Como su predecesora, Sumar, el programa electoral de Frente Amplio sitúa las políticas verdes como eje de su programa y las energías renovables intermitentes como el pilar de su política energética, con el gas y el petróleo en el punto de mira hasta el punto de proponer medidas como la prohibición de "la publicidad fósil, como en su día se hizo con el tabaco" y la eliminación de todas las subvenciones a estos combustibles, lo que supondría el fin del gasóleo agrícola.

La medida estrella del partido de Ada Colau es una especie de fondo a la noruega para la inversión pública en energía solar y eólica y la inversión de sus beneficios en pensiones o vivienda pública. El ministro Pablo Bustinduy, en un mitin reciente, defendió que España "podría hacer con nuestro sol lo mismo que Noruega hizo con su petróleo" con el fin de "proteger la soberanía del país".

El futuro Fondo Generacional de la Energía convertiría al Estado, según Bustinduy, en un "inversor activo en plantas eólicas y fotovoltaicas" con el fin de impulsar su desarrollo y lograr "beneficios suficientes para invertir", por ejemplo, en pensiones. El objetivo, que "los beneficios no vayan a quienes se forran a costa de nuestro sistema energético", en alusión a las grandes eléctricas que Sumar ha tenido en el punto de mira durante toda la legislatura.

¿Te imaginas un país que hiciera con el sol lo mismo que hizo Noruega con su petróleo? ¿Un país soberano, que no dependa de los jeques, de Putin ni de Trump para obtener energía? ¿Te imaginas que nos ahorráramos 30.000M al año para invertirlos en vivienda, educación y pensiones? pic.twitter.com/EE7gbqWwjd — Pablo Bustinduy (@pbustinduy) November 17, 2026

Sobre el papel, el programa defiende que este nuevo fondo supondría una "participación pública del 30 por ciento en las nuevas instalaciones renovables y de almacenamiento pequeñas y medianas". La mitad de los beneficios se reinvertiría en el fondo y la otra mitad iría "a vivienda pública, rehabilitación y pensiones". La inspiración, admiten, es el modelo noruego, basado en una fuente energética bien distinta: el petróleo. Mediante este gigantesco fondo soberano, Noruega invierte en activos de todo el mundo los beneficios que obtiene el Estado de su riqueza petrolífera y una parte de los rendimientos se invierten anualmente en pensiones, infraestructuras o medidas sociales.

"Cuerpo civil climático"

El programa de Frente Amplio contempla entre otras cosas un aluvión de cargos vinculados al cambio climático, como una "Asamblea Ciudadana por el Clima permanente", una vicepresidencia ejecutiva de Transición Ecológica con rango superior al resto de ministerios e incluso un "cuerpo civil climático" dedicado, cuentan, a "cuidar el territorio", prevenir incendios, restaurar ríos o apoyar la "agricultura regenerativa". Este personal saldrá de su futuro Plan de Empleo Garantizado al que quieren dedicar a "personas desempleadas de larga duración". El presupuesto tendrá que dedicar por ley un 3,5 por ciento a transición ecológica.

Frente Amplio no toca, sino que incluso amplía, los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de electrificación y emisiones. Y pone en el centro las energías eólica y fotovoltaica con el muy ambicioso objetivo de eliminar "nuestra dependencia de los combustibles fósiles" combinando el "servicio al territorio", en alusión a la creciente contestación a los macroproyectos de aerogeneradores o paneles solares. Para ello, proponen reducir los vertidos, el problema esencial del sector, y aumentar el almacenamiento, una tecnología aún incipiente. Entre las medidas, prometen la reforma del sistema marginalista de precios del pool eléctrico o propuestas más efectistas como un "plan de tejados solares" en cada "azotea útil" de cada bloque español "antes de 2030".

Tres horas de luz "gratis"

Quizás la medida más llamativa sea la de las "tres horas de luz gratis al día", que serán las que hoy por hoy habitualmente se van a cero por la abundancia de energía renovable intermitente. Dice Frente Amplio que en esas horas en que "hay excedente con respecto a lo que consumimos, la luz será gratis". "Los peajes de la red se pagarán con el gravamen a las grandes energéticas", prometen sobre la parte fija de la factura que hace que esta se dispare aunque los precios mayoristas se desplomen.

"Control público de la energía"

Las grandes eléctricas están en el centro de las medidas de Frente Amplio, que quiere reconocer "la electricidad como servicio público y bien de primera necesidad". Avisan de que quieren "avanzar en el control público de la energía" incrementando la participación del Estado en el sistema, con propuestas como "la titularidad pública de las redes de distribución eléctrica y de gas". También crearán "una comercializadora pública de referencia" que "rompa el oligopolio y su integración vertical".

En cuanto al resto de fuentes de energía, los sucesores de Sumar no se apean de su fobia nuclear y pese a la marcha atrás del Gobierno con Almarazen la que fue otra traición a sus socios, llevan en su programa el cierre "en los plazos previstos" de la central extremeña, es decir, en 2027 y 2028, cuando hoy está prorrogada hasta 2030.

Contra la nuclear y el gas natural

Sobre el gas natural, señalan que planificarán "la retirada de los ciclos combinados hasta 2045 y el desmantelamiento ordenado de la red de gas", sin mención alguna a los gases renovables con los que el sector quiere hacer verde el sistema. Es más: Frente Amplio da un portazo al hidrógeno verde, señalando que el "hidrógeno renovable se reservará a la industria que no puede funcionar con electricidad directamente" y se retirará el apoyo público al H2Med, el proyecto europeo que quería hacer a España un hub de esta fuente de energía.

El partido incluso promete que prohibirá "importar gas obtenido con fracking", la técnica que ha convertido a Estados Unidos en uno de los mayores países productores del mundo y que en Europa está prohibida en la mayor parte de países, España incluida.