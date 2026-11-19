El deporte es mucho más que una competición. Detrás de cada victoria hay horas de entrenamiento, esfuerzo, constancia y capacidad para superar las dificultades. También hay ilusión, pasión y emociones compartidas entre deportistas y aficionados. Sobre esta forma de entender la actividad deportiva se construye ElPozo Sports Universe, la plataforma con la que ElPozo Alimentación reúne todas sus alianzas deportivas bajo una misma identidad y una filosofía común: "Alimentamos lo que te mueve".

El proyecto representa la evolución de una relación con el deporte que comenzó hace más de cuatro décadas y que actualmente abarca disciplinas, equipos y protagonistas muy diferentes. Desde referentes internacionales como Carlos Alcaraz hasta jóvenes promesas, pasando por el fútbol, el baloncesto, el motociclismo, el fútbol sala o el deporte paralímpico, todos forman parte de un mismo universo.

La iniciativa parte de una idea: aunque cada deportista tenga sus propios objetivos y se enfrente a retos diferentes, existen valores que los conectan. El esfuerzo, el compromiso, la constancia, la superación y la búsqueda de la excelencia son algunos de los principios que comparten y que también forman parte de la filosofía de ElPozo.

Selección española masculina | Fuente: ElPozo

ElPozo Alimentación nació en 1935 como una tienda familiar en Murcia y, desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en una compañía del sector alimentario con presencia en 80 países. A lo largo de su trayectoria, la empresa ha ido ampliando su actividad y construyendo una identidad de marca vinculada a diferentes ámbitos, entre ellos el deporte, donde ha encontrado un espacio para compartir sus valores y conectar con distintos públicos.

Una relación con el deporte que comenzó en 1989

La vinculación de ElPozo Alimentación con el mundo deportivo se remonta a 1989, cuando comenzaron sus primeros contactos con el patrocinio deportivo y nació ElPozo Murcia Fútbol Sala. Aquel proyecto ha ido creciendo con los años hasta abarcar todas las categorías, desde Primera División hasta los equipos de base.

Desde entonces, la compañía ha ampliado progresivamente su presencia en diferentes disciplinas y ha construido una red de colaboraciones con deportistas, clubes y competiciones. Más de cuatro décadas después, ElPozo Sports Universe supone un nuevo paso en esta trayectoria: reunir todas esas alianzas bajo una misma identidad y mostrar los valores que comparten.

La compañía explica que esta apuesta responde a su identificación con la cultura del esfuerzo y los valores deportivos, principios que encajan con su filosofía de marca. Con este lanzamiento, busca también conectar deporte, salud y alimentación, impulsar estilos de vida activos y equilibrados y crear experiencias junto a deportistas y equipos.

Los protagonistas del universo deportivo

ElPozo Sports Universe integra a deportistas de élite de diferentes disciplinas. Entre sus referentes destaca el tenista Carlos Alcaraz, embajador de la marca, junto a los pilotos Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Álvaro Carpe, Máximo Quiles y Ana Carrasco.

Carlos Alcaraz | Fuente: ElPozo

El fútbol constituye otro de los grandes pilares de esta iniciativa. La compañía cuenta con un acuerdo con las selecciones españolas masculina y femenina, que se prolongará hasta 2030 y que ha comenzado acompañando a la Roja en su camino como campeones del mundo. También forma parte de este universo el FC Alhama ElPozo, dentro de su apuesta por el deporte femenino.

En baloncesto, las alianzas incluyen a UCAM CB Murcia y Valencia Basket, mientras que ElPozo Murcia Fútbol Sala continúa formando parte de un proyecto que tiene sus raíces en los comienzos de la relación de la compañía con el deporte.

La plataforma también presta atención al deporte paralímpico y a la inclusión, mediante su apoyo al Plan ADOP y diferentes iniciativas de deporte inclusivo. A ello se suma el respaldo al talento emergente, con jóvenes tenistas como Leyre Romero y Aarón García.

El pádel completa esta representación de disciplinas a través de colaboraciones con la Liga LAPI y Premier Padel. Una diversidad de protagonistas que permite reunir en un mismo espacio diferentes formas de vivir el deporte, desde la competición profesional hasta el impulso de las nuevas generaciones.

Un compromiso deportivo que trasciende fronteras

ElPozo Sports Universe no se limita al ámbito nacional. La estrategia de la compañía cuenta también con una dimensión internacional, con colaboraciones vinculadas al rugby, el ciclismo, el senderismo y el hockey sobre hielo.

Estas iniciativas están presentes en países como Francia, Estonia y otros territorios bálticos, donde la compañía mantiene distintas alianzas relacionadas con el impulso del deporte local.

La variedad de disciplinas y territorios refleja una de las ideas centrales del proyecto: los valores deportivos no entienden de fronteras. El esfuerzo, la constancia y la superación pueden encontrarse en cualquier competición y entre deportistas con trayectorias y objetivos muy diferentes.

Las historias que hay detrás de cada deportista

Más allá de los nombres y las competiciones, uno de los principales objetivos de ElPozo Sports Universe es acercar a los aficionados a las historias que existen detrás de cada protagonista. Porque el deporte no se construye únicamente en los momentos de victoria, sino también en todo el trabajo que hay antes de alcanzar una meta.

Las horas de entrenamiento, los momentos difíciles, la capacidad de levantarse después de una derrota y la ilusión por seguir mejorando forman parte de ese recorrido que muchas veces queda fuera del foco de las competiciones. Son precisamente esas experiencias las que permiten conocer qué mueve a cada deportista y cuáles son las motivaciones que le llevan a continuar.

Motorista | Fuente: El Pozo.

Para dar visibilidad a estas historias, la plataforma tendrá una importante dimensión digital. ElPozo desarrollará diferentes fases del proyecto, con especial protagonismo de las redes sociales y los contenidos digitales, en los que trabajará conjuntamente con los deportistas y equipos vinculados a la iniciativa.

El objetivo es acercar a los seguidores a sus referentes, generar contenidos adaptados a las distintas disciplinas y crear nuevas experiencias alrededor de sus intereses y emociones.

Así, ElPozo Sports Universe da forma a una trayectoria de más de cuatro décadas vinculada al deporte y la reúne bajo una misma filosofía. Un universo en el que conviven distintas generaciones, disciplinas y retos, pero cuyos protagonistas comparten una misma manera de entender el esfuerzo y la superación.

Porque el deporte no está únicamente en los grandes resultados. También se encuentra en cada entrenamiento, en los momentos complicados y en cada pequeño paso que acerca a una persona a sus objetivos. Una filosofía que ElPozo resume en el lema que da identidad a su nueva plataforma: "Alimentamos lo que te mueve".