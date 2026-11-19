Cristina es propietaria de una única vivienda y lleva seis años sin poder disponer de ella. La alquiló para conseguir un ingreso complementario a su sueldo de 900 euros, pero la familia que entró como inquilina dejó de pagar y continúa en el inmueble. Desde entonces, asegura que no ha recibido "ni un euro" del alquiler.

Su caso se ha conocido a través de Espejo Público, donde ha explicado el calvario que atraviesa y su preocupación por las nuevas medidas en materia de vivienda. Para ella, la situación es especialmente grave porque no se trata de una segunda residencia ni de una inversión inmobiliaria: es su única vivienda. "Es mi primera y única vivienda", insiste.

Seis años sin cobrar 450 euros

Cristina explica que alquiló la casa por 450 euros mensuales con el objetivo de contar con una ayuda adicional para llegar a fin de mes. Sin embargo, los inquilinos dejaron de pagar y permanecen en el inmueble desde hace seis años. "No paga porque no le da la gana", afirma la propietaria, que asegura que la familia está formada por cuatro personas y recibe ayudas sociales que alcanzarían los 1.300 euros.

La situación le resulta especialmente difícil porque ella misma tiene unos ingresos limitados. "Yo no llego al salario mínimo y me tengo que hacer cargo de los gastos de mi casa", explica. La propietaria asegura además que la familia viaja fuera de España durante el mes de agosto para pasar sus vacaciones.

Un primer desahucio frustrado

Cristina ya intentó recuperar su vivienda por la vía judicial. El lanzamiento llegó a señalarse hace dos años, pero finalmente no pudo ejecutarse porque había menores en el inmueble.

Ahora espera un segundo intento. "Con un poco de suerte tenemos un segundo intento", explica. Para ella, no hay otra salida. "La única solución es el desahucio", sostiene.

Mientras tanto, Cristina asegura que lleva seis años viviendo de prestado. Cuando necesitó recuperar su vivienda, comunicó a los inquilinos que necesitaba disponer de ella, pero no consiguió recuperarla. "Yo, cuando necesité mi casa, a esta persona la avisé y llevo seis años viviendo de prestado", relata.

Durante su intervención, Gema López defendió que Cristina también es una persona vulnerable y cuestionó que las medidas de protección se dirijan exclusivamente a determinados perfiles de inquilinos. "Cristina es igual de vulnerable que las personas a las que tiene alquilado su piso", señaló la periodista.

"Va a llegar un momento en que nosotros, cuando saquemos a las personas que tenemos en nuestras casas, no vamos a alquilar pisos, los vamos a vender. Y entonces no va a haber pisos para alquilar", concluye.