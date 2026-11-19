Libertad Digital ya tiene nueva fecha para la segunda edición del Agroforo En Clave Rural. El encuentro se celebrará el próximo jueves 17 de diciembre en el Hotel Ansares de Tarancón (Cuenca) y reunirá a los principales actores del sector primario para analizar el momento que atraviesa el campo español y cómo la tecnología y el acceso a la inversión pueden reforzar su desarrollo, garantizar su competitividad y atraer a jóvenes emprendedores a un medio rural que necesita relevo.

La jornada estaba prevista inicialmente para el 29 de octubre, pero la organización decidió aplazarla tras el gravísimo accidente ferroviario ocurrido la víspera en Urda (Toledo), por respeto a las víctimas y a sus familias. Tras consultar a instituciones, patrocinadores, organizaciones agrarias, empresas y ponentes, el 17 de diciembre se ha fijado como la fecha que permite celebrar el foro con todas las garantías y con la presencia de todos sus protagonistas.

La cita, patrocinada por la Junta de Castilla-La Mancha y por Campo y Alma, mantiene íntegros su sede, su estructura y su cartel de participantes. El sector afronta retos sin precedentes, como la gestión eficiente del agua, una legislación cambiante y cada vez más exigente, la incorporación de nuevas tecnologías y la necesidad de asegurar la rentabilidad de las explotaciones sin renunciar a la sostenibilidad. Y el Agroforo los abordará sin perder de vista lo esencial: el campo es motor económico, guardián del territorio y garante de la seguridad alimentaria del país.

Inauguración institucional y contexto económico

La periodista de Libertad Digital Leticia Vaquero dará la bienvenida a los asistentes a las 10:00 horas y, a continuación, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, inaugurará oficialmente la jornada. El marco general lo pondrá Camilo Andrés Ulloa Ariza, economista principal de BBVA Research para España y Portugal, que analizará el impacto del contexto geopolítico y económico en el campo español.

La primera mesa, bajo el título Cómo sobrevivir en el contexto actual, sentará a los máximos responsables de las organizaciones agrarias y del cooperativismo: Pedro Barato, presidente de Asaja; Cristóbal Cano, secretario general de UPA; Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, y Jesús Ortega, presidente de la Red Castellano-Manchega de Desarrollo Rural (Recamder).

Moderados por María Santos, directora de En Clave Rural en esRadio, abordarán los principales desafíos del sector: el nuevo marco financiero plurianual y el futuro de la PAC, la política arancelaria y los acuerdos comerciales con terceros países, la hiperregulación que soportan los agricultores, el papel de los fondos de desarrollo en la diversificación y el empleo rural, y las estrategias prácticas ante la inflación de los insumos y la volatilidad de los precios.

Tecnología y la voz de los productores

Tras la pausa café, el foco se desplazará a la tecnología. Francisco Álvarez Serrano, CEO de Aerocámaras, y José Ortiz Cicuéndez, CEO de Ianus Ingeniería, debatirán sobre la transformación del sector hacia modelos de negocio más avanzados, nuevas formas de producción más sostenibles y eficientes y las oportunidades tecnológicas que se abren para el agro. Moderará la periodista de Libertad Digital Marta Arce.

La jornada se cerrará con un panel dedicado a quienes trabajan la tierra y transforman sus frutos, así como a quienes les respaldan desde el ámbito corporativo. En un primer bloque participarán Ángel Giménez, responsable de Sostenibilidad de BBVA en España; Julián González Sánchez, consejero delegado de Eco Granja La Pradera, y Emilio Loriente Piqueras, fundador y presidente de Incarlopsa, una gran empresa familiar modélica en España por su historia y su actualidad.

Posteriormente, Imelda Rodríguez, responsable de Asuntos Institucionales y Extremadura de Philip Morris España, expondrá la experiencia de la compañía en nuestro país; Santiago Espinosa, vicepresidente de la Cooperativa Jesús del Perdón - Bodegas Yuntero, aportará la visión del cooperativismo vitivinícola, y Estela Navarro, una joven agricultora relatará su experiencia como ejemplo de relevo generacional.

Inscripción y retransmisión en directo

Las intervenciones de este último panel repasarán las necesidades reales del campo y las claves para fortalecer la competitividad y la sostenibilidad de las explotaciones, el emprendimiento y el relevo generacional frente al reto demográfico, la internacionalización y las tendencias del mercado. El encuentro concluirá a las 13:45 horas con un vino español.

La asistencia es previa inscripción a través del formulario habilitado en Libertad Digital. Las inscripciones realizadas para la fecha inicial siguen siendo válidas, y la organización se pondrá en contacto con los inscritos para confirmar su asistencia.

La jornada podrá seguirse también en directo a través del canal de YouTube de Libertad Digital, y sus principales conclusiones tendrán eco en la web del diario y en los programas de esRadio, con especial atención en En Clave Rural.