La izquierda ha puesto las subidas de impuestos como uno de los principales ejes de sus propuestas económicas para las próximas elecciones del 29 de noviembre. PSOE, Frente Amplio y Podemos han presentado en los últimos días sus programas que, con diferentes intensidades y fórmulas, coinciden en aumentar la tributación de empresas y particulares.

El sablazo fiscal que plantean estos tres partidos incluye desde elevar el IRPF (ya sea directamente o retirando deducciones) o subir las cotizaciones sociales hasta crear nuevos impuestos sobre las herencias, las viviendas o los vehículos y los viajes "de lujo". Los grandes grupos empresariales, la fiscalidad del ahorro y el mercado inmobiliario están en el punto de mira de Pedro Sánchez, Ada Colau e Irene Montero.

La "fiscalidad justa" del PSOE

"Una fiscalidad justa es la única forma de garantizar que los beneficios del crecimiento económico se redistribuyan entre el conjunto de la sociedad. Ya sea con más impuestos a los ultrarricos, una mejor colaboración entre países en la lucha contra la evasión fiscal, o un sistema fiscal más eficiente. Estas medidas permiten alcanzar dicho objetivo", ensalza el programa de Pedro Sánchez.

Imposición del capital: incrementar la tributación de las rentas de capital más elevadas. Mantener intactos los dos primeros tramos (19% hasta 6.000€ y 21% hasta 50.000 €) y elevar los tipos a partir de ahí, llegando progresivamente a un tipo máximo del 35% para rentas del capital superiores a 300.000€. 131.

incrementar la tributación de las rentas de capital más elevadas. Mantener intactos los dos primeros tramos (19% hasta 6.000€ y 21% hasta 50.000 €) y elevar los tipos a partir de ahí, llegando progresivamente a un tipo máximo del 35% para rentas del capital superiores a 300.000€. 131. Contra las tecnológicas: aumentar los impuestos a los tecnooligarcas, complementando la actual tasa Google. Esto permitiría aumentar la recaudación gravando adicionalmente a las grandes tecnológicas y adaptar nuestra fiscalidad al desarrollo y explotación de la inteligencia artificial.

aumentar los impuestos a los tecnooligarcas, complementando la actual tasa Google. Esto permitiría aumentar la recaudación gravando adicionalmente a las grandes tecnológicas y adaptar nuestra fiscalidad al desarrollo y explotación de la inteligencia artificial. Tasa a viajes de "lujo": gravar viajes de alto impacto en el medioambiente consumidos por el 0,1% más rico, como el transporte con megayates o jets privados, dejando fuera al transporte comercial del resto de la población. El gravamen alcanzará a las grandes embarcaciones de recreo a través de los amarres en puertos deportivos y a los vuelos privados y billetes en clase business con salida desde España.

gravar viajes de alto impacto en el medioambiente consumidos por el 0,1% más rico, como el transporte con megayates o jets privados, dejando fuera al transporte comercial del resto de la población. El gravamen alcanzará a las grandes embarcaciones de recreo a través de los amarres en puertos deportivos y a los vuelos privados y billetes en clase business con salida desde España. Grandes empresas: aumentar la tributación de las empresas cotizadas cuya ratio entre la retribución total de su ejecutivo principal y la mediana de su plantilla supere 100 a 1, con un tramo superior a partir de 200 a 1.

aumentar la tributación de las empresas cotizadas cuya ratio entre la retribución total de su ejecutivo principal y la mediana de su plantilla supere 100 a 1, con un tramo superior a partir de 200 a 1. Subida de Tasa Tobin: reforzar la tasa Tobin aumentando el tipo impositivo del 0,2% al 0,4%. El impuesto sobre las transacciones financieras grava en un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, siempre que sean cotizadas y con una capitalización bursátil superior a los 1.000 M de euros.

reforzar la tasa Tobin aumentando el tipo impositivo del 0,2% al 0,4%. El impuesto sobre las transacciones financieras grava en un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, siempre que sean cotizadas y con una capitalización bursátil superior a los 1.000 M de euros. Grandes fortunas: Impulsar la creación de un impuesto mínimo global sobre las grandes fortunas.

