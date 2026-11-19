La flota pesquera española ha tenido que abandonar las aguas de Mauritania después de que el acuerdo que permitía faenar a los barcos comunitarios expirase el pasado 14 de noviembre sin que la Unión Europea y el país africano consiguieran cerrar su renovación. El resultado es un nuevo problema para el sector pesquero español, que pierde temporalmente uno de sus principales caladeros y se enfrenta a pérdidas millonarias.

El acuerdo con Mauritania es el más importante de los que mantiene la UE con países terceros. Permitía a barcos de diez Estados miembros acceder a sus aguas y capturar hasta 280.000 toneladas anuales de distintas especies, entre ellas gambas, langostinos, peces demersales, pequeños pelágicos y atún. España contaba con más de 50 licencias, aunque actualmente una treintena de buques españoles se beneficiaban directamente del protocolo.

La flota española afectada está repartida entre Andalucía, Galicia, Canarias y el País Vasco. De los barcos que faenaban este año, 18 eran marisqueros, siete atuneros cerqueros congeladores y cuatro arrastreros no congeladores y palangreros de fondo. Huelva y Las Palmas concentran buena parte de los barcos marisqueros, mientras que también hay embarcaciones con base en Marín, Burela, Algeciras, Bermeo y La Coruña.

Un desacuerdo económico que deja a la flota en tierra

¿Por qué se ha llegado a esta situación? El principal escollo ha sido el dinero. Hasta ahora, la UE compensaba a Mauritania con 60,8 millones de euros anuales por permitir el acceso de sus barcos a los caladeros. Sin embargo, Nuakchot reclama una mayor compensación económica y Bruselas no ha conseguido cerrar un acuerdo sobre las nuevas condiciones.

Desde enero se han celebrado cuatro rondas de negociaciones. La Comisión Europea llegó a presentar una nueva propuesta que elevaba tanto la compensación económica al país africano como los cánones que deben abonar los armadores por pescar en sus aguas. Pero no fue suficiente para evitar el fin del acuerdo. El Gobierno español ha pedido ahora a la Comisión Europea que continúe negociando fuera de plazo para cerrar un nuevo protocolo cuanto antes.

Pérdidas millonarias y menos pescado en las lonjas

Las consecuencias económicas pueden ser importantes. La Asociación Nacional de Marisqueros (Anamar) calcula que los 15 barcos de esta modalidad que trabajan en Mauritania perderán entre 40 y 50 millones de euros en seis meses por la interrupción de la actividad.

Uno de los puntos más afectados es el puerto de Cádiz. Su lonja comercializó capturas procedentes de este acuerdo por valor de 13,2 millones de euros en 2025 y por otros 8,64 millones durante los nueve primeros meses de 2026.

El problema no termina en los barcos. La interrupción de las capturas también repercute en las empresas comercializadoras, los trabajadores portuarios y el suministro de pescado. El sector teme especialmente que la falta de producto se note en la campaña de Navidad, una época de mayor demanda y en la que las ventas suelen aumentar.

Portugal y Guinea-Bisáu, las alternativas

Mientras Bruselas intenta alcanzar un nuevo acuerdo, España ha señalado dos posibles destinos para los barcos afectados: Portugal y Guinea-Bisáu. De hecho, el Gobierno prevé que la mayoría de las embarcaciones se dirijan a este último país.

No obstante, no todos los barcos tienen alternativas reales. Los armadores advierten de que algunos buques, especialmente los que capturan merluza, no pueden trasladar fácilmente su actividad a otros caladeros. Además, concentrar más barcos en Guinea-Bisáu podría aumentar la presión pesquera sobre sus recursos.

Por el momento, la Comisión Europea mantiene abiertas las negociaciones con Mauritania, pero no hay una fecha para el regreso de la flota. Y aunque se consiga un nuevo pacto, el retorno de los barcos no sería inmediato porque habría que tramitar y ratificar todo el proceso con los tiempos de espera habituales de la burocracia comunitaria.