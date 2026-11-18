La Xunta de Galicia ha cerrado ya 20 de los 52 polígonos de bateas de mejillón que existen en la comunidad por la presencia de toxinas que pueden provocar diarreas, náuseas, vómitos y dolor abdominal.

Los últimos cierres, comunicados este martes por el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino (Intecmar), afectan a tres polígonos de la ría de Vigo: Redondela A, Redondela B y Cangas E. Estas prohibiciones se suman a las cinco decretadas el lunes, que dejaron sin actividad extractiva los polígonos de O Grove C2 y C4, Baiona A, Cangas A y Vigo A.

Las resoluciones oficiales del Intecmar, fechadas el 16 y el 17 de noviembre, especifican que los análisis detectaron niveles de toxicidad superiores a los límites legalmente establecidos. En todos los casos, la prohibición afecta a los moluscos bivalvos cultivados en viveros flotantes.

La situación es especialmente relevante porque Galicia cuenta con 52 polígonos de bateas de mejillón. Con 20 cerrados, cerca del 40% de estas instalaciones no pueden extraer producto, aunque la prohibición no afecta por igual a todas las rías.

Qué son las toxinas que obligan a cerrar las bateas

Las toxinas lipofílicas son biotoxinas marinas asociadas a determinadas especies de microalgas. Los moluscos bivalvos, como el mejillón, filtran grandes cantidades de agua para alimentarse y pueden acumular estas sustancias en sus tejidos.

Su consumo, cuando presentan concentraciones superiores a los límites permitidos, puede provocar intoxicaciones alimentarias, con síntomas gastrointestinales como diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Los síntomas pueden aparecer entre media hora y doce horas después de consumir los moluscos y prolongarse hasta tres días.

Por este motivo, el Intecmar mantiene un programa de vigilancia y análisis de las zonas de producción. Cuando los resultados superan los niveles establecidos, la Xunta prohíbe la extracción hasta que los análisis acrediten que los niveles de toxicidad han descendido por debajo de los límites establecidos y los mejillones han eliminado las toxinas acumuladas y están en las condiciones necesarias para su comercialización.