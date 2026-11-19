España vuelve a ocupar el primer puesto de una clasificación económica europea, aunque en esta ocasión hay pocos motivos para celebrarlo. Nuestro país encabeza el llamado Índice de Miseria, un indicador que combina las tasas de desempleo e inflación para medir el deterioro de las condiciones económicas que soportan los ciudadanos. Los últimos datos armonizados de Eurostat sitúan a España en 15 puntos, muy por encima de los 9,9 registrados por la media de la Unión Europea. Dicho de otro modo, el malestar económico que refleja este indicador es un 50 % mayor en nuestro país que en el promedio comunitario.

Fuente: Eurostat

Los datos los recoge un estudio publicado por el Instituto Juan de Mariana (IJM) que actualiza la evolución de los precios y su incidencia sobre la economía doméstica. El informe, elaborado por quien firma estas líneas, constata que España padece una combinación especialmente perjudicial de desempleo estructural e inflación elevada, dos problemas que afectan directamente al bienestar de las familias y que desmienten la imagen triunfalista que el Gobierno de Pedro Sánchez intenta proyectar sobre la marcha de la economía.

El resultado español destaca especialmente cuando se compara con el resto de los Estados miembros. Rumanía ocupa la segunda posición del ranking, con 12,9 puntos, seguida de Finlandia (12,6), Grecia (12,5) y Luxemburgo (12,5). Todos estos países quedan por debajo de España. La distancia es todavía más reveladora al observar las economías que presentan mejores registros: Alemania obtiene 7,3 puntos, Países Bajos se sitúa en 7,0 y República Checa cierra la clasificación con apenas 5,4 puntos. Así pues, España casi triplica el Índice de Miseria checo y duplica ampliamente el alemán, pese a compartir con este último la misma moneda y las grandes orientaciones de la política monetaria europea.

¿Qué es el Índice de Miseria y por qué importa?

El origen de este indicador se remonta a los trabajos del economista estadounidense Arthur Melvin Okun, que popularizó su utilización durante la década de 1970. Su planteamiento partía de una intuición tan sencilla como poderosa: pocas variables económicas tienen una incidencia tan directa sobre la vida de las personas como el desempleo y la inflación. La primera priva de ingresos y oportunidades a quienes desean trabajar, mientras que la segunda erosiona la capacidad adquisitiva de quienes perciben un salario, una pensión o cualquier otra fuente de renta.

La metodología de Okun consiste, simplemente, en sumar ambos porcentajes. Una economía con una tasa de paro del 5 % y una inflación del 2 % obtiene un Índice de Miseria de 7 puntos. Si el desempleo aumenta hasta el 10 % y los precios avanzan a un ritmo del 5 %, el indicador se dispara hasta los 15 puntos. La comparación permite identificar, de manera inmediata, aquellas economías que consiguen combinar estabilidad de precios y oportunidades laborales con otras en las que ambos problemas se acumulan.

El interés del indicador no es solamente estadístico. Durante buena parte del siglo XX, algunos enfoques de política económica asumieron que existía una relación relativamente estable entre desempleo e inflación, de modo que podía aceptarse un cierto aumento de los precios a cambio de reducir el paro. La llamada Curva de Phillips resumía esta interpretación. Sin embargo, los episodios de estanflación de los años setenta pusieron en evidencia las limitaciones de semejante planteamiento, demostrando que una economía podía padecer simultáneamente tasas elevadas de desempleo e inflación.

A partir de aquellas experiencias, economistas como Milton Friedman o Edmund Phelps contribuyeron a revisar la relación entre ambas variables, concediendo una importancia creciente a las expectativas de inflación y a los problemas estructurales que condicionan el funcionamiento de los mercados. El Índice de Miseria adquirió relevancia precisamente en ese contexto, al ofrecer una forma intuitiva de observar el coste social de ambos desequilibrios.

Naturalmente, hablamos de un indicador sintético, no de una medición exhaustiva de la prosperidad. No incorpora directamente la evolución de los salarios reales, la productividad, la vivienda o la distribución de la renta, y concede idéntico peso a un punto de inflación y otro de desempleo. Pero su utilidad reside justamente en la sencillez con la que permite observar dos dimensiones esenciales del bienestar económico.

España, peor que Alemania, Francia, Italia y Portugal

La desagregación de las cifras españolas permite comprender por qué nuestro país aparece en una posición tan desfavorable. Según la comparación elaborada por el IJM, España registra una tasa de desempleo del 10 %, a la que se añade una inflación armonizada del 5 % en septiembre. La suma arroja los citados 15 puntos, resultado que supera holgadamente los obtenidos por las principales economías europeas.

