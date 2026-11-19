El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha aplazado la publicación, prevista para hoy, de la estadística del "valor tasado de la vivienda" correspondiente al tercer trimestre de 2026. Un hecho que ha despertado la atención de los medios, ya que se produce en periodo electoral y a tan sólo diez días de las elecciones. La última vez que se publicó este dato fue el 17 de septiembre, cuando se dieron a conocer las cifras del segundo trimestre. Esto ocurre sólo un día después del debate mantenido entre Isabel Rodríguez y Juan Bravo por la vivienda.

El aplazamiento ha sorprendido porque el calendario de publicaciones del Ministerio de Vivienda se fijó a principios de año. De hecho, el Excel con el calendario que ofrece el propio Ministerio que dirige Isabel Rodríguez fue creado el 2 de febrero, según sus propiedades, de manera que la fecha estaba prevista con muchos meses de antelación. Además, es la única publicación que el Ministerio tenía prevista para este mes de noviembre, de un total de sólo 18 publicaciones de estadísticas de vivienda en todo el año.

Un calendario fijado en febrero

Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se han limitado a decir lo siguiente en su web: "Por motivos técnicos, se aplaza la publicación de la Estadística del Valor Tasado de la Vivienda correspondiente a los datos del tercer trimestre de 2026. Comunicaremos la nueva fecha por esta vía". El aplazamiento resulta llamativo porque se produce en plena campaña electoral, a tan sólo diez días de las elecciones generales del 29 de noviembre, convocadas el pasado 5 de octubre, y después de que los datos del segundo trimestre no fuesen especialmente alentadores.

Como se puede ver aquí, el valor tasado medio de la vivienda libre en el segundo trimestre de 2026 se situó en 2.355 euros por metro cuadrado, un 12,5% más que en el mismo periodo de 2025 y un 1,7% más que en el trimestre anterior. Por su parte, el valor tasado medio de la vivienda protegida alcanzó los 1.247 euros por metro cuadrado, un 5% más que en el segundo trimestre de 2025 y un 2% más que en el trimestre anterior.

Récord tras récord

Con los datos disponibles hasta ahora, el valor tasado de la vivienda no ha dejado de batir récords. El de la vivienda libre encadena cuatro máximos históricos consecutivos desde que, en el tercer trimestre de 2025, superó el máximo alcanzado en 2008, y suma 15 trimestres seguidos al alza. El de la vivienda protegida marca un nuevo máximo en cada uno de los últimos seis trimestres.

En vista de esto, otro récord en plena campaña no habría sido una buena noticia para el Gobierno, y eso hace inevitable preguntarse si los "motivos técnicos" son la única razón del aplazamiento. Tampoco la ministra Isabel Rodríguez ha expresado nada al respecto, ni a través de los medios de comunicación ni por sus redes sociales.

La ministra calla

Precisamente este miércoles, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana mantuvo un debate en la cadena SER con el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo. Mientras que Isabel Rodríguez defendió seguir interviniendo los precios del alquiler y "poner un bozal al mercado", Juan Bravo propuso construir un millón de viviendas entre el sector público y el privado y rebajar del 10% al 4% el IVA de la primera vivienda.

El momento más llamativo llegó cuando Bravo le preguntó si apoyaba desalojar a los okupas en 48 horas: la ministra no respondió directamente, rebuscó entre sus papeles y guardó varios segundos de silencio, pese a que, como le recordó Bravo, el programa electoral del PSOE incluye esa medida.