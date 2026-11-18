Lluvia de anuncios económicos y de prestaciones públicas por parte del Gobierno en la recta final de las elecciones generales del 29 de noviembre. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha lanzado una batería de medidas para intentar captar el voto de trabajadores con salarios bajos, empleados públicos, pensionistas o perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV), entre otros colectivos.

Se trata de una sucesión de compromisos de gasto que se dirigen potencialmente a millones de españoles y que sitúa las transferencias de renta y las subidas salariales forzosas en el centro de la estrategia del Gobierno en vísperas de los comicios.

Ayer martes, el Ejecutivo aprobó en Consejo de Ministros dos medidas de calado y que afectarían "a 5 millones de personas", según los datos de los que presumió el propio Sánchez. Se trata de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y de la subida del sueldo de los funcionarios. Según los cálculos del Gobierno, la subida del SMI beneficiaría a 2,7 millones de personas, mientras que la del salario de los empleados públicos, a 3 millones, por lo que la cifra de favorecidos superaría a la anunciada por Sánchez, alcanzando los 5,7 millones de ciudadanos.

"Hoy, el Gobierno le sube el salario a 5 millones de trabajadores y trabajadoras. Porque se lo merecen. Porque el éxito económico de nuestro país es, también, fruto de su esfuerzo", celebraba el líder del PSOE ayer con un vídeo, que ha recibido una lluvia de críticas por el intento de "compra de votos" del Gobierno.

Hoy, el Gobierno le sube el salario a 5 millones de trabajadores y trabajadoras. Porque se lo merecen. Porque el éxito económico de nuestro país es, también, fruto de su esfuerzo. pic.twitter.com/a3DlEE2E16 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 17, 2026

El SMI sube 65 euros más al mes

Aunque el Gobierno ya se había comprometido a llevar a cabo ambas medidas, lo que evidencia el carácter electoralista de su implantación es la prisa por aprobarlas. Hay que tener en cuenta que quedan doce días para las elecciones y que deben convalidarse en la Diputación Permanente del Congreso.

En el caso de la subida del SMI para 2027, el Gobierno no tenía fijada la cuantía y hace unos días decidió que aprobará un incremento del 5,3%, que elevará el SMI desde los actuales 1.221 euros hasta los 1.286 euros brutos mensuales en catorce pagas. Son 65 euros más al mes y 910 euros adicionales al año, hasta alcanzar los 18.004 euros brutos anuales, aunque el coste para el empresario será mayor debido a las cotizaciones sociales que asume.

Cabe recordar que, para fijar la cuantía del SMI de este año, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tardó un tiempo considerable en decidir la subida de este sueldo artificial. Tanto es así, que lo aprobó fuera de plazo, en febrero de 2026.

Otra novedad relevante en este punto es que el Ejecutivo modifica el Reglamento del IRPF para que, al contrario de lo que ocurre en la actualidad, el perceptor del SMI no soporte ninguna retención mensual en su sueldo (este año, les retienen y luego se lo devuelven en la renta, por lo que ahora la subida será mayor). "A partir de 2027, quien cobre el salario mínimo notará que no tributa desde la primera nómina al no aplicársele las retenciones", añadió el ministro de Hacienda, Arcadi España, quien ha apuntado que la medida supondrá un ahorro fiscal de 1.200 millones de euros.

Un 4,5% más para los funcionarios

El Gobierno también ha anunciado una subida del 4,5% para los empleados públicos en 2027. La medida forma parte del acuerdo alcanzado con los sindicatos, que contempla un incremento global del 11% para el periodo 2025-2028.

En consecuencia, el anuncio de Sánchez no constituye una nueva mejora, sino que la aplicación ya estaba firmada con las organizaciones sindicales, así como el 0,5% más con efectos retroactivos este año vinculado al IPC. Sin embargo, este año el Gobierno también ha adelantado su aprobación en Consejo de Ministros para que se produzca antes de las elecciones (el año pasado fue en diciembre).

"La subida salarial de 2027 supondrá: más de 2.700 € brutos al año para una maestra, más de 1.900 € para un policía nacional, 3.700 € para una médica y más de 4.000 € para un juez", aplaudió el ministro de Función Pública, Óscar López, que cifra en 3 millones de funcionarios los beneficiados.

La subida salarial de 2027 supondrá: - Más de 2.700 € brutos al año para una maestra. - Más de 1.900 € para un policía nacional. - 3.700 € para una médica. - Más de 4.000 € para un juez. Reconocemos así el trabajo de quienes sostienen nuestros servicios públicos. https://t.co/S08aUIBG3Y — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) November 17, 2026

Las pensiones, como baza electoral

Los pensionistas constituyen el gran colectivo al que se dirige la estrategia electoralista de Sánchez. La semana pasada, el Gobierno anunció que ha iniciado la tramitación urgente de la norma que permitirá actualizar las pensiones en 2027, con una subida vinculada a la inflación.

Sin embargo, como el porcentaje de subida se realiza calculando la media del IPC desde diciembre de 2025 hasta noviembre de 2026, el Gobierno ha adelantado el trámite sin tener fijada la cuantía. Como es lógico, lo que ha venido haciendo el Ejecutivo hasta ahora es confirmar la actualización de las pensiones y comenzar los trámites a partir de mediados de diciembre de cada año, cuando ya está publicado el IPC definitivo de noviembre. Con las elecciones a unos pocos días, el calendario ha cambiado. El último dato de octubre revela que hay más de 9,5 millones de pensionistas en España.

Casi 2,8 millones cobran el IMV

Otras prestaciones, como el Ingreso Mínimo Vital, también dependen de lo que se revaloricen las pensiones. En el caso de este subsidio, su actualización depende de la subida de las pensiones no contributivas, que siempre supera al IPC. La prestación alcanzó en octubre a 911.274 hogares, en los que viven 2.781.679 personas, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión.

En este punto, el Gobierno sumó ayer la ampliación de más ventajas para los hogares vulnerables en el acceso a las telecomunicaciones. Se trata de una bonificación del 25% en las tarifas de internet para los beneficiarios del IMV a partir de 2027, con una cobertura potencial de unos 900.000 hogares. No se trata, por tanto, de una conexión gratuita universal, sino de un descuento obligatorio en las tarifas para estos usuarios.

Por tanto, si sumamos los 2,7 millones de trabajadores que cobran el SMI, más los 3 millones de funcionarios, más los 9,5 millones de pensionistas, más los 2,8 millones que cobran el IMV, vemos que Sánchez se ha lanzado a la desesperada a por el voto de 18 millones de personas en España.