La Comisión Europea ha decidido este jueves enviar una carta de emplazamiento complementaria a España por no haber transpuesto correctamente a la legislación nacional las normas de la Unión Europea relativas a la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal. Esto ocurre una semana después de que la UCO acudiera al Ministerio de Igualdad y al Tribunal de Cuentas, por orden de la Fiscalía Europea, por un posible fraude con fondos comunitarios en las pulseras antimaltrato.

Esto es lo que dice la Comisión Europea sobre España en su "Paquete de procedimientos de infracción de noviembre": "La Comisión insta a España a que transponga correctamente las normas de la UE de lucha contra el fraude que afecta al presupuesto de la Unión".

Lo que dice Bruselas

"La Comisión Europea ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento complementaria a España [INFR(2021)2235] por haber transpuesto incorrectamente a su legislación nacional las normas de la UE relativas a la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal [Directiva (UE) 2017/1371, 'la Directiva PIF']. La Directiva es una piedra angular de la arquitectura de lucha contra el fraude de la UE", comienza el aviso.

"Protege el presupuesto de la UE, puesto que armoniza las definiciones, las sanciones y las reglas de competencia relacionadas con el fraude y otros delitos que afectan a los intereses financieros de la UE. También sienta las bases de la competencia de la Fiscalía Europea. El plazo para transponer la Directiva al Derecho nacional expiró el 6 de julio de 2019. En diciembre de 2021, la Comisión envió una carta de emplazamiento a España en la que señalaba determinadas deficiencias en la transposición de la Directiva PIF, por ejemplo, en relación con la definición de corrupción", prosigue la explicación.

"La Comisión ha determinado ahora que España, además de las deficiencias señaladas anteriormente, no incluye adecuadamente el delito de malversación de fondos de la UE y prevé una pena máxima de prisión inferior al nivel exigido por la Directiva. Por consiguiente, la Comisión envía una carta de emplazamiento complementaria a España, que dispone ahora de dos meses para responder y subsanar las deficiencias señaladas por la Comisión. De no recibirse una respuesta satisfactoria, la Comisión podría optar por emitir un dictamen motivado", concluye el comunicado.

Un expediente abierto desde 2021

Es decir, esto significa que Bruselas no abre un expediente nuevo, sino que amplía el que ya tenía abierto contra España desde 2021 por no haber adaptado bien su Código Penal a la directiva europea contra el fraude con fondos comunitarios. A los fallos que ya había detectado entonces, como la definición de corrupción, suma ahora dos más: la ley española no recoge correctamente la malversación de fondos europeos, y las penas máximas de cárcel que prevé para ese delito se quedan por debajo de lo que exige la directiva.

El Gobierno tiene ahora dos meses para responder y corregir estas deficiencias. Si no lo hace, la Comisión puede enviar un dictamen motivado, el paso previo a llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE, que podría imponerle sanciones económicas.

Por lo tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que responder a Bruselas en plena recta final de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre y sin margen para corregir las deficiencias: con las Cortes disueltas y el Ejecutivo a punto de quedar en funciones, la reforma del Código Penal que exige la Comisión Europea ya no podrá aprobarse en esta legislatura, por lo que, casi con toda seguridad, será un problema que herede el futuro Gobierno de PP y Vox.