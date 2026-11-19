El lanzamiento de GTA VI ha generado preocupación entre las empresas, ya que, según el informe Wanted: Time Off, en torno a 1,5 millones de empleados podrían ausentarse de sus puestos de trabajo en todo el mundo. En el caso de España, ocupa el cuarto puesto en el incremento de solicitudes de vacaciones para esas fechas, con un aumento del 44% respecto al mismo período del año anterior.

Tal y como ha adelantado El Norte de Castilla, un cliente de una tienda de videojuegos de Valladolid ha reunido sus 30 días de vacaciones para dedicarlos a GTA VI. Ha estado trabajando durante todo el verano con la vista puesta en el lanzamiento de la nueva entrega de Rockstar Games, según ha contado Cristian Otero, encargado de la tienda Control Z. Su caso ilustra hasta qué punto la expectación por el videojuego ha llegado a alterar los planes personales y laborales de algunos aficionados, pero también permite observar las dimensiones económicas de un lanzamiento que trasciende la industria del entretenimiento.

El videojuego, que llega este jueves tras 13 años de espera desde la anterior entrega, se ha convertido en un acontecimiento de consumo masivo. La duración prevista de su historia principal, de entre 50 y 65 horas, y las aproximadamente 200 horas necesarias para completar el juego al máximo explican parte de la dedicación que algunos aficionados están dispuestos a invertir.

La expectación ya tiene consecuencias visibles en el pequeño comercio especializado. Otero asegura que su establecimiento ha registrado un aumento considerable de las ventas durante la última semana y que ha despachado diez unidades del formato físico en las horas previas al estreno. Sin embargo, el efecto no se limita a la comercialización del juego. La preparación de las consolas también se ha convertido en una fuente extraordinaria de actividad para el negocio. "Nunca he hecho tanto mantenimiento de la PlayStation 5 como en estas dos últimas semanas", explica.

El fenómeno da, así, una medida sobre la dimensión económica: por una parte, el gasto de los consumidores en videojuegos y servicios asociados; por otra, el tiempo de trabajo y ocio que están dispuestos a reorganizar para disfrutar del producto.

Productividad y videojuegos

La repercusión del lanzamiento también ha llegado al ámbito laboral. Tal y como se ha explicado en esRadio, España ocupa el cuarto puesto mundial en incremento de solicitudes de días libres para coincidir con el estreno, con un aumento del 44 % respecto al mismo período del año anterior. La cifra no significa que el 44 % de los trabajadores vaya a faltar a sus puestos, sino que se han registrado más solicitudes de vacaciones que en esas mismas fechas de 2025.

La diferencia es importante para valorar el impacto empresarial. Esther González Arnedo, profesora de Recursos Humanos y directora del Máster en Recursos Humanos de EAE Business School, explica que solicitar uno o dos días de vacaciones no constituye absentismo si la empresa puede concederlos y garantiza la cobertura del trabajo y los compromisos con sus clientes. La preocupación aparece cuando se producen ausencias injustificadas o cuando los empleados acuden a trabajar, pero no mantienen su rendimiento habitual. Además, ella descarta que el fenómeno vaya a provocar necesariamente una caída significativa de la productividad.

No todas las empresas están expuestas de la misma manera. González Arnedo considera que los sectores tecnológicos y de servicios, como el marketing y las finanzas, podrían experimentar un efecto mayor, mientras que la industria, el comercio y los negocios de atención al público tendrían, en principio, un impacto menor. También señala que la composición demográfica de las plantillas influye en el alcance del fenómeno.