La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, sigue siendo una de las protagonistas de la semana. Si el lunes fue noticia por retirar su candidatura a la dirección general de la OIT por falta de apoyos, a pocas horas de la votación, este martes ha vuelto a estar en el centro de atención. No sólo por la subida del SMI, que pasará de 1.221 a 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas en 2027, sino también por la aprobación de otras normas, como la que obliga a usar un lenguaje neutro en las ofertas de empleo.

En este vídeo, publicado por la cuenta oficial de La Moncloa, puede verse parte de la intervención de la vicepresidenta:

El Gobierno modifica distintas normativas para impulsar los derechos laborales en España: ✅ Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social ✅ Estatuto de los Trabajadores ✅ RD de igualdad retributiva ✅ Ley de Empleo ▶️ Lo explica la ministra @Yolanda_Diaz_ pic.twitter.com/TVdkluVCMM — La Moncloa (@desdelamoncloa) November 17, 2026

"Se acabó el secreto salarial en las empresas y, por tanto, ahora mismo sí individualizamos el derecho de los trabajadores y trabajadoras a conocer las retribuciones en todos los cómputos medianos, medios y demás de los salarios en nuestro país. Actuamos en ex ante, antes de ingresar en la carrera profesional. Hacemos una modificación de la ley de empleo, recuerden, para que esta igualdad retributiva se haga en origen y que, por tanto, en las ofertas de empleo pública tienen que ser con lenguaje completamente neutro", comienza explicando la ministra.

"Recuerden ustedes estas convocatorias que a veces vemos, estas ofertas públicas y no públicas de empleo, en las que vemos que se busca camarera y cosas semejantes. Pero, además, es que en origen tienen que disponer en esa oferta de empleo cuál es la retribución que va a percibir la persona trabajadora. Se acabó: se prohíbe expresamente el historial retributivo en nuestro país y se impiden en los procesos de selección las preguntas del historial retributivo", prosigue Yolanda Díaz.

Por último, la titular de Trabajo y Economía Social remataba señalando que "esto casualmente, y lo digo de manera irónica, estas preguntas se las formulan a las mujeres, no se las formulan a los hombres. Por tanto, estas preguntas que yo le podría hacer a la ministra portavoz de…, 'y usted en sus puestos de trabajo anteriores qué retribución percibía', ahora están prohibidas en nuestro país. Y, por supuesto, la Inspección de Trabajo actuará en esas ofertas de empleo que no sean neutras en la definición del puesto de trabajo".

Sólo medias, no sueldos de compañeros

A pesar de lo que dice la ministra, la realidad es que el secreto salarial no se acaba. El real decreto-ley aprobado este martes reconoce a cada trabajador el derecho a pedir por escrito información sobre su propio sueldo y sobre las retribuciones medias de quienes ocupan su mismo puesto, o uno de igual valor, "diferenciadas por sexo". Es decir, sólo da acceso a medias, no a lo que cobra cada compañero.

Lo que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, que todavía tendrá que convalidar el Congreso, no es más que la transposición de la Directiva (UE) 2023/970, en vigor desde junio de 2023 y cuyo plazo de transposición venció el pasado 7 de junio.

Una directiva europea de 2023

En cuanto al lenguaje neutro, el artículo 5 de la directiva establece que "los empleadores deben garantizar que los anuncios de las vacantes de trabajo y las denominaciones de los puestos de trabajo sean neutros con respecto al género, y que los procesos de contratación se desarrollen de un modo no discriminatorio, a fin de no socavar el derecho a la igualdad de retribución por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor".

Por otro lado, en lo que respecta al derecho a conocer el propio salario y las retribuciones medias de los compañeros, el artículo 7 señala que "los trabajadores tendrán derecho a solicitar y a recibir información por escrito, de conformidad con los apartados 2 y 4, sobre su nivel retributivo individual y sobre los niveles retributivos medios, desglosados por sexo, para las categorías de trabajadores que realicen el mismo trabajo o un trabajo de igual valor al suyo". Es decir, un trabajador no podrá conocer el salario concreto de un compañero, de modo que, a pesar de lo que dice la ministra, el secreto salarial no desaparece.