cruz y Santiago Calvo López, desglosa los costes: 741 millones en alquileres que los propietarios dejan de percibir, 189 millones en gastos para recuperar los inmuebles, otros 189 millones en desperfectos, 57 millones en suministros y al menos 37 millones de gasto público. La estimación central equivale a unos 12.700 euros por vivienda ocupada y año.

Además, el problema no termina en quienes sufren directamente una ocupación. La inseguridad jurídica también tiene consecuencias sobre los vecinos, por las molestias que causan, y sobre la oferta de alquiler. Y es que muchos propietarios optan por retirar sus viviendas del mercado, venderlas o dejarlas vacías antes que exponerse a un procedimiento judicial que puede prolongarse durante meses. El resultado es una menor oferta disponible y más dificultades para quienes buscan un alquiler.