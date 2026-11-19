La Séptima se ha convertido en el medio que más veces ha recibido al presidente y a los ministros durante sus primeras dos semanas de emisión. Desde su estreno, el 5 de noviembre, hasta el día 18, el Ejecutivo ha acudido a sus programas en 14 ocasiones. Son un tercio de las 42 entrevistas en espacios periodísticos identificadas en las agendas oficiales. La cifra incluye dos apariciones de Pedro Sánchez y doce de otros miembros del gabinete.

Libre Mercado ha analizado las agendas públicas del Gobierno durante los catorce días posteriores al lanzamiento y las ha comparado con el mismo intervalo anterior, del 22 de octubre al 4 de noviembre. El resultado muestra que la nueva cadena ha superado incluso a TVE y RNE juntas, que suman doce intervenciones.

La Séptima supera a RTVE en las entrevistas al Gobierno

La Séptima acumuló catorce de las 42 apariciones. Carlos Cuerpo abrió la lista el día del estreno en La última hora. Le siguieron Elma Saiz en El Pulso, Pablo Bustinduy en La Comedia Nacional y Óscar López en Fin de semana. Pedro Sánchez y Sira Rego acudieron el día 9, a La última hora y Sobre la mesa, respectivamente.

Después pasaron Isabel Rodríguez y Óscar López por La última hora, Félix Bolaños por La Comedia Nacional, Sánchez por Fuera de control, Bustinduy por La Diana, Ángel Víctor Torres por En Línea y Yolanda Díaz por La última hora. La última presencia fue la de Óscar López en En Línea el 18 de noviembre.

TVE registró nueve apariciones, con José Manuel Albares, Pablo Bustinduy, Félix Bolaños, Mónica García, Pedro Sánchez, Ernest Urtasun, Óscar López, Elma Saiz y Yolanda Díaz en espacios de La 1, La 2, Canal 24 Horas y La 2Cat. RNE registró tres, con Albares, Urtasun y Bolaños. La cadena SER contabilizó cuatro, con Luis Planas, Ángel Víctor Torres, Arcadi España y Urtasun.

La Sexta recibió tres visitas, dos de Ernest Urtasun y una de Yolanda Díaz. Telecinco contó con Urtasun y Sánchez, mientras que Antena 3 recibió al presidente en Espejo Público. Hubo además una aparición en Catalunya Ràdio, con Jordi Hereu, Radiocable, con Arcadi España, Radio Marca Tenerife, con Ángel Víctor Torres, COPE, con Carlos Cuerpo, Onda Cero, con Pablo Bustinduy, y Bloomberg, con José Manuel Albares. Entre los espacios figuran La hora de La 1, Malas Lenguas, La noche en 24 Horas, El perro andaluz, Al Rojo Vivo, Más Vale Tarde, El programa de Ana Rosa, Informativos Telecinco, Espejo Público, La Brújula y Herrera en COPE.

Antes del estreno, 21 entrevistas en seis jornadas

En los catorce días previos, del 22 de octubre al 4 de noviembre, las agendas registran 21 citas identificadas. Se concentraron en seis jornadas: cinco el 22 de octubre, seis el 26, dos el 27, cuatro el 28, una el 30 y tres el 4 de noviembre. En los otros ocho días no consta ninguna.

Pedro Sánchez en 'La revuelta'

TVE encabezó la clasificación con siete apariciones. Pedro Sánchez acudió a La Revuelta, Ángel Víctor Torres a La hora de La 1, Arcadi España a La noche en 24 Horas, Ernest Urtasun a La hora de La 1, Óscar Puente a Malas Lenguas, Carlos Cuerpo al Telediario 2 y José Manuel Albares al Canal 24 Horas. RNE reunió cinco participaciones: Arcadi España y Óscar López el 22 de octubre, Albares y Torres el día 26, y Luis Planas el 27.

