¿Pueden unas nanopartículas contribuir a mejorar el tratamiento de cánceres complejos? ¿Es posible reducir la temperatura de superficies y dispositivos sin consumir energía? ¿Y desarrollar soluciones biotecnológicas que permitan producir más mientras se regenera la salud del suelo?

Lincath, Cooling Photonics y Veganic Nature responden afirmativamente a estas tres preguntas; tres empresas que se alzaron con los principales galardones de los Santander X Spain Awards 2026 en sus tres categorías -University, Startup y Scaleup-, cuyo veredicto se conoció recientemente en el evento Valencia Digital Summit.

El proyecto Lincath, vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), desarrolla nanopartículas de litio-6 para mejorar la terapia de captura de neutrones en cánceres complejos. Lo explican el doctor Gerard Tobías, investigador principal, y la doctora Esperanza Medina, coordinadora de la investigación preclínica: "Cuando el neutrón choca con elementos como el boro o el litio, se produce una reacción nuclear que libera partículas muy energéticas capaces de dañar las células. La idea de nuestras nanopartículas es concentrar el litio en el tumor, mejorando así la potencia y la precisión de la terapia, para que sea más efectiva y evite los efectos secundarios en los tejidos sanos".

Con un equipo multidisciplinar formado por químicos, nanotecnólogos, biólogos y radiooncólogos y perteneciente al Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona, el proyecto de Lincath, que actualmente se encuentra en fase preclínica, es "ideal para cánceres complejos, con localizaciones críticas y difíciles de tratar con las terapias convencionales". "Nuestro objetivo", apuntan Tobías y Medina, "es avanzar de forma sólida, sin prisa, pero sin pausa, para que, si los resultados lo respaldan, esta investigación pueda convertirse en una opción terapéutica en el futuro".

Para todo ello, es muy importante que otros, en este caso, Banco Santander, se fijen en su trabajo y lo destaquen. "Este premio nos anima y demuestra que merece la pena seguir avanzando para acercar, poco a poco, nuestra investigación a una futura aplicación clínica", comentan los responsables de Lincath, que concluyen definiendo su proyecto como una "buena muestra de cómo se pueden conectar la investigación pública del CSIC, la colaboración clínica y el emprendimiento científico".

Junto a Lincath, Banco Santander ha reconocido en la categoría University a Olesym, que busca sustituir materias primas derivadas del aceite de palma por ingredientes sostenibles y competitivos en coste, y Vounded, que utiliza IA para transformar notas de voz en registros clínicos estructurados para residencias de mayores.

Innovar para consumir menos energía

El enfriamiento radiativo pasivo es la base de Cooling Photonics, ganadora en la categoría Startup. Esta tecnología puede reducir la temperatura de superficies y dispositivos sin recurrir a sistemas convencionales de refrigeración. Y lo hace partiendo de un problema muy concreto y creciente: cada vez hace más calor y cada vez dependemos más de equipos que se sobrecalientan.

La solución que propone Cooling es CoolPly, "un film de enfriamiento que se aplica sobre cualquier superficie, que protege del calor exterior y permite la salida del calor atrapado en el interior. Hoy trabajamos sobre todo en activos que están en el exterior: armarios eléctricos o transformadores de potencia, donde el calor acorta la vida de los equipos y provoca averías. También en textil, por ejemplo, en toldos, contenedores de transporte y cubiertas de edificios".

Quien así habla es Javier Achiaga, CEO de Cooling, que detalla el resultado de CoolPly asegurando que "la superficie sobre la que se aplica puede quedar incluso por debajo de la temperatura ambiente a pleno sol", y que destaca la sostenibilidad como "la razón de ser de la empresa". "Nuestra propuesta es enfriar sin energía y sin emisiones, enviando el exceso de calor fuera del planeta mediante la luz. Además, al reducir el estrés térmico de los equipos, alargamos su vida útil y evitamos sustituciones y residuos, reduciendo costes y generando beneficios económicos a nuestros clientes".

En el fondo de todo, claro, la lucha contra el cambio climático que, según defiende Achiaga, "va a ser uno de los grandes retos de las próximas décadas", para el que "queremos estar en primera línea con una solución que no consume energía y que no agrava el problema", comenta.

Además de a Cooling, en esta categoría también se reconoció a Surphase, una startup que combina sensores nanotecnológicos y analítica predictiva para monitorizar directamente la suciedad y degradación de membranas en plantas de desalación y reutilización de agua, y Batea Oncology, que fabrica un implante para limitar la dispersión del glioblastoma y aumentar su sensibilidad a la radioterapia.

El impacto importa

En la categoría Scaleup, Banco Santander ha premiado en primer lugar a la empresa valenciana Veganic Nature, que proporciona biosoluciones agrícolas basadas en biotecnología para mejorar la productividad de los cultivos y regenerar la salud del suelo. Se trata, según apunta Carlos Ledó Orriach, CEO y fundador de la empresa, de "un proyecto capaz de unir ciencia, naturaleza, tecnología y conocimiento agronómico para dar respuesta a los grandes retos del sector con el objetivo de dejar un mundo mejor para las futuras generaciones, ayudando a avanzar hacia una agricultura más sostenible, eficiente y resiliente".

Un concepto muy importante en Veganic es el de "desatar el poder de la naturaleza", pero, pese a lo que pudiera parecer, no significa una vuelta al pasado, sino todo lo contrario. "Supone entender mucho mejor los mecanismos naturales gracias a la ciencia y utilizar la tecnología para convertir ese conocimiento en innovación aplicable a la agricultura". Esa agricultura del futuro será "más biológica, más tecnológica, más precisa y, necesariamente, más sostenible" y en ella, el agricultor "tendrá que producir de manera eficiente en un contexto cada vez más complejo, marcado por cuestiones como el cambio climático, la necesidad de reducir el impacto ambiental, proteger la biodiversidad y avanzar hacia modelos productivos más resilientes".

En este sentido, "ganar el Santander X Spain Award 2026", apunta Ledó, "supone un punto de partida para seguir creciendo y llevando nuestra innovación biológica cada vez más lejos". Y, pensando en la futura competición a nivel internacional, lo tiene claro: "Desde España podemos desarrollar innovación biológica y biotecnología con capacidad para transformar la agricultura a escala global", asegura.

En esta categoría de scaleup, también se reconoció a la empresa Quside, que desarrolla una plataforma de hardware cuántico, software y servicios que genera y verifica entropía de alta calidad para proteger infraestructuras digitales críticas. Y a Cimico, que combina tecnologías biológicas y digitales para modernizar el tratamiento de aguas residuales mediante nuevos procesos, simulación avanzada y gemelos digitales.

Un recorrido que continúa

De una investigación vinculada al CSIC a una compañía preparada para seguir creciendo internacionalmente. Las tres iniciativas ganadoras representan además las diferentes etapas por las que puede pasar un proyecto emprendedor y los desafíos específicos a los que se enfrentan.

Los nueve proyectos reconocidos en esta edición dan ahora un paso más y representarán a España en Santander X Global Award 2026, donde medirán sus propuestas con las seleccionadas en otros siete países.

La iniciativa se enmarca en la apuesta que Banco Santander mantiene por la educación, la empleabilidad y el emprendimiento desde hace ya 30 años para contribuir al progreso de las personas, de las empresas y de la sociedad.

Además, Santander también es el Mejor Banco para pymes y emprendedores de España, según los galardones que entrega cada año la prestigiosa revista Euromoney. La entidad cuenta actualmente con una cuota de mercado del 25% y presta servicio a más de 450.000 empresas.