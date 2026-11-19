Este martes, en el Consejo de Ministros celebrado por el Gobierno, además de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) o la imposición del lenguaje neutro en las ofertas laborales, el Ejecutivo también ha aprobado la subida salarial a los funcionarios del 4,5% que tendrá un coste para las arcas públicas de 4.965,2 millones de euros.

Así podemos comprobarlo si acudimos a la propia normativa aprobada este 18 de noviembre, que se puede leer aquí, y donde se dice lo siguiente: "Para atender los gastos del personal del sector público estatal, se concede un crédito extraordinario en el presupuesto vigente a 1 de enero de 2027 (...) por importe de 4.965.219 miles de euros".

Un coste de casi 5.000 millones de euros

Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, lo expresaba así:

"Hoy es un día extraordinario para más de 3 millones de familias en este país, familias de servidores públicos. Y, desde luego, para mí es un honor traer la mayor subida salarial a los servidores públicos desde 1992. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado una subida de 4,5 puntos para el sueldo de 2027; como digo, la mayor desde 1992. Por lo tanto, 3 millones de servidores públicos de este país van a ver cómo el año que viene su salario sube 4,5 puntos", ha afirmado el ministro de Función Pública, Óscar López.

"Quiero poner en valor el trabajo de los sindicatos, de UGT, CCOO y CSIF, que alcanzaron un acuerdo. Alguien podría preguntar por qué un 4,5 y no otra cantidad, y es una pregunta lógica. Pues bien, saben ustedes que hace más de un año alcanzamos un acuerdo con todos los sindicatos para elevar los salarios 11 puntos en 4 años, y los tramos estaban pactados. El año pasado era un 1,5 más ese 0,5 si superábamos la inflación. Para 2027, el acuerdo era de 4,5 puntos. Por lo tanto, estamos cumpliendo con lo que en su día se pactó con todas las centrales sindicales representativas en la función pública. Esta es, por tanto, la subida para el año que viene", ha explicado el ministro.

Un acuerdo pactado con los sindicatos

"Obviamente, al Gobierno le corresponde abonar la subida a todos los trabajadores de la Administración General del Estado, pero cada Administración tendrá que aplicarla, también las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Por eso quiero agradecer la colaboración, créanme que inestimable en este caso, del Ministerio de Hacienda, de la anterior ministra, María Jesús Montero, y del actual ministro, Arcadi España. Y también creo que es muy importante poner de relieve lo que ha dicho el ministro [de Hacienda]: las comunidades autónomas van a recibir un 9,1% más el año que viene", ha precisado López.

"Lo digo por si alguien dice que es una subida excesiva, cosa que espero que no diga nadie, porque si todos coincidimos en que el principal problema es el coste de la vida, lo que tiene que hacer el Gobierno es dar ejemplo y, por lo tanto, aumentar el salario de los servidores públicos", ha defendido el ministro. "Estoy convencido de que habrá otra pregunta, a la que también me adelanto: por qué ahora. Y la respuesta es muy sencilla. Para que sea efectiva el 1 de enero hay que aprobarla ahora, entre otras cosas porque tiene que pasar por el Congreso de los Diputados. Es un real decreto-ley, hay que aprobar la partida extraordinaria y, por lo tanto, tiene que ir también a la Diputación Permanente para poder aprobar esa partida extraordinaria que permita pagar la subida salarial".

A dos semanas de las elecciones

"Además, estoy absolutamente convencido de que ningún grupo parlamentario va a votar en contra. Sería impensable, más aún cuando todos coincidimos en que el coste de la vida es un problema fundamental", ha asegurado López. "Estoy seguro de que ningún grupo va a votar en contra de esta medida, que, como digo, vamos a llevar a la Diputación Permanente, como corresponde por ley. Si no se llevara ahora, obviamente no habría tiempo de aplicarla el 1 de enero. Por lo tanto, la razón es muy sencilla: no hay otra alternativa. No se podría hacer con un Gobierno en funciones y, desde luego, no habría tiempo de aprobarla en la Diputación Permanente. Esa es la respuesta a por qué ahora".

Así pues, el Gobierno destina casi 5.000 millones de euros a subir el sueldo a los empleados públicos a menos de dos semanas de las elecciones generales, con la influencia que eso puede tener en el voto.