Así es el bloque de viviendas de lujo que Amancio Ortega ha comprado en Chicago
Amancio Ortega continúa ampliando su presencia inmobiliaria en Estados Unidos. El fundador de Inditex, a través de su sociedad inversora Pontegadea, ha adquirido The Sinclair, un edificio residencial de lujo de 35 plantas y 390 viviendas de alquiler situado en Gold Coast, uno de los barrios más exclusivos de Chicago.
El recibidor de The Sinclair
El hall de The Sinclair es un edificio de 35 plantas situado en Gold Coast, uno de los barrios más exclusivos de Chicago. El inmueble, construido en 2017, dispone de 390 viviendas de alquiler y diferentes servicios comunes. Pontegadea ha adquirido el complejo por alrededor de 200 millones de dólares (180 millones de euros). El complejo cuenta con piscina exterior, spa, gimnasio, estudio de yoga y servicio de conserjería las 24 horas.
Un dormitorio en el edificio de lujo adquirido
Este salón muestra otra de las estancias interiores del complejo residencial adquirido por Amancio Ortega. Asimismo, Amancio Ortega adquirió en septiembre el edificio One North Wacker, un edificio de oficinas. La compra se realizó por 550 millones de euros (490 millones de euros).
Un comedor en el complejo residencial de Gold Coast
Esta cocina pertenece a una de las 390 viviendas de alquiler que forman parte de The Sinclair. El edificio, situado en Gold Coast, dispone también de una cocina común entre sus instalaciones para residentes. Su adquisición por parte de Pontegadea, por unos 200 millones de dólares, supone una nueva apuesta de Amancio Ortega por el mercado estadounidense de vivienda de alta gama.
Así son los baños de los 390 apartamentos de The Sinclair
Los interiores del complejo mantienen una estética contemporánea, con especial atención a los acabados y al diseño de los espacios. Este baño muestra una distribución funcional y una decoración de líneas actuales, en consonancia con el posicionamiento de lujo del edificio.
Una cocina de diseño en los apartamentos de lujo de Chicago
Las diferentes plantas de The Sinclair cuentan con diseños variados, pero todos ellos con un estilo contemporáneo. Asimismo, ofrece servicio de parking, trasteros. Exige, también, un pago de 500 dólares (453 euros) para realizar la solicitud de admisión.
Una de las habitaciones
La adquisición de The Sinclair forma parte de la diversificación en activos de vivienda de lujo. Fue en 2023 cuando Pontegadea compró por 232 millones de euros (212 millones de euros de entonces) el bloque situado en el 727 de West Madison Street.
Zona de estar de unas de las viviendas de lujo
Este segundo salón muestra otra de las estancias interiores de The Sinclair, un edificio de 35 plantas construido en 2017 por la promotora Fifield Cos. La compañía encargó recientemente a la consultora inmobiliaria JLL la venta del inmueble, que finalmente ha adquirido Pontegadea.
Salones con balcones privados
Los salones cuentan con balcones privados, grandes ventanales al centro de la ciudad. Las viviendas son de dos, tres y cuatro dormitorios.
Barbacoas en la azotea
La terraza es uno de los espacios comunes de este edificio residencial situado en Gold Coast. Además de la piscina exterior, The Sinclair ofrece a sus inquilinos servicios como spa, gimnasio, estudio de yoga, barbacoa, cocina común y piscina.
Piscina exterior y spa
Uno de los grandes atractivos de The Sinclair son sus instalaciones al aire libre, entre las que destaca esta piscina exterior situada en la zona de terraza del edificio. La operación supone una de las mayores transacciones inmobiliarias recientes de la ciudad estadounidense.