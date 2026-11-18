La retirada obligatoria del 12% del aceite de oliva decretada por el Gobierno ya está teniendo sus consecuencias. Tal y como se pretendía, se ha puesto freno a la bajada de los precios, tal y como reconocen las propias cooperativas. El problema es que lo que las organizaciones agrarias celebran como una buena noticia para los productores, no resulta tan positivo para los consumidores o incluso para varias almazaras con producciones reducidas o de calidad diferenciada.

Según los datos de PoolRed correspondientes a la semana del 9 al 15 de noviembre, el aceite de oliva virgen extra subió un 1,34% en origen, el virgen un 2,65% y el lampante un 1,49%. Se trata de un cambio de tendencia después de varias semanas en las que los precios retrocedían más de 50 euros por tonelada cada semana.

Cooperativas Agroalimentarias ha celebrado estos primeros resultados y considera que la medida "comienza a dar sus frutos". Sin embargo, desde el punto de vista del consumidor, la consecuencia es menos favorable: se está limitando la cantidad de aceite disponible para evitar que el aumento de la producción provoque una caída de los precios.

En concreto, las almazaras tendrán que almacenar unas 188.000 toneladas hasta el 30 de septiembre de 2027. El aceite no se destruye, pero queda fuera del mercado durante ese periodo. La obligación afecta al 12% de la producción declarada a partir de noviembre y permite a cada almazara elegir qué categoría de aceite almacena. La decisión llega en una campaña en la que España prevé producir 1,6 millones de toneladas de aceite, un 23% más que en la anterior.

La CNMC ya advirtió del encarecimiento

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) había advertido de los riesgos de esta intervención antes de su aprobación. En un informe del pasado octubre, alertó de que retirar producto del mercado podría encarecer los precios y reducir la variedad y la calidad de la oferta.

El organismo también pidió evaluar el impacto de la medida sobre los consumidores, especialmente los de menor renta, y cuestionó que se permita a las almazaras elegir libremente qué tipo de aceite retirar.

Las críticas no proceden únicamente de los organismos de competencia. El Gobierno balear ha presentado un requerimiento al Ministerio para que excluya a las almazaras de las islas. Su argumento es que allí no existe un problema de exceso de producción: las disponibilidades previstas son de 592,72 toneladas, un 26,5% menos que la media de las seis campañas anteriores. Además, el Ejecutivo autonómico advierte de que la obligación afectará a los productores de aceite de calidad diferenciada.

Por ahora, las cotizaciones en origen ya han cambiado de dirección. Queda por ver cómo evoluciona el precio en los supermercados, pero la primera consecuencia de la intervención del Estado está clara: una parte importante del aceite producido no podrá salir al mercado y, por tanto, no podrá contribuir a presionar los precios a la baja.