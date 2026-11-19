Según Celia Pilar Ferrero Romero, vicepresidenta de ATA, la mayoría de los autónomos solo se deduce dos gastos: la factura del gestor y la cuota de la Seguridad Social. La vicepresidenta de la Federación Nacional de Organizaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) lo explicó en una entrevista en Con ánimo de lucro, de esRadio, el 17 de noviembre de 2026.

La factura del gestor y la cuota

Ferrero situó el origen del problema en la falta de reglas claras. "El mayor problema que tiene el autónomo es que no tiene certidumbre en el gasto que se puede deducir y que no se puede deducir", señaló. Después planteó la pregunta que, a su juicio, se hace cualquier trabajador por cuenta propia: "Si yo no sé qué deducirme, al final, ¿qué me deduzco?".

Y ella misma respondió: "Lo que sé que no me van a echar para atrás: la factura de mi gestor y mi cuota a la Seguridad Social. Es lo único que me deduzco". El resto de los gastos habituales del negocio se queda fuera. "Y, sin embargo, los gastos que son recurrentes, como el vehículo, los carburantes, la electricidad, etcétera, no me los deduzco, en la mayoría de los casos, porque tengo miedo de que me los echen para atrás en una inspección", explicó. Su conclusión fue directa: "¿Eso qué quiere decir? Que el autónomo está pagando mucho más de lo que debe".

El miedo a la inspección

Ese temor tiene que ver, según Ferrero, con la situación del autónomo frente a Hacienda, que ella calificó de indefensión absoluta. A su juicio, los autónomos no tienen los recursos ni los abogados para enfrentarse con un gigante que le condena a costas de abogados del Estado en un contencioso-administrativo. Ante una sanción, añadió, el resultado suele ser el mismo: "Pagas aunque tengas razón".

ATA reclama desde hace tiempo el llamado derecho al error, que Ferrero describió como la política del primer aviso. Lo ilustró con un ejemplo: si un inspector ve que en un local falta un extintor, que avise y deje corregirlo, en lugar de imponer una multa de 6.000 euros.

Más impuestos y más cotización

La prudencia con las deducciones tiene un segundo efecto, que Ferrero consideró más serio. "Pero todavía tiene otra derivada que es más grave. Es que hoy en día los rendimientos netos son la base de tu cotización a la Seguridad Social. Entonces, estás también sobrecotizando. Porque como estás sobretributando, también sobrecotizas." Y añadió: "No tiene absolutamente ningún sentido".

La vicepresidenta de ATA reconoció que con la reforma del RETA se consiguió que los autónomos pudieran ir adaptando sus ingresos hasta seis veces al año, algo que valoró como positivo. Esa flexibilidad, precisó, obliga al asesor a vigilar mucho más de cerca la evolución del negocio. "Con lo cual, ahí estás aumentando otro coste".

Ferrero aportó además un dato sobre los ingresos del colectivo. Según explicó, con la subida del salario mínimo interprofesional, el 67 % de los autónomos tiene unos ingresos mensuales inferiores a ese salario, de acuerdo con las tablas de ingresos computables a efectos de cotización. Para ella, "son los nuevos pobres".

¿Un 50 % del coche?

La propuesta de ATA consiste en fijar porcentajes de deducción que no haya que justificar. Ferrero insistió en que tiene que haber certidumbre y puso como ejemplo el vehículo: "¿Un 50 % el vehículo? Pues un 50 % el vehículo en IVA e IRPF." Para quien trabaja desde casa, planteó algo similar con los suministros, por ejemplo un 30 % de la luz. Son porcentajes que ella propone, no los que fija la normativa actual.

A partir de ese mínimo, el autónomo tendría que demostrar el resto. "Y a partir de ahí, si me quiero deducir más porque considero que me tengo que deducir más, lo justifico, pero esa parte se da por hecho." Para Ferrero, "la objetivación del gasto deducible es uno de los grandes problemas que tenemos". También lo vinculó con las prestaciones: "hasta que no se haga una reforma fiscal adaptada al autónomo, no se podrá hacer un sistema de protección social que realmente responda a las necesidades de protección que tiene el autónomo".

La organización ya trasladó estas ideas a un grupo de trabajo en el Instituto de Estudios Fiscales con los sindicatos, la patronal, las organizaciones de autónomos, la Agencia Tributaria y Hacienda. Según Ferrero, "de ahí salieron grandes conclusiones". "No se ha llevado nada".

El IVA franquiciado

La segunda petición de ATA en materia fiscal es la directiva europea del IVA franquiciado. Ferrero la describió como una exención del IVA para personas físicas que facturen menos de 85.000 euros y aseguró que "ya está en toda Europa menos en España".

Para la vicepresidenta de ATA, la ventaja está sobre todo en el papeleo. "Ya no es una cuestión de IVA o no IVA, es una cuestión de las obligaciones formales, porque si yo no tengo IVA tampoco tengo que hacer la gestión administrativa de la declaración trimestral de IVA." En su lugar, "solo tendría que hacer una declaración informativa al año". Según dijo, "eso reduce costes indirectos de gestión externa, reduce problemas en la cabeza".

La medida para la primera semana

Al final de la entrevista, Quintero le preguntó qué medida pediría al próximo ministro de Economía o de Empleo si se comprometiera a aprobarla en su primera semana. Ferrero eligió "una reforma fiscal y la deducibilidad del gasto", con certidumbre en la fiscalidad. Para ella, "esa incertidumbre es lo que al final mata un negocio, porque dentro de que tú asumes un riesgo, [...] la Administración debería estar para aportarte certidumbre y no lo contrario".