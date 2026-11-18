La espantada de Yolanda Díaz este lunes, cuando, a tan sólo unas horas de la votación en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), anunció que retiraba su candidatura para, según ella, no "dividir al movimiento sindical", sigue dando que hablar. En primer lugar, porque esa división no existía: tanto la mayor confederación sindical del mundo, la CSI, como la mayor organización empresarial, la OIE, apoyaban la reelección del actual director general, Gilbert F. Houngbo. Y, en segundo lugar, porque ese mismo día la ministra de Trabajo anunció que volverá a la vida civil tras las elecciones del 29 de noviembre.

A raíz de esa renuncia de última hora, muchos se preguntan qué ha podido ocurrir para que apenas haya recibido apoyos. El que fuera secretario general de UGT, Cándido Méndez, llegó a decir que, ante las preguntas concretas que le hicieron, ella "no fue capaz, lo digo con todo el respeto, de responder a ninguna". Méndez se refería a una de sus comparecencias como candidata, como la que protagonizó en Ginebra el pasado 23 de septiembre.

En las redes sociales han empezado a circular algunos fragmentos de aquella presentación. En este, la ministra de Trabajo y Economía Social asegura que en todo el mundo mueren más de 18.000 millones de trabajadores a causa de la "emergencia climática", una cifra que duplica con creces la población mundial:

El 23 sep 26 fue en Ginebra el debate de las 3 candidaturas a la OIT, una era Yolanda Díaz (1h20')

La vi en directo, en español, p. ej. dijo que "fallecen más de 18 mil millones de personas trabajadoras en el mundo por la emergencia climática" (sic).⁰https://t.co/uI77XnGvzA pic.twitter.com/j8az67MlJ8 — Alberto Fernández (@_alfe) November 16, 2026

"Desde el Katrina [el huracán que dejó más de 1.000 muertos en 2005] hasta hoy han pasado muchos años, pero ya hemos aprendido que el cambio climático daña a las empresas y daña a los trabajadores. Es que la propia OIT nos dice que fallecen más de 18.000 millones de personas trabajadoras en el mundo por la emergencia climática. Esto está aquí".

En realidad, según el informe de la OIT de 2024, el calor excesivo provoca 18.970 muertes de trabajadores al año, casi un millón de veces menos de lo que afirmó la ministra. Por no hablar de que en todo el mundo hay actualmente en torno a 8.300 millones de personas, menos de la mitad de la cifra de muertes de la que habla la ministra.

Un error de casi un millón de veces y más de 40 "permítame"

Si analizamos aquella presentación de la vicepresidenta segunda del Gobierno, encontraremos más momentos que llaman la atención. En esa intervención, que duró aproximadamente una hora y diez minutos, Yolanda Díaz repitió 19 veces la expresión "si me permite" o su variante "si me permiten". Además, dijo "permítanme" unas 13 veces y "permítame" unas 12, utilizó 22 veces las palabras "clave" o "claves" y recurrió en 10 ocasiones a "reto de época" o "retos de época".

Además, dejó algunas frases que desconciertan al oyente. Por ejemplo, casi al final de su presentación dijo lo siguiente: "Tenemos una gigantesca oportunidad con esta candidatura. Los desafíos que afrontamos nos están abriendo la puerta a un mundo nuevo, con desafíos [inéditos], un mundo en el que vamos a necesitar nuevas brújulas. [Para mí, la] OIT es una de esas brújulas. Soy consciente de la emergencia en la que se encuentra la institución. Lo vuelvo a decir: no va a ser fácil, [pero va a ser una gobernanza] transparente, horizontal y, permítanme, lo vuelvo a decir, la democratización es urgente".

"Un centro con muchos centros"

"Un centro que tiene que tener muchos centros, muchas ideas, permítanme. Un centro que diga, que hable desde los mineros de Bolivia a los pescadores de Senegal o de Galicia, o las limpiadoras o informáticos de Filipinas; desde las empresas de Silicon Valley hasta las pequeñas empresas de otros lugares del mundo. Una OIT en la que el diálogo social no se quede en los discursos, sino que sea efectivo, que sea real, donde ganemos todos y todas", señalaba Yolanda Díaz.

También llegó a decir: "Soy mujer, sé lo que es estar al mando de un mundo en crisis, he gestionado muchas crisis". Además, la ministra presumió de que, con ella al frente del Ministerio de Trabajo, la ocupación en España ha batido récords, pero no hizo ni una sola referencia a que nuestro país tiene una de las tasas de paro más altas de toda la Unión Europea.

Esta fue, en definitiva, la carta de presentación de Yolanda Díaz ante la Organización Internacional del Trabajo, en una intervención que, a diferencia de la del candidato togolés, hizo en español y no en inglés.