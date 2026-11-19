Los ganaderos de vacuno y pavo tendrán que comunicar cada año los datos necesarios para que el Gobierno calcule las emisiones que producen los eructos de las vacas o el estiércol de las aves. Se trata de una modificación del Real Decreto 988/2022 aprobada este martes por el Consejo de Ministros y que hasta ahora sólo se aplicaba al porcino y a los pollos.

La medida supone más trámites para los productores de estas dos especies, que una vez al año tendrán que rellenar una ficha con información sobre la alimentación de los animales, la gestión de sus estiércoles y purines, las instalaciones y el consumo energético de la explotación. Con esos datos, la Administración calcula cuánto metano, amoniaco y otros gases genera cada granja.

La medida supone una nueva carga burocrática que se suma a las numerosas obligaciones que ya soporta el campo y que las organizaciones agrarias llevan tiempo reclamando simplificar. Y ojo, porque olvidarse de rellenar esa ficha puede acarrear multas de hasta 20.000 euros.

¿Qué tendrán que comunicar los ganaderos?

A partir de ahora, los productores de vacuno y pavo (excepto las explotaciones extensivas, las reducidas y las de autoconsumo) tienen que rellenar la notificación anual de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en el Registro General de forma obligatoria.

Es una ficha telemática en la que los ganaderos deben especificar los datos de actividad del año anterior (consumos de energía, gestión de estiércol, alimentación de los animales…) y confirmar que no ha habido cambios respecto a la declaración del año anterior.

Con esta información, la Administración calcula las emisiones de gases contaminantes de cada explotación, especialmente amoniaco y gases de efecto invernadero como el metano y el óxido nitroso. También permite estimar cuánto se reducen esas emisiones cuando se aplican determinadas técnicas de producción. El Gobierno justifica ahora esta modificación por la necesidad de mejorar la calidad de los datos y evitar que la información quede desactualizada.

Multas de hasta 20.000 euros

La comunicación de estos datos no es voluntaria. La normativa contempla sanciones de hasta 20.000 euros para quienes incumplan las obligaciones de información, con infracciones muy graves de hasta 60.000 euros de multa si se demuestra intención de suministrar datos falsos o manipular los registros. En estos casos, la ley también permite retirar algunas ayudas de la PAC o reducir hasta un 30% el conjunto de las subvenciones que recibe el ganadero durante los dos ejercicios siguientes.

Además, las comunidades autónomas pueden realizar controles administrativos y visitas de inspección a las explotaciones para comprobar que los datos facilitados coinciden con la realidad. Los técnicos pueden revisar la documentación y verificar sobre el terreno las instalaciones, los sistemas de gestión de estiércoles y purines y las técnicas que declara utilizar cada granja.