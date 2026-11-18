El principal reto de los próximos años para las empresas será extraer valor real de la tecnología para el negocio e impulsar una reinvención del talento integrando a la Generación Tech.

Una generación nativa digital que necesita gestionar la velocidad que imprime la tecnología al mercado y el tiempo que necesita el desarrollo de negocio, según el informe 'El futuro del trabajo. Cómo la tecnología está rediseñando las organizaciones, los perfiles y el talento', elaborado por la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) junto a MIT Technology Review en español.

A partir de la visión de directivos de grandes entidades como José María Clavería, CFO de UFD, la distribuidora de electricidad de Naturgy; Ana Ortín, CDAIO de Mahou San Miguel; Rodrigo Fuentes, director de personas de AXA; Juan José Cestero, director de personas de ILUNION Hotels, y Luis Couceiro, director de universidades del Grupo UAX, el estudio confirma que la tecnología vertebra los retos de negocio y el mercado laboral, desde las profesiones a los planes de formación y los retos para cohesionar plantillas inclusivas donde perfiles séniores y jóvenes sumen sus fortalezas.

La presentación del informe ha tenido lugar este miércoles en el campus de la universidad en Chamberí, Madrid. María del Castillo, directora de Business & Tech de Grupo UAX, ha señalado que "la integración de las tecnologías en las organizaciones está obligando a repensar los procesos, modificar la forma de tomar las decisiones y, en definitiva, a crear una nueva forma de trabajar donde resulta clave el conocimiento y el criterio profesional. Con este informe, escuchamos las necesidades del mercado para diseñar una formación actualizada y de calidad para nuestros estudiantes, que los conecte con la actividad de las compañías y facilite su incorporación con las capacidades que requiere el ecosistema empresarial".

El encuentro ha contado con la participación de directivos de grandes organizaciones como Francisco Fernández, director de RRHH del Atlético de Madrid, quien ha intervenido analizando las tendencias del mercado y ha afirmado que "la IA acelera una transformación que ya estaba en marcha y nos obliga a repensar qué significa aportar valor. Creo que estamos demasiado preocupados por saber qué profesiones van a desaparecer y quizá deberíamos preocuparnos más por entender cómo van a cambiar las profesiones que ya conocemos".

El reto del negocio

La digitalización ha traído a las empresas un sinfín de tecnologías que pueden ser un aliado en la gestión de negocio o un simple experimento. Para lograr que la tecnología actúe como palanca de crecimiento, todos los expertos coinciden en tener claro qué problema deben solucionar y dónde tiene más sentido aplicarlas. "Más que hablar de una sobrevaloración de la tecnología, o de una tecnología concreta, lo que se está sobrevalorando es el impacto inmediato sin transformación real", afirmÓ Clavería CFO de UFD, la distribuidora de electricidad de Naturgy.

Por su parte, Rodrigo Fuentes, director de personas de AXA, pone el acento en la reconfiguración misma de los procesos que se está derivando de la incorporación de tecnologías: "El fin último es aprovechar esta tecnología para repensar los procesos completos" y advierte: "Ponerla solo en un tramo genera un embudo: el cliente percibe una mejora en un trocito, pero su experiencia general no mejora".

Esta vorágine tecnológica ha reducido los tiempos de adopción y como señala Ana Ortín, CDAIO de Mahou San Miguel: "No puedes ser muy follower. Si no eres de los primeros, la velocidad ya no te deja tiempo a observar, entender y esperar a que se estabilice antes de adoptarlo", y señala que en el nuevo mercado la clave estará en "probar y fallar".

Los expertos indican también que la brecha de adopción es exponencial y se da entre sectores, generaciones y países, lo que multiplica el reto. Una velocidad que también impacta en el rol de las nuevas generaciones y su entrada al mercado laboral.

El reto del talento

El informe señala que la ola tecnológica ha impulsado una evolución de los puestos de trabajo actuales hacia funciones de mayor valor que combinan conocimientos específicos de su sector con competencias digitales, habilidades para interpretar datos y utilizar nuevas herramientas para mejorar la toma de decisiones. Además, identifica la gestión de la frustración y la capacidad de aprender del error como habilidades especialmente relevantes para la Generación Tech, acostumbrada a un entorno tecnológico caracterizado por la inmediatez y que se traduce en una baja permanencia en su primer empleo (1,1 años frente a los 1,8 de los millennials o los 2,8 de la generación X).

Por otra parte, desde ILUNION Hotels, Juan José Cestero, su director de personas, destacó el ámbito cultural de la gestión del talento y señaló que el proceso de adopción tecnológica también supone un cambio cultural que requiere tiempo para establecerse con éxito en las empresas. "El primer año seguramente no va a salir del todo como quieres; al siguiente irá mejor, y al otro ya irá más rodado", manifestó.

Estas realidades requieren de una estrategia combinada de talento que permita acompañar a los trabajadores durante los procesos de transformación tecnológica con estrategias de formación continua y de upskilling y reskilling para evitar que las diferencias en los ritmos de adopción se conviertan en nuevas brechas de competencias. De hecho, el Foro Económico Mundial apunta que el 85% de las organizaciones ya prioriza el reciclaje profesional de su plantilla.

Luis Couceiro, director de universidades de Grupo UAX, ha reivindicado el papel de la universidad como centro de formación de los profesionales del futuro y "absoluto garante del uso ético de la IA" en las empresas. Un desafío que desde la Universidad Alfonso X el Sabio abordan con la creación de un Comité de IA, que vela por el uso ético de esta tecnología dentro del grupo, con la colaboración con organizaciones a través de más de 10.000 convenios, y con el desarrollo de prácticas formativas alineadas con la nueva realidad. En esta línea más de 700 estudiantes de UAX ya han participado en proyectos para aprender a desarrollar sus propias aplicaciones y agentes. "Con la realización de este estudio y con el contacto directo con el mundo empresarial, desde UAX nos adelantamos al futuro proponiendo programas oficiales y títulos propios que podemos ir evolucionando al tiempo que se transforman las necesidades de las compañías. Contribuimos así a que nuestros alumnos estén 100% preparados con las habilidades que demanda el mercado profesional", indicó Couceiro.

Nuevas profesiones y habilidades

Entre los perfiles más demandados cobran protagonismo los especialistas en arquitectura de datos, desarrollo e ingeniería de inteligencia artificial o los gestores de IA por su capacidad para gestionar, supervisar y formar a otros trabajadores en el uso de estas tecnologías, y actualmente, advierte, son difíciles de encontrar. Además, avisa de que ámbitos como el marketing, los recursos humanos, el derecho o la gestión empresarial están incorporando herramientas digitales e inteligencia artificial a sus procesos habituales, lo que está evolucionando los roles tradicionales hacia perfiles con competencias tecnológicas y visión analítica.

En cuanto a las habilidades que las empresas están valorando más en sus profesionales, el informe sostiene que las personas adquieren un papel más relevante en la definición de objetivos, la supervisión de resultados y la toma de decisiones, dado que las herramientas de IA están asumiendo una mayor parte de las tareas de ejecución. En este sentido, el informe destaca la aparición de un nuevo perfil híbrido dedicado a la alfabetización en inteligencia artificial (AI literacy), entendida como la capacidad para comprender, utilizar, evaluar y supervisar los sistemas de IA de manera crítica y responsable, de contar con el criterio suficiente para identificar sus limitaciones y sesgos, interpretar sus respuestas y aprovecharlas adecuadamente.