Pedro Sánchez ha publicado este jueves un nuevo vídeo en su cuenta de X en el que anuncia una de las medidas de su programa electoral orientada al electorado joven. Aparece en un pabellón deportivo vestido con la camiseta del Estudiantes —el club en el que jugó en categorías inferiores hasta los 21 años—, con un balón de baloncesto en las manos. En el vídeo presenta el Bono Joven de Deporte: 200 euros al año para que "nada te impida la práctica de tu deporte favorito". Una vez más, vuelve a pedir el voto a cambio de subvenciones y pagas.

El presidente busca ampliar su apoyo parlamentario y presenta un programa con diversas medidas, muchas de ellas centradas en transferencias directas o abonos jóvenes, como el que promete en su programa electoral y permitiría acceder a las salas con un pago mensual de 15 euros para menores de 25 años. El Bono Deporte se suma a otras propuestas similares, como la ayuda de hasta 200 euros anuales para tratamientos dentales básicos —Plan Sonríe—, inicialmente dirigida a rentas medias y bajas, o la prestación por crianza de 200 euros mensuales.

Este #29N, ¡todo el mundo votando! 🔥 200€ en un nuevo Bono Deporte para que nada te frene. No nos estamos tirando un triple, es nuestro programa electoral. 🏀 #LaFuerzaDeLaGente 🌹 pic.twitter.com/0bKlX8W2mP — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 19, 2026

El recurso a subvenciones, pagas o bonos y destinatario ha sido una constante en la comunicación del Gobierno y del partido en los últimos años. Lo mismo ocurre con las subidas del sueldo a los funcionarios y la subida del salario mínimo. Sobre la primera medida, en Libre Mercado ya hemos adelantado que el Gobierno gastará 4.965 millones de euros en la subida del sueldo a los funcionarios. Más precisamente, en 2025, 18 millones de nóminas privadas sostenían a más de 17 millones de públicas. "Hoy hemos anunciado la subida del Salario Mínimo Interprofesional y mañana en el Consejo de Ministros aprobaremos también la subida de los trabajadores públicos de su sueldo y esto al final son 5 millones de trabajadores y trabajadoras que van a salir beneficiados con este compromiso del Gobierno", dijo Sánchez.

Esta estrategia de comunicación política sigue la estela de Podemos. Su candidata, Irene Montero, ha intensificado en los últimos tiempos su presencia en redes sociales, como TikTok. Uno de los últimos ejemplos fue la publicación de un vídeo en esta red social en la que aparece rodeada de jóvenes. Del mismo modo, explica en X que bajar por decreto los alquileres un 40% "solo bajarían los precios". Los mensajes simplistas y demagógicos de la izquierda forman parte de esa lucha por el voto joven.

Hay que recordar, además, cómo se mueve el presidente en las redes sociales. Por ejemplo, Sánchez se dedicó a subir vídeos a TikTok sobre cómo protegerse de las altas temperaturas tras la condena a José Luis Ábalos.

El contexto electoral explica en buena medida la acumulación de este tipo de anuncios. Con las encuestas dando un suelo de unos 100 diputados al PSOE y la necesidad de movilizar el voto entre los menores de 25 años —tradicionalmente más abstencionista—, utiliza cuanta munición electoral tiene en su haber. Así, el PSOE presenta el Bono Deporte como parte de una política asistencialista. Una tal que solo se financia a través de mayor recaudación de impuestos y, en el fondo, no es más que una forma de sacar la chequera para hacerse con el voto joven.

Una vez más, Sánchez vuelve a coincidir en la lógica comunicativa de la extrema izquierda para captar la atención de los más jóvenes a través de redes sociales y de una estética de cercanía. Queda por ver si este tipo de propuestas consigue traducir el interés digital en participación electoral el 29 de noviembre, o si el electorado las interpreta como un recurso ya conocido de la habitual política de subvenciones.

Por el momento, Sánchez trata de convencer a los menores de 25 años con una medida tan sencilla como catastrófica para los trabajadores: regalar dinero para hacer deporte. Está por ver si le da resultado.