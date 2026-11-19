El corazón de la Gran Vía madrileña se convirtió anoche en el epicentro de la rebelión contra el asfixiante poder tributario en España. Ciudadanos, profesionales y figuras del panorama intelectual y jurídico abarrotaron el histórico Palacio de la Prensa para asistir al estreno de La Mafia Dentro, la esperada última entrega de la trilogía del Terror Fiscal dirigida por Alejo Moreno.

Eran las nueve de la noche cuando las luces de la sala principal se apagaron para dar paso a un ejercicio de periodismo de investigación implacable y sin filtros. Un ensayo que no busca la complacencia, sino radiografiar y reflexionar con honestidad y espíritu crítico la maquinaria de un Estado que, lejos de proteger al ciudadano, parece haber convertido la recaudación en una suerte de cacería desregulada.

Una "ofensiva internacional" contra los abusos

Sobre la alfombra roja y en el patio de butacas brilló con luz propia la presencia de Robert Amsterdam, socio director del prestigioso bufete internacional Amsterdam and Partners. Amsterdam, conocido globalmente por su defensa de los derechos humanos y su labor frente a Gobiernos abusivos, encabeza ahora la vanguardia jurídica que ha decidido plantar cara a las prácticas de la Agencia Tributaria en suelo español.

Su diagnóstico tras ver la cinta fue tan rotundo como demoledor: lo que ocurre en España no solo anula los estándares de seguridad jurídica de cualquier democracia avanzada, sino que no encuentra parangón ni siquiera en naciones que carecen por completo de un Estado de derecho.

La presencia de Amsterdam subraya la dimensión internacional que está adquiriendo un conflicto que ya no se limita a las fronteras nacionales, sino que empieza a ser mirado con lupa desde las principales capitales europeas ante la indefensión galopante del contribuyente español.

De la pantalla al debate: un aquelarre fiscal

Terminada la proyección, la tensión del metraje se trasladó al escenario. El propio Alejo Moreno y Robert Amsterdam tomaron asiento en una mesa redonda de altura moderada por la periodista de Libertad Digital Nuria Richart, y completada por el escritor y columnista Alfonso Ussía y el periodista de investigación Javier Chicote.

El coloquio discurrió como un auténtico examen a las costuras del sistema. Se puso el dedo en la llaga sobre los pilares que sustentan la actuación de la Agencia Tributaria: una presunción de culpabilidad sistemática que obliga al administrado a demostrar su inocencia —invirtiendo la lógica jurídica más elemental—, la total ausencia de responsabilidad patrimonial y disciplinaria de los inspectores cuando sus actas son tumbadas por los tribunales, y un pernicioso sistema de bonus por objetivos y recaudación que premia económicamente a los funcionarios por abrir inspecciones y exprimir al ciudadano.

Alfonso Ussía aportó su habitual agudeza dialéctica para retratar la indefensión del contribuyente frente al gigante burocrático, que sufrió en primer término cuando la Agencia Tributaria persiguió a su padre por el cambio de interpretación de las normas que convirtió a modélicos contribuyentes en peligrosos defraudadores. Javier Chicote desgranó los mecanismos de opacidad institucional que permiten que estas inercias perduren legislatura tras legislatura. Por su parte, Nuria Richart guio un debate donde quedó meridianamente claro que el problema no es técnico, sino profundamente político y ético.

Casos sangrantes: cuando la presión mata

El momento más sobrecogedor de la noche llegó al abordar los costes humanos de la voracidad recaudadora. Tanto en el documental como durante el posterior debate se expusieron casos sangrantes de ciudadanos a los que la presión asfixiante, el embargo preventivo y la persecución implacable de la Administración han conducido directamente a la muerte, ya sea por la vía del colapso físico o por el ahogamiento psicológico y social. Historias de familias destrozadas y patrimonios aniquilados por inspectores que actúan con la impunidad del escudo administrativo.

La Mafia Dentro no es solo una película documental; es un grito de auxilio convertido en documento histórico. El lleno absoluto de anoche en el Palacio de la Prensa demuestra que la sociedad civil española empieza a perder el miedo. La pregunta ya no es si Hacienda opera al margen de los principios constitucionales de justicia, sino cuánto tiempo más tolerará una democracia europea que el terror fiscal campe a sus anchas sin rendir cuentas ante nadie.