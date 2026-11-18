Un hombre condenado por la Audiencia Provincial se ganó la confianza de una mujer que le había alquilado una habitación de su vivienda y consiguió acceder a importantes cantidades de dinero con la excusa de gestionar su herencia y realizar reformas en sus inmuebles.

Según ha avanzado Diario de León, el hombre no solo nunca pagó el alquiler de la habitación que okupaba, sino que tampoco abandonó la vivienda cuando la propietaria se lo pidió. La mujer tuvo que recurrir finalmente a un burofax para reclamarle formalmente que dejara el inmueble.

La mujer le había alquilado una habitación de su domicilio con derecho a utilizar la cocina. Como compensación por no pagar el alquiler, el hombre se ofreció a realizar algunas reformas en otras dos habitaciones de la vivienda.

Fue entonces cuando comenzó a ganarse la confianza de su víctima. Según la sentencia, aprovechó esa relación para convencerla de que le entregara dinero que supuestamente iba a destinar a las actuaciones comprometidas y a la gestión de sus bienes.

Club de alterne y dentista

En total, el engaño se aproximó a los 120.000 euros. Entre las cantidades obtenidas figuran dos transferencias de 15.000 y 37.000 euros que el condenado utilizó para pagar gastos de un tratamiento odontológico, en lugar de destinarlas a las reformas para las que había recibido el dinero.

Pero no fueron sus únicos gastos. También empleó parte del dinero de la víctima en un teléfono móvil y un equipo de cine. Incluso realizó un pago de 110 euros en un club de alterne.

La situación se descubrió cuando la propietaria comprobó que el dinero que había entregado al hombre no estaba siendo utilizado para tales fines. Decidió entonces retirar la autorización que le había concedido para realizar operaciones y le pidió que abandonara la vivienda.

El hombre, sin embargo, no quiso marcharse. Aunque había entrado en la casa como inquilino al alquilar una habitación, terminó convirtiéndose en un inquiokupa al permanecer en el inmueble contra la voluntad de su propietaria.

La mujer tuvo que enviarle un burofax para reclamar formalmente que abandonara la vivienda. Cuando se celebró el juicio, el condenado todavía no había devuelto ninguna de las cantidades obtenidas mediante el engaño.

La Audiencia Provincial considera que los hechos constituyen un delito de estafa. Según el tribunal, el acusado se aprovechó de la relación de confianza que había establecido con la mujer para hacerle creer que utilizaría el dinero en las reformas y en la gestión de sus inmuebles.