La legislatura del Gobierno de coalición llega a su fin habiendo aprobado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 65 euros mensuales. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, el Ejecutivo ha aprovechado para anunciar más medidas de calado social y que aglutinan a más de cinco millones y medio de personas entre funcionarios –a los que se suben sus salarios un 4,3% en 2027– y trabajadores que perciben el SMI. Una compra de votos de la que, no obstante, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se muestra orgullosa tras llevar años reclamando que se deben subir los salarios en España. Además, tras el enfrentamiento entre su cartera y la de Hacienda de María Jesús Montero en años anteriores a cuenta de si el SMI debía tributar o no, ahora la que ha ganado la partida es Díaz. Y es que a partir de ahora se elimina la retención del IRPF que luego la Agencia Tributaria devolvía a los trabajadores.

De esta manera, la gallega se despide de la gestión ejecutiva aunque confiando en poder aprobar antes de irse el endurecimiento del registro horario. En diversas entrevistas esta misma semana, Díaz se ha despedido de los periodistas que la han acompañado durante estos más de seis años y medio al frente del Ministerio de Trabajo y ha explicado que vuelve a la "vida civil". "Soy ya la ministra de Trabajo más longeva de la democracia, y creo que ahora me merezco un poco de sosiego, de tranquilidad, de cuidar a mi hija y, por supuesto, a mi familia", ha dicho en una de ellas.

En el pasado, Díaz fue concejala en Ferrol, diputada en el Parlamento gallego y en el Congreso, aunque durante años ejerció como abogada laboralista, como ha explicado en multitud de ocasiones. La vicepresidenta segunda seguirá trabajando por el mundo del trabajo después del día 29. "Es mi profesión, que es lo que amo. No tengan la menor duda", ha dicho.

Su ausencia en las listas al Congreso por la coalición Frente Amplio la anunció hace unos meses. Sin embargo, su horizonte laboral pasaba por conseguir la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En ello ha estado volcada desde el mes de julio, sin embargo, este lunes –día de la votación– Yolanda Díaz dio un paso atrás y decidió retirar su candidatura. El motivo principal que alegó fue que no quería dividir al sindicalismo. Pero este ya está más que dividido. Muestra de ello es la carta que UGT y CCOO han enviado al secretario general de la Confederación Internacional de los Sindicatos (CSI), cuyo voto a favor del contrincante de Díaz fue decisivo. Los sindicatos españoles acusan a Luc Triangle de parcialidad y de hacer lo posible por que Díaz no ganara.