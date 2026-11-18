La transformación del modelo energético y los retos que plantea la descarbonización reunirán este mes en Madrid a algunos de los principales agentes de la industria eléctrica y de las energías renovables. Ifema Madrid acogerá del 24 al 26 de noviembre la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización 2026, una convocatoria que integra por primera vez en un mismo proyecto las ferias GENERA y MATELEC.

La iniciativa conectará dos sectores estrechamente relacionados en la evolución del sistema energético: el de las energías renovables y el de la industria eléctrica y electrónica. Más de 750 empresas participarán en esta cita, que ocupará los pabellones 7, 8, 9 y 10 del recinto ferial y contará con más de 120 jornadas y espacios de debate durante sus tres días de celebración.

El objetivo de esta convocatoria conjunta es reunir en un mismo entorno las diferentes fases de la cadena energética, desde la generación de electricidad renovable hasta su almacenamiento, distribución, gestión y utilización final. Para ello, la oferta abarcará ámbitos como la energía solar fotovoltaica, la eólica, la biomasa, el biogás, el almacenamiento energético, las redes eléctricas, el autoconsumo, la eficiencia energética, la automatización y la movilidad eléctrica.

Dos ferias para abordar los retos del nuevo modelo energético

La unión de GENERA y MATELEC permite ofrecer una visión amplia de los cambios que están transformando el sector energético y sus aplicaciones industriales y domésticas.

Por un lado, GENERA concentra las soluciones relacionadas con las energías renovables, la generación, el almacenamiento, el autoconsumo y la eficiencia energética. Su oferta incluye también nuevas herramientas para la gestión de la energía y el desarrollo de instalaciones renovables.

Por otro, MATELEC reúne a la industria eléctrica y electrónica, con propuestas destinadas a instalaciones, equipamiento eléctrico, electrificación, automatización, digitalización, edificios y movilidad.

Esta complementariedad permite abordar de forma conjunta cuestiones como la integración de las energías renovables, la capacidad de almacenamiento, la flexibilidad de las redes y la electrificación de edificios y procesos industriales.

La oferta empresarial recorrerá prácticamente todos los ámbitos de esta transformación: desde la energía solar térmica y termosolar hasta el biometano, los sistemas BESS de almacenamiento energético, las infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos, el software de gestión y los Certificados de Ahorro Energético (CAE).

Una convocatoria con presencia de más de 20 mercados internacionales

La dimensión internacional será otro de los elementos destacados de esta edición. Según los datos de adjudicaciones analizados para GENERA y MATELEC, aproximadamente el 25% de las participaciones registradas corresponde a empresas internacionales.

La representación exterior incluye compañías procedentes de más de 20 mercados, entre ellos China, Turquía, Portugal, Italia, Alemania, Francia, Países Bajos, India, Reino Unido, Bélgica, Noruega, Australia, Rumanía, Bulgaria, Irlanda, Austria, Polonia, Dinamarca, Suiza, Singapur y Taiwán.

Esta presencia se extiende a diferentes segmentos de actividad, como la energía fotovoltaica, el almacenamiento, los inversores, la electrónica de potencia, el material eléctrico, la automatización, la iluminación y la movilidad eléctrica.

Ifema Madrid acogerá del 24 al 26 de noviembre la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización

La convocatoria contará además con el respaldo de más de 40 asociaciones y entidades colaboradoras, junto a instituciones públicas, centros tecnológicos y medios de comunicación especializados. Entre los organismos que apoyan la iniciativa figuran el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid.

Más de 120 jornadas para analizar el futuro de la electrificación

La actividad profesional será uno de los grandes ejes de la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización. Durante los tres días se celebrarán más de 120 jornadas y congresos que abordarán cuestiones como el almacenamiento, la capacidad y flexibilidad de las redes, las energías renovables, el autoconsumo, la rehabilitación energética, los CAE, la movilidad eléctrica y la digitalización.

Uno de los principales espacios será el Global Forum, ubicado en el pabellón 8, que reunirá diferentes sesiones en las salas LEDVANCE y Phoenix Contact. Su programación incluirá debates sobre regulación, redes eléctricas, almacenamiento, integración de renovables, eficiencia energética, rehabilitación de edificios y nuevos modelos energéticos.

Junto a este foro, el programa se distribuirá entre otros espacios especializados, como el Foro GENERA Solar, el Foro Electrificación, el Foro CAE, el Foro KNX, el Centro de Convenciones Norte, El Mundo del Instalador y el Foro APIEM.

Los contenidos permitirán profundizar en cuestiones concretas de cada sector. Entre ellas figuran la seguridad de las instalaciones de almacenamiento energético, la evolución de las redes eléctricas, las posibilidades del autoconsumo colectivo e industrial, la eficiencia de los edificios y la aplicación de los Certificados de Ahorro Energético en diferentes actividades económicas.

También tendrán protagonismo tecnologías como la termosolar, la biomasa, el biogás y el biometano, además de la energía eólica marina y las redes de calor.

Dieciséis propuestas para descubrir las últimas innovaciones del sector

La innovación tecnológica tendrá su propio espacio en la Galería de Innovación de GENERA y MATELEC, que reunirá 16 propuestas relacionadas con el almacenamiento, el autoconsumo, la digitalización, la movilidad eléctrica, la gestión de instalaciones y la generación renovable.

La iniciativa distingue entre proyectos de investigación con un componente de innovación tecnológica y equipos innovadores desarrollados por los propios expositores. Su objetivo es mostrar soluciones con posibilidades de aplicación en entornos reales y dar visibilidad a los avances que están surgiendo en la transformación del sistema energético.

Entre las propuestas relacionadas con el almacenamiento figuran soluciones domésticas y comerciales que permiten gestionar la electricidad, aprovechar las franjas horarias de menor precio y disponer de sistemas de respaldo ante posibles cortes de suministro.

También se presentarán desarrollos que integran generación fotovoltaica, baterías y carga bidireccional de vehículos eléctricos, así como herramientas para mejorar el funcionamiento de las plantas solares mediante análisis de datos, inteligencia artificial y mantenimiento predictivo.

La movilidad eléctrica contará igualmente con distintas novedades, desde cargadores residenciales que permiten adaptar la recarga a las tarifas eléctricas y a la producción solar hasta infraestructuras de carga ultrarrápida de corriente continua de hasta 480 kW.

Ifema Madrid acogerá del 24 al 26 de noviembre la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización

La Galería incluirá asimismo soluciones destinadas a mejorar la seguridad de las instalaciones, validar nuevas tecnologías energéticas y optimizar los sistemas eléctricos. Los 16 desarrollos podrán conocerse durante la celebración del certamen, que también servirá de marco para la entrega de los premios de esta edición.

Una cita para los profesionales de la energía y la industria eléctrica

Con la integración de GENERA y MATELEC, Ifema Madrid plantea un espacio de encuentro para empresas, asociaciones, instituciones, centros tecnológicos y profesionales vinculados a la energía y la industria eléctrica.

La Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización permitirá conocer nuevas soluciones, intercambiar experiencias y analizar los desafíos que plantea la transformación energética en ámbitos como la generación renovable, el almacenamiento, las instalaciones, la eficiencia y la movilidad.

La cita tendrá lugar del 24 al 26 de noviembre de 2026 en los pabellones 7, 8, 9 y 10 de Ifema Madrid, con una programación que combinará la exposición empresarial y los espacios de conocimiento y debate.