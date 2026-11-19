El Gobierno destinó 257.167,37 euros en publicidad institucional durante 2025 al grupo editorial RBA, propietario de Lecturas, según el Informe de Publicidad y Comunicación Institucional 2025 publicado por La Moncloa. La cifra total corresponde a catorce revistas de la compañía y a sus versiones web. La cabecera del corazón recibió 85.017,20 euros en medios gráficos. A esa cantidad se añaden 1.508,46 euros de publicidad digital, por lo que la inversión identificada para Lecturas en ambos formatos asciende a 86.525,66 euros.

14 revistas del grupo recibieron publicidad institucional

La inversión se distribuyó entre catorce cabeceras. Lecturas encabezó la relación con 85.017,20 euros en prensa impresa. Le siguieron Semana, con 61.753,08 euros, y National Geographic, con 29.231,06 euros. El Mueble obtuvo 17.433,68 euros, Historia National Geographic, 13.636,34 euros y Saber Vivir, 12.319,01 euros.

A continuación aparecen Viajes National Geographic, con 9.550,53 euros, Cosas de Casa, con 8.774,55 euros, e Interiores, con 7.189,70 euros. InStyle recibió 3.489,16 euros y Clara, 3.073,16 euros. Cierran el listado Arquitectura y Diseño, con 1.655,28 euros, Cocina Fácil-Lecturas, con 1.457,08 euros, y Cuerpomente, con 1.079,08 euros. Las inserciones impresas suman 255.658,91 euros. Al añadir el soporte digital de Lecturas, el total alcanza los 257.167,37 euros atribuidos a RBA.

Inversión publicitaria del Gobierno en las revistas de RBA en 2025

La inversión publicitaria de 2026 no podrá compararse con la del ejercicio anterior hasta que se publique el siguiente informe anual, previsiblemente a mediados de 2027. Por ahora no existe una serie oficial que permita determinar si aumentó tras la entrevista de Sánchez a Lecturas. La cifra de 2025 es anterior al encuentro y no permite establecer relación entre ambos hechos.

No obstante, en 2026, sí constan otras ayudas públicas a RBA Revistas. El Ministerio de Cultura le concedió el 19 de octubre, un mes antes de la publicación de la entrevista, 5.486,62 euros dentro de la convocatoria para la edición de revistas culturales, según la Base de Datos Nacional de Subvenciones; y, por último, el 4 de noviembre, la Generalidad de Cataluña le otorgó 18.000 euros en la línea destinada a fomentar el espacio catalán de comunicación para empresas periodísticas privadas que editan prensa en el idioma regional.

Agricultura, Transición Ecológica e Igualdad, los mayores anunciantes

Agricultura, Pesca y Alimentación fue el departamento que más inversión destinó a las revistas de RBA, con 63.107,56 euros. En segundo lugar figura Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con 60.909,22 euros. Igualdad ocupa la tercera posición, con 47.749,03 euros, mientras que Transformación Digital y de la Función Pública asignó 31.195 euros.

Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 destinó 13.934,36 euros e Interior, 11.328,02 euros. Trabajo y Economía Social sumó 10.642,19 euros. Política Territorial y Memoria Democrática alcanzó 8.508,42 euros y Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, 8.285,11 euros. Cierra la relación Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con 1.508,46 euros.

Inversión publicitaria del Gobierno en el grupo editorial de Lecturas por ministerios en 2025

Los tres primeros ministerios concentran 171.765,81 euros, alrededor del 66,8% del total. El anexo IV ofrece el reparto por departamento, mientras que el detalle por cabecera se reconstruye a partir de los planes de medios incluidos en el anexo III.

Del corazón a la ciencia, la decoración y el bienestar

El catálogo de RBA combina prensa social y publicaciones especializadas. Lecturas y Semana se dedican a celebridades, televisión y actualidad del corazón. National Geographic aborda naturaleza, ciencia, historia y exploración. Historia National Geographic divulga el pasado, mientras Viajes National Geographic se centra en destinos, patrimonio y experiencias viajeras.

El hogar y la decoración están representados por El Mueble, Cosas de Casa, Interiores y Arquitectura y Diseño, con contenidos sobre interiorismo, mobiliario, reformas y tendencias. InStyle trata moda, belleza y estilo de vida. Clara ofrece información práctica dirigida principalmente al público femenino. Saber Vivir y Cuerpomente se ocupan de salud, alimentación y bienestar. Cocina Fácil-Lecturas reúne recetas y propuestas gastronómicas.

La inversión no se limitó a la revista del corazón. También llegó a títulos de divulgación, viajes, ciencia, decoración, moda, cocina y salud.

Sánchez recupera las entrevistas presidenciales en la prensa del corazón

La entrevista personal de Lecturas a Pedro Sánchez, publicada el 18 de noviembre de 2026, ha devuelto a un presidente en ejercicio a las páginas de la prensa rosa. Según la propia revista, el jefe del Ejecutivo habló de su relación con Begoña Gómez, sus hijas, sus padres y sus abuelos, además de recordar episodios de su infancia. El reportaje se presentó como una conversación sobre su faceta familiar y personal.

Este medio recordó ayer los precedentes históricos de presidentes y familiares en revistas del corazón. El artículo recuerda que Adolfo Suárez recibió a ¡Hola! en 1977 junto a su esposa, Amparo Illana, y sus cinco hijos, antes de las primeras elecciones generales de la democracia. La familia volvió a protagonizar una portada navideña en 1980. Felipe González concedió a la misma revista una entrevista familiar en 1982, semanas después de llegar a la Moncloa, junto a Carmen Romero y sus tres hijos.

El repaso señala la reserva de Leopoldo Calvo-Sotelo. José María Aznar tampoco concedió entrevistas personales a estas cabeceras, aunque Ana Botella sí recibió a ¡Hola! y la boda de su hija en El Escorial tuvo amplia repercusión. Zapatero y Rajoy protegieron la intimidad familiar durante sus mandatos.