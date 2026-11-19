España Digital 2026 es la hoja de ruta del Gobierno para la transformación digital del país. Se presentó el 8 de julio de 2022 como actualización de la agenda España Digital 2025, lanzada en julio de 2020, y amplió su horizonte hasta este año para alinearse con el Plan de Recuperación y los fondos europeos Next Generation EU.

Para un autónomo puede sonar lejano, pero de esta agenda cuelgan programas muy concretos. El más conocido es el Kit Digital.

Qué contiene la agenda

España Digital 2026 actúa en tres dimensiones: infraestructuras y tecnología, economía y personas. Mantiene diez ejes estratégicos de la versión original:

Conectividad digital para toda la población.

Despliegue del 5G.

Ciberseguridad.

Economía del dato e inteligencia artificial.

Transformación digital del sector público.

Transformación digital de la empresa y el emprendimiento.

Proyectos tractores de digitalización sectorial.

España como polo audiovisual europeo.

Competencias digitales.

Derechos digitales.

A ellos añadió dos ejes transversales: los PERTE, proyectos estratégicos de colaboración público-privada, y la red Retech, de proyectos digitales propuestos por las comunidades autónomas. En conjunto, aspiraba a movilizar más de 70.000 millones de euros entre inversión pública y privada.

Dónde encaja el Kit Digital

En el eje de transformación digital de la empresa, a través del Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025. El Kit Digital es su programa estrella para autónomos y pequeñas empresas, con un presupuesto total para ayudas de 3.067 millones de euros. Junto a él está el Kit Consulting, dirigido a empresas de 10 a 249 empleados.

Qué pasa ahora que llega 2026

La agenda y el Plan de Recuperación tienen el mismo horizonte, y el dinero europeo tiene fecha de cierre. Por eso el Gobierno ha adaptado algunos programas para que puedan seguir funcionando después. En el caso del Kit Digital, la Orden TDF/39/2026, publicada en el BOE en enero, mantiene el programa hasta agotar sus fondos, obliga a reinvertir el dinero no ejecutado incluso después de 2026 y abre la posibilidad de nuevas convocatorias. La agenda termina; el programa, no necesariamente.

Una agenda que se mide en ejecución

Los planes estratégicos se anuncian con grandes cifras, pero lo que cuenta para un pequeño negocio es lo que llega a su mesa: si hay convocatoria, si el trámite es razonable y si el dinero se convierte en algo útil. En el caso del Kit Digital, cientos de miles de ayudas concedidas demuestran que el programa ha llegado. La cuestión ahora es si habrá un nuevo plazo para quienes se quedaron fuera.

Qué puedes hacer tú

No hay convocatoria abierta para autónomos. Si la hay, se publicará en el BOE y en la sede de Red.es. Mientras tanto, la campaña Ordenador Libertad, de Libertad Digital y ZetaPlus, que entregó 3.500 ordenadores en 2025, ha abierto una preinscripción gratuita y sin compromiso. No garantiza la ayuda, pero revisa tu caso y te contacta por orden de registro si se abre un plazo.