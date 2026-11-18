España ya es uno de los países que más impuestos paga de todo el mundo. Los últimos datos de la OCDE avalan que España ha entrado en el top 10 de los países con mayor esfuerzo fiscal. Por encima de la media de la UE y por encima de la media del mundo industrializado. Pero las malas noticias en la era Sánchez no van solas. Todo ello se ha conseguido por el Gobierno socialista mientras el poder adquisitivo de los españoles en paridad de compra -el indicador más correcto- se ha visto relegado hasta el puesto 42 del ranking mundial. En resumen, que pagamos como ricos pero somos pobres.

La brecha entre el saqueo fiscal que sufren los españoles y la riqueza real de la que disponen no deja de crecer. Y se hace aún más evidente al comparar los datos de España con el conjunto de la Unión Europea. Tras 141 subidas de impuestos impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, y mientras España se sitúa ya dentro del top ten de mayor carga fiscal de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) —superando holgadamente el promedio de los Veintisiete—, los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) relegan a la economía española al puesto 42 del ranking mundial de PIB per capita medido en paridad de poder adquisitivo (PPA), muy por detrás del núcleo de países más prósperos de Europa.

Anomalía económica

Este contraste dibuja una anomalía económica que preocupa a los hogares, a los analistas, a las instituciones, pero, por lo visto, no al Gobierno, que jalea la situación económica: las familias y las empresas en España soportan una factura tributaria propia de los países más prósperos de Europa, pero conviven con salarios y niveles de renta real que se han ido descolgando progresivamente de la media comunitaria.

Los informes comparativos de la OCDE y Eurostat reflejan que la cuña fiscal en España —el porcentaje del coste laboral total que se destina al pago de IRPF y cotizaciones sociales— supera ya el 40 % en el caso de un trabajador medio sin cargas familiares, situándose varios puntos por encima tanto de la media de la OCDE (en torno al 34,8 %) como del promedio de la Unión Europea.

A diferencia de lo ocurrido con buena parte de los socios comunitarios, donde en los últimos años se han aprobado rebajas automáticas del IRPF para evitar la subida fiscal fruto de la inflación, en España la negativa del Gobierno a adoptar una deflactación generalizada del IRPF ha provocado una subida encubierta de impuestos a escala gigantesca. A ello se suma el incremento de las cotizaciones sociales, la llegada del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), y todo un conjunto de subidas de impuestos y cotizaciones que recae directamente sobre las nóminas y los costes empresariales y que asciende ya a nada menos que 213.000 millones de euros en incrementos reales de recaudación desde la llegada de Sánchez al poder.

Número 42 del mundo

Y mientras la recaudación tributaria alcanza máximos históricos en relación con el tamaño de la economía, la capacidad real de compra de los españoles evoluciona en sentido opuesto. Según las estadísticas del FMI en paridad de poder adquisitivo —un indicador que elimina las distorsiones de precios entre países para medir cuánto puede adquirir realmente un ciudadano con su renta—, España ocupa la posición número 42 del mundo.

En el contexto europeo, la comparación resulta especialmente llamativa. España no solo queda lejos de las economías del norte y centro del continente —como Alemania, Países Bajos, Austria, Bélgica o los países nórdicos, todos ellos situados entre los veinte primeros puestos mundiales—, sino que también se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea y de la zona euro. Además, economías de Europa del Este que se incorporaron al proyecto comunitario hace dos décadas, como Lituania, Estonia, Polonia o Eslovenia, han recortado distancias a gran velocidad e incluso han llegado a superar o igualar a España en capacidad de compra real per capita.

Esfuerzo fiscal

El problema no reside únicamente en el nivel nominal de los impuestos, sino en el denominado esfuerzo fiscal, que mide el peso de los tributos en relación con la renta real disponible. Mientras un ciudadano alemán, danés o francés paga tipos impositivos elevados a partir de niveles salariales significativamente más altos —lo que le permite mantener un colchón medianamente holgado para el ahorro y el consumo tras cumplir con Hacienda—, el contribuyente español asume una presión similar partiendo de sueldos mucho más bajos.

De este modo, la combinación de una fiscalidad de primera división europea con un poder adquisitivo estancado actúa como un obstáculo insalvable para la convergencia real con la Unión Europea. El menor margen de renta disponible tras impuestos reduce la capacidad de ahorro de los hogares, dificulta el acceso a la vivienda y limita el dinamismo del consumo interno, mientras que los elevados costes laborales restan competitividad a las empresas españolas frente a sus competidoras del mercado único.

Y todo ello, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez se regodea de sus supuestos logros económicos.