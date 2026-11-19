El número uno de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, lleva desde ayer miércoles siendo objeto de polémica después de que La Razón publicara que había acudido junto a su pareja a las Urgencias del hospital HM en Móstoles.

La visita (y la foto) del diputado de Más Madrid en este hospital privado contrastan con la defensa a ultranza de la sanidad pública que viene haciendo Delgado, así como con los ataques sistemáticos a la derecha por la supuesta privatización de la sanidad.

Que "el lobby de la sanidad privada hace un butrón en los ahorros de la gente con la complicidad del Partido Popular", que "no es un sistema para cuidar la salud de la gente" o que "Ayuso se ha dedicado a vender Madrid a la sanidad privada" son algunas de las afirmaciones más repetidas por Delgado. Por ello, las reacciones a su mera presencia en el hospital privado de Móstoles no se hicieron esperar.

Las excusas de Emilio Delgado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no tardó en ironizar ayer miércoles con que "con todos los hospitales públicos que tiene Madrid y se juega la vida en la sanidad privada. ¡Eso es liderazgo y valentía!".

Las palabras de Ayuso ofendieron a Delgado, que este jueves se ha justificado primero diciendo que "hago lo que me da la gana", y después, explicando que no acudió a ese centro como paciente, sino que acompañaba a su pareja, que sí dispone de un seguro sanitario privado. "Nosotros no cuestionamos a la gente que va a la sanidad privada (…). Almas de cántaro, yo no consumo sanidad privada, no soy cliente de la sanidad privada, yo estaba allí como acompañante de mi pareja", ha espetado.

"Ella hace lo que ustedes quieren que hagan las cientos de miles de personas a las que empujan a contratar un seguro privado: contrata una póliza privada. Y un día, tiene un brote, y su póliza le manda a este hospital y que yo le acompaño", ha continuado relatando.

Golpe a los seguros privados de salud

Así, Delgado justifica que su pareja recurra a la sanidad privada cuando la pública no responde, pero otra de sus contradicciones es que el programa electoral con el que Frente Amplio se presenta a las elecciones pretende encarecer, precisamente, los seguros médicos privados que permiten acceder a ella.

Con el objetivo de conseguir un "IVA más justo" el partido de Emilio Delgado y Ada Colau promete un golpe a la sanidad privada y también a la educación privada. "Eliminaremos la exención del IVA a la enseñanza privada y la del Impuesto sobre las Primas de Seguros a los seguros sanitarios privados" reza el documento. Justifican la medida asegurando que "son beneficios fiscales que aprovechan sobre todo las rentas altas y que restan recursos a los servicios públicos".

La propuesta recuerda al pacto de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para fulminar la exención de la que se beneficia la sanidad privada en el Impuesto sobre las Primas de Seguros. El Impuesto sobre las Primas de Seguros es un tributo de carácter estatal que grava los seguros de coche, hogar o decesos, aunque dejaba fuera a la sanidad privada, una exención que estos socios de gobierno intentaron eliminar y que afectaría a 12 millones de asegurados. Quizá la pareja de Delgado sí entre en el rango de "renta alta", pero lamentablemente no hay 12 millones de rentas altas en España.

El acuerdo fiscal de PSOE y Sumar no llegó a materializarse en aquella ocasión, al quedarse el paquete de medidas sin los apoyos parlamentarios necesarios. Pero dejó clara la orientación de una parte del Gobierno: hacer más gravoso el recurso a la sanidad privada. Además, Yolanda Díaz también ha insistido a Sánchez en varias ocasiones durante su mandato para que eleve el IVA de esta categoría de servicio, que no paga IVA.

Así, mientras Delgado defiende que nadie debe ser cuestionado por acudir a un hospital privado cuando la sanidad pública no ofrece una respuesta suficientemente rápida, el partido del que forma parte pretende ampliar la presión fiscal sobre los ciudadanos que lo usan.