Impulsar la creación de un impuesto mínimo global sobre las grandes fortunas. Fondos, viviendas turísticas y vacías: se gravará con un impuesto progresivo la posesión de todas aquellas viviendas de grandes propietarios y fondos buitre que no se destinen a alquiler residencial asequible. Las viviendas que se dediquen a fines turísticos, que estén vacías, o que se pongan en alquiler a un precio abusivo serán objeto de este nuevo impuesto.

se gravará con un impuesto progresivo la posesión de todas aquellas viviendas de grandes propietarios y fondos buitre que no se destinen a alquiler residencial asequible. Las viviendas que se dediquen a fines turísticos, que estén vacías, o que se pongan en alquiler a un precio abusivo serán objeto de este nuevo impuesto. Impulso a que los ayuntamientos suban impuestos: aprobaremos un marco estatal que habilite a los ayuntamientos para aplicar recargos sobre las estancias turísticas, respetando los tributos autonómicos ya existentes.

aprobaremos un marco estatal que habilite a los ayuntamientos para aplicar recargos sobre las estancias turísticas, respetando los tributos autonómicos ya existentes. Impuesto a los solares: movilizar suelo para construir vivienda fijando un impuesto sobre los solares residenciales ociosos.

movilizar suelo para construir vivienda fijando un impuesto sobre los solares residenciales ociosos. En materia inmobiliaria, Sánchez plantea un impuesto progresivo sobre las viviendas de grandes propietarios y fondos de inversión que no se destinen al alquiler residencial. Además, propone habilitar a los ayuntamientos para establecer recargos sobre las pernoctaciones en viviendas turísticas.

Más cotizaciones sociales: acelerar el despliegue de la cuota de solidaridad para completar su aplicación durante la próxima legislatura y fortalecer el carácter redistributivo del sistema.

Frente Amplio, a por las herencias

El programa de Frente Amplio es especialmente extenso en materia tributaria. Prácticamente solucionan cualquier problema de la economía con un impuesto.

Empresas de más de 50 empleados: una contribución obligatoria para determinadas empresas, vinculada a su masa salarial, destinada a financiar la promoción de vivienda pública para alquiler asequible siguiendo el modelo francés de participación empresarial en el esfuerzo de construcción. Se aplicará a todas las empresas privadas que emplean un promedio anual de 50 o más asalariados durante cinco años consecutivos. Aplicaremos un tipo del 0,45 % sobre la masa salarial bruta pagada por las empresas en el ejercicio anterior. Recaudará en torno a los 1.000 millones de euros anuales y permitirá promover la construcción de unas 10.000 viviendas para alquiler asequible al año.

una contribución obligatoria para determinadas empresas, vinculada a su masa salarial, para alquiler asequible siguiendo el modelo francés de participación empresarial en el esfuerzo de construcción. Se aplicará a todas las empresas privadas que emplean un promedio anual de 50 o más asalariados durante cinco años consecutivos. Aplicaremos un tipo del 0,45 % sobre la masa salarial bruta pagada por las empresas en el ejercicio anterior. Recaudará en torno a los 1.000 millones de euros anuales y permitirá promover la construcción de unas 10.000 viviendas para alquiler asequible al año. Socimis: derogar de forma inmediata y definitiva el régimen fiscal especial regulado para las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) y el de las Entidades Dedicadas al Arrendamiento de Viviendas (EDAV). Pasarán a tributar por el tipo general del Impuesto sobre Sociedades (con el tipo mínimo real del 20 %), eliminando de forma tajante su exención tributaria en el gravamen de beneficios corporativos y el reparto de dividendos y dejarán de tener bonificaciones en el IVA.

