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El recibidor de The Sinclair

El hall de The Sinclair es un edificio de 35 plantas situado en Gold Coast, uno de los barrios más exclusivos de Chicago. El inmueble, construido en 2017, dispone de 390 viviendas de alquiler y diferentes servicios comunes. Pontegadea ha adquirido el complejo por alrededor de 200 millones de dólares (180 millones de euros). El complejo cuenta con piscina exterior, spa, gimnasio, estudio de yoga y servicio de conserjería las 24 horas.