Francia presenta un Índice de Miseria de 11,6 puntos, Italia se queda en 10,4 y Portugal registra 9,3. Alemania, por su parte, alcanza los 7,3 puntos. La diferencia no es menor: el indicador español supera al portugués en 5,7 puntos y al alemán en 7,7. El contraste demuestra que la pertenencia a la Unión Europea o a la zona euro no determina, por sí sola, los resultados económicos de cada país. Las instituciones nacionales, el funcionamiento de los mercados y las decisiones de política económica siguen teniendo un peso decisivo.

En el caso español, además, la comparación revela dos problemas de naturaleza diferente. Por un lado, el desempleo continúa siendo excepcionalmente elevado en términos europeos. Aunque la tasa oficial ha descendido con respecto a los peores momentos de las últimas décadas, España sigue encabezando las estadísticas comunitarias de paro. Por otro, el diferencial de inflación se ha ampliado a lo largo de 2026, hasta colocar a nuestro país entre los socios europeos con mayores aumentos de precios.

La combinación de ambas circunstancias explica por qué España lidera el Índice de Miseria incluso por delante de países que presentan registros de inflación superiores a los nuestros. Rumanía, por ejemplo, padece una subida de precios más intensa, pero su menor desempleo permite que obtenga un resultado agregado inferior. España, en cambio, acumula una inflación elevada sobre una estructura laboral que ya arrastra problemas de larga duración.

El paro oficial puede quedarse corto

Existe, además, un elemento adicional que obliga a interpretar las cifras españolas con cautela. El cálculo del Índice de Miseria toma como referencia la tasa de paro publicada por Eurostat, pero esta medición no agota el análisis de los problemas de empleo que padece nuestro país.

En particular, la expansión de los contratos fijos discontinuos ha introducido nuevas dificultades a la hora de interpretar los registros administrativos del mercado laboral. Los trabajadores sujetos a esta modalidad contractual pueden atravesar periodos de inactividad sin figurar como parados registrados, siempre que mantengan su relación laboral. Esta circunstancia no significa que todos ellos deban incorporarse automáticamente al desempleo medido por Eurostat, que emplea criterios distintos y armonizados, pero sí obliga a prestar atención a indicadores complementarios que reflejen el empleo efectivo y la inactividad.

El Instituto Juan de Mariana viene analizando esta cuestión desde hace años. Sus investigaciones anteriores han planteado estimaciones alternativas del desempleo que incorporan situaciones de inactividad laboral no reflejadas en el paro registrado. En la nueva edición del informe sobre inflación, el IJM apunta que, si se incorporasen tales ajustes, el Índice de Miseria español podría superar los 18 puntos. Se trata de una estimación alternativa, no del resultado oficial comparable con los demás países europeos. Sin embargo, pone de manifiesto una cuestión importante: incluso aceptando íntegramente las estadísticas convencionales, España ya presenta el peor registro de la Unión Europea.

La inflación agrava el empobrecimiento de los hogares

La importancia del Índice de Miseria aumenta cuando se pone en relación con la evolución reciente del coste de la vida. Según el último informe del IJM, el IPC español alcanzó una tasa interanual del 4,9 % en octubre de 2026, frente al 2,3 % registrado al comienzo del año. Los precios acumulan ya un aumento del 29,5 % desde julio de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, mientras que la cesta de alimentos se ha encarecido cerca de un 43 % desde junio de aquel año.

Este deterioro tiene consecuencias acumulativas que una simple tasa interanual no permite apreciar. Que la inflación se modere no significa que los precios vuelvan a los niveles anteriores, sino que siguen aumentando a menor velocidad. Por tanto, las familias no recuperan automáticamente el poder adquisitivo perdido cuando el IPC desciende desde los máximos de una crisis inflacionaria.

La situación resulta especialmente gravosa para los hogares que disponen de menores ingresos, puesto que dedican una proporción más elevada de su presupuesto a bienes y servicios esenciales. Según el estudio del IJM, las familias más modestas destinan alrededor del 60 % de su gasto a vivienda, suministros y alimentación, frente al 40 % de los hogares más acomodados. Por tanto, el encarecimiento de estas partidas reduce de manera particularmente intensa su margen de maniobra.

A ello se añade otro efecto que habitualmente queda fuera del debate sobre la inflación: la subida encubierta de la fiscalidad. La negativa del Gobierno a actualizar la tarifa del IRPF y sus principales parámetros conforme al aumento de los precios provoca que los contribuyentes soporten una carga tributaria creciente incluso cuando sus salarios apenas consiguen mantener su valor real. El IJM estima que esta progresividad en frío ha generado una recaudación adicional de más de 55.600 millones de euros desde 2019, de los cuales unos 16.200 millones corresponden solamente a 2026.

Así pues, los hogares sufren una doble presión. Por un lado, la inflación reduce el poder de compra de sus ingresos y ahorros. Por otro, la falta de actualización del impuesto sobre la renta permite que Hacienda se apropie de una parte creciente de sus recursos. Y todo ello ocurre en una economía que sigue presentando la mayor tasa de desempleo de la Unión Europea.