derogar de forma inmediata y definitiva el régimen fiscal especial regulado para las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) y el de las Entidades Dedicadas al Arrendamiento de Viviendas (EDAV). Pasarán a tributar por el tipo general del Impuesto sobre Sociedades (con el tipo mínimo real del 20 %), eliminando de forma tajante su exención tributaria en el gravamen de beneficios corporativos y el reparto de dividendos y dejarán de tener bonificaciones en el IVA. Subida del IBI: reestructurar el IBI para crear un tributo altamente progresivo que penalice las fincas de elevado valor catastral, las propiedades pertenecientes a grandes tenedores corporativos y a entidades jurídicas, y las viviendas mantenidas vacías de forma injustificada.

reestructurar el IBI para crear un tributo altamente progresivo que penalice las fincas de elevado valor catastral, las propiedades pertenecientes a grandes tenedores corporativos y a entidades jurídicas, y las viviendas mantenidas vacías de forma injustificada. Impuesto por poseer pisos: un impuesto del 10 % sobre el valor de los pisos que afectará a las empresas desde el primer inmueble y a los particulares a partir del cuarto, cuando sus propiedades superen conjuntamente los 800.000 euros.

un impuesto del 10 % sobre el valor de los pisos que afectará a las empresas desde el primer inmueble y a los particulares a partir del cuarto, cuando sus propiedades superen conjuntamente los 800.000 euros. Impuesto por comprar pisos: un gravamen estatal extraordinario que duplicará (100 % de recargo) la tributación aplicable a las compras de vivienda no destinadas a uso habitual realizadas por compradores, incluidas las personas físicas no residentes y extracomunitarias.

un gravamen estatal extraordinario que duplicará (100 % de recargo) la tributación aplicable a las compras de vivienda no destinadas a uso habitual realizadas por compradores, incluidas las personas físicas no residentes y extracomunitarias. Subida del ITP: se aplicará un recargo del 200 % en la adquisición de la segunda propiedad y del 1.000 % a partir de la tercera vivienda.

se aplicará un recargo del 200 % en la adquisición de la segunda propiedad y del 1.000 % a partir de la tercera vivienda. Herencias: un impuesto estatal sobre las grandes herencias, de más de un millón de euros. Será estatal y complementario del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y gravará las adquisiciones gratuitas de riqueza de más de un millón de euros netos por beneficiario. Aplicarán una tarifa progresiva que alcanza un marginal del 34 % y deduciremos el impuesto autonómico efectivamente satisfecho.

un impuesto estatal sobre las grandes herencias, de más de un millón de euros. Será estatal y complementario del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y gravará las adquisiciones gratuitas de riqueza de más de un millón de euros netos por beneficiario. Aplicarán una tarifa progresiva que alcanza un marginal del 34 % y deduciremos el impuesto autonómico efectivamente satisfecho. Robo de herencias : limitar las herencias de los ultrarricos a un máximo de 10 millones de euros por heredero. Esta limitación se implementará estableciendo un tipo impositivo marginal del 100 % sobre el tramo de la base imponible que supere esa cifra en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

limitar las herencias de los ultrarricos a un máximo de 10 millones de euros por heredero. Esta limitación se implementará estableciendo un tipo impositivo marginal del 100 % sobre el tramo de la base imponible que supere esa cifra en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Propiedades: un impuesto estatal sobre las grandes propiedades inmobiliarias. Homogeneizará la tributación de los inmuebles de más de un millón de euros y será progresivo según su valor catastral.

un impuesto estatal sobre las grandes propiedades inmobiliarias. Homogeneizará la tributación de los inmuebles de más de un millón de euros y será progresivo según su valor catastral. Grandes fortunas: reducir de tres millones a un millón de euros el umbral a partir del cual opera el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas y garantizar que estos patrimonios tributen como mínimo al 2%.