Radiocable reunió tres ediciones de La Cafetera, con Pablo Bustinduy, Félix Bolaños y Ernest Urtasun. Las demás fueron las de Ángel Víctor Torres en Buenos días, Canarias (Televisión Canaria), Isabel Rodríguez en El matí (Catalunya Ràdio), Elma Saiz en Hoy por hoy (Cadena SER), Carlos Cuerpo en Els Matins (TV3), Urtasun en el podcast de Watif TV y Sánchez en Keep It Cutre.

El volumen de contactos se duplicó, de 21 a 42, en ventanas idénticas. Antes del estreno, La Séptima no figuraba como destino de las entrevistas. En sus primeros catorce días sumó catorce, más que TVE, RNE, la SER o La Sexta por separado. Su cuota es el 33,3% del total.

De un proyecto para Prisa a una licencia para SIETE

La historia se remonta a noviembre de 2024, cuando Contreras dejó la dirección de LACOproductora para centrarse en sus responsabilidades como director de Contenidos de PRISA Media. Las informaciones sobre una licencia nacional apuntaron a que el proyecto se desarrollaría inicialmente dentro de Prisa, con el nombre provisional de La Séptima.

En febrero de 2025 estalló una crisis interna. Joseph Oughourlian, presidente y primer accionista de Prisa, rechazó invertir en la nueva TDT por sus dudas estratégicas y financieras. Carlos Núñez salió de la presidencia de Prisa Media y Contreras abandonó sus responsabilidades. El choque enfrentó a los promotores con el máximo accionista.

En marzo, Le Point atribuyó a Óscar López y al presidente de Telefónica, Marc Murtra, presiones sobre Vivendi para vender su participación en Prisa a inversores próximos al Gobierno, con una advertencia sobre la publicidad de Telefónica. En mayo, tras imponerse en la junta de accionistas, Oughourlian situó a Pilar Gil al frente de Prisa Media.

En mayo de 2026 el Gobierno adjudicó una licencia nacional de TDT a SIETE, Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo SL. En octubre, sus acciones se repartían entre Andrés Varela Entrecanales (65%), José Luis Manzano (25%) y Contreras, consejero delegado (10%). Manzano renunció a una opción para ampliar su paquete otro 20%. En agosto se confirmó que Javier Ruiz dejaría la SER para dirigir la cadena, estrenada el 5 de noviembre.

Fichajes, sondeos y polémicas antes y después del lanzamiento

La parrilla también provocó debate. En julio se adelantó el posible fichaje de Javier Ruiz, que recibió la oferta para dirigir la emisora. Después se anunciaron las incorporaciones de Rocío Delgado y Sarah Santaolalla, esta última con formato propio. Ruiz pactó su salida de la SER a finales de agosto.

Javier Ruiz en La Séptima.

En septiembre, la Delegación del Gobierno en Madrid promocionó la cadena desde una cuenta institucional. Días después, junto a Félix Bolaños y Mónica García, Contreras calificó de "estupidez" que fuera a apoyar al Ejecutivo. La presentó como una voz independiente abierta al espacio progresista.

El primer sondeo difundido, el 5 de noviembre, situó al PSOE como la fuerza más votada. Al día siguiente, Barlovento Comunicación atribuyó al canal un 2,8% de cuota en su estreno. Otra información de este medio señaló que sus sondeos diarios se encargaron a SW Demoscopia, firma con trabajos previos para el PSOE, vínculos profesionales con el entorno socialista y beneficios multiplicados por nueve.

La programación combinó espacios políticos y entretenimiento. En el estreno, las presentadoras bromearon sobre quién se ganaría el cariño de Ruiz. Miguel Lago desmintió un rumor sobre una supuesta relación con Isabel Díaz Ayuso. Alba Carrillo había abandonado entre lágrimas su anterior programa semanas antes de incorporarse a Fuera de Control. Sánchez acudió al espacio el 15 de noviembre y conversó con ella sobre asuntos personales, incluida Begoña Gómez.