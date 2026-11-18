El problema de la vivienda sigue estando presente. Tanto es así que estos días se han viralizado unas declaraciones de la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena en las que alaba la política de vivienda que se aplicó durante el franquismo, especialmente en lo relativo a la congelación de los alquileres.

Estas declaraciones se produjeron durante una conversación en el programa de RTVE "Las abogadas & compañía", emitido el 21 de mayo del año pasado, en el que participaban Manuela Carmena, Cristina Almeida, Paca Sauquillo, Valeria Racu e Inés Hernand.

En el siguiente vídeo puede verse una parte de dicha conversación, en la que hablan sobre la política de vivienda de Franco:

El malvado Franco y la "Vivienda". Manuela Carmena y amigas... "No quiero un país de proletarios. Quiero Propietarios" pic.twitter.com/Yeg91ts6NL — Ciudadano de 2ª (@Ciudadano_2a) May 25, 2025

Manuela Carmena: A mí es que me parece que es un momento… Yo creo que es importante decirlo: Franco protege muchísimo a los inquilinos, es decir, porque se congelan absolutamente todas las rentas de alquiler, porque eran conscientes de que no había viviendas. Entonces, claro…

Paca Sauquillo: Sí, pero la idea esa de propietarios… La frase esa no me la he inventado yo.

Inés Hernand: Sí, "queremos una sociedad de propietarios, no de proletarios". ¿Qué hizo el Estado para que la gente priorizase tener casas en lugar de alquilarlas?

"Tuvo un éxito redondo"

Manuela Carmena: Fue una estrategia política. Sí, sí, totalmente. Fue una estrategia política muy inteligente. Muy inteligente, porque era, de verdad, te quiero decir, plantear un poco, como lo ha dicho antes Paquita, que un país de proletarios se convirtiera en un país de propietarios. Era una alternativa de la dictadura que tuvo un éxito redondo, porque efectivamente…

Inés Hernand: ¿Y la gente cómo lo pagaba? Con hipotecas, ¿no?

Manuela Carmena: No, no, era con letras, era el tema de las letras. Se firmaban un montonazo así de letras. La gente se dejaba la vida trabajando para pagar la letra, pero no era una hipoteca, ¿eh? Porque en ese momento ni se había pensado en la utilización de la hipoteca; eso es mucho después. En ese momento, ya os digo, es que tenían así paquetes de letras. En aquel momento tú entrabas en la casa y firmabas, a lo mejor, 100 letras de cambio. Cada letra de cambio es un pagaré. Era un instrumento que tenían los bancos, que se lo daban a unos y a otros, y las personas que habían firmado esas letras sabían que lo más importante era pagar la letra. Y la gente trabajó dejándose la vida para poder tener la casa.

Paca Sauquillo: La gente pagaba la letra y pagaba a Santa Lucía para que la enterraran.

No obstante, no es la única vez que Manuela Carmena ha mostrado su simpatía por la política de vivienda de Franco. El pasado 27 de septiembre, en el pódcast de YouTube "Sexigenarias", volvió a hacer declaraciones en esta línea:

"Se construyeron muchísimas casas. Además, es precioso cuando tú lees la Ley de Propiedad Horizontal, que es una ley del franquismo, de 1960: se establece que hay que intentar que seamos un país de propietarios. Entonces, se acabó eso de que la casa entera sea de uno. No, vamos a hacer la Ley de Propiedad Horizontal: cada piso puede ser de uno. Eso lo cambió todo. Lo cambió todo, pero tú lees el prólogo de la exposición de motivos y es una lucidez, porque dice: bueno, mientras esto no sea posible, los propietarios tienen que aguantar sin subir las rentas a sus inquilinos", explicaba Manuela Carmena.

Así pues, la coincidencia de Manuela Carmena con Franco en su concepción de la vivienda no es algo puntual, sino una idea que ha repetido en varias ocasiones, para sorpresa de mucha gente.