reducir de tres millones a un millón de euros el umbral a partir del cual opera el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas y garantizar que estos patrimonios tributen como mínimo al 2%. Tasa Zucman: consistente en un impuesto estatal, permanente y finalista del 3 % anual sobre el patrimonio neto individual que supere los 50 millones de euros.

consistente en un impuesto estatal, permanente y finalista del 3 % anual sobre el patrimonio neto individual que supere los 50 millones de euros. Sociedades: elevar al 20% el tipo mínimo efectivo del Impuesto sobre Sociedades para los grandes grupos, eliminar el régimen de consolidación fiscal, limitar a cuatro años la compensación de pérdidas y revisar las deducciones empresariales.

elevar al 20% el tipo mínimo efectivo del Impuesto sobre Sociedades para los grandes grupos, eliminar el régimen de consolidación fiscal, limitar a cuatro años la compensación de pérdidas y revisar las deducciones empresariales. Energéticas y banca: recuperar un gravamen estructural del 1,2% sobre la facturación de las grandes energéticas y elevar el Impuesto sobre Depósitos Bancarios desde el 0,03% hasta el 1%, además de mantener el gravamen específico a la banca.

recuperar un gravamen estructural del 1,2% sobre la facturación de las grandes energéticas y elevar el Impuesto sobre Depósitos Bancarios desde el 0,03% hasta el 1%, además de mantener el gravamen específico a la banca. Tecnológicas: subida de la tasa Google hasta el 15%, y al sector del juego, al que pretende aplicar un impuesto del 10% sobre las cantidades brutas apostadas.

subida de la tasa Google hasta el 15%, y al sector del juego, al que pretende aplicar un impuesto del 10% sobre las cantidades brutas apostadas. Gravamen sobre beneficios no compartidos: un gravamen estatal para las empresas con una cifra de facturación superior a 50 millones de euros

un gravamen estatal para las empresas con una cifra de facturación superior a 50 millones de euros IRPF: equiparar progresivamente las rentas del capital a las del trabajo y elevar los tipos marginales hasta el 52% para quienes ingresen más de 300.000 euros anuales. También pretende eliminar el régimen especial de los trabajadores desplazados, conocido como Ley Beckham, y las deducciones por planes de pensiones privados individuales.

equiparar progresivamente las rentas del capital a las del trabajo y elevar los tipos marginales hasta el 52% para quienes ingresen más de 300.000 euros anuales. También pretende eliminar el régimen especial de los trabajadores desplazados, conocido como Ley Beckham, y las deducciones por planes de pensiones privados individuales. Enseñanza privada y seguros de salud: eliminar la exención del IVA de la enseñanza privada y la del impuesto sobre las primas de seguros sanitarios privados.

eliminar la exención del IVA de la enseñanza privada y la del impuesto sobre las primas de seguros sanitarios privados. Supermercados: gravamen especial sobre los márgenes empresariales de grandes empresas de producción y distribución alimentaria. El tipo tributario se vinculará a la evolución del margen respecto a niveles prepandemia, incentivando la reducción voluntaria de precios para minorar o eliminar la carga fiscal.

gravamen especial sobre los márgenes empresariales de grandes empresas de producción y distribución alimentaria. El tipo tributario se vinculará a la evolución del margen respecto a niveles prepandemia, incentivando la reducción voluntaria de precios para minorar o eliminar la carga fiscal. Más impuestos: sobre aviones privados, yates y coches de lujo, la tributación del queroseno de los vuelos nacionales y la equiparación fiscal del diésel con otros combustibles fósiles.

sobre aviones privados, yates y coches de lujo, la tributación del queroseno de los vuelos nacionales y la equiparación fiscal del diésel con otros combustibles fósiles. Cotizaciones sociales: continuarán "elevando progresivamente el tope máximo de cotización y reforzaremos el mecanismo de equidad intergeneracional con una aportación adicional de las empresas más automatizadas".

Podemos y la "huella de carbono personal"

Podemos también presenta un programa de fuerte incremento de la presión fiscal sobre el sector privado.