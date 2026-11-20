Hace unos meses contábamos que, bajo el mandato de Zohran Mamdani, el alcalde socialista y musulmán de Nueva York, la evasión en el pago del transporte público se había disparado, sobre todo en el autobús local, donde casi la mitad de los viajeros se niegan a pagar el billete. Ahora, con los datos del tercer trimestre de 2026 ya publicados, analizamos con más detalle cómo ha evolucionado el problema en sus primeros nueve meses de gobierno.

Como decimos, desde que Zohran Mamdani llegó a la alcaldía de Nueva York, la complicada situación que vive el transporte público en la Gran Manzana se ha agravado. Si acudimos a los datos oficiales que proporciona la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), el organismo público del estado de Nueva York que gestiona el metro y los autobuses de la ciudad, podemos ver cómo la evasión en el pago del autobús local se ha disparado desde que gobierna Mamdani, mientras que en el metro ha aumentado ligeramente.

El autobús local, casi en el 49%

Por un lado, en el autobús local, que es el que más pasajeros mueve y el que tiene más paradas, el porcentaje de personas que no paga ha pasado del 44% en el tercer trimestre de 2025 al 48,7% en el mismo periodo de este año, es decir, un aumento de 4,7 puntos porcentuales. Si hacemos la media de los nueve primeros meses de cada año, vemos que se ha pasado de una evasión del 44,3% al 49%.

En cuanto al llamado Select Bus Service, las líneas rápidas de la MTA, con menos paradas, carriles reservados y menos usuarios, la evasión se ha reducido, aunque todavía casi la mitad de los viajeros no paga el billete. Si comparamos el tercer trimestre de 2025 con el de 2026, se ha pasado del 51,2% al 46,7%, mientras que la media de los nueve primeros meses ha caído del 53,6% al 49,3%. Si tenemos en cuenta el total de pasajeros de autobús, la evasión fue del 47,4% en el tercer trimestre de este año, frente al 44,1% del año pasado, con lo que en el conjunto del autobús ha subido.

En el metro sube ligeramente la evasión

Por otro lado, en el metro, la evasión alcanzó en el tercer trimestre de este año al 10,8% de los viajeros, frente al 11% del mismo periodo del año pasado. Si hacemos la media de los tres primeros trimestres de cada año, se ha pasado del 10,2% al 10,5%, un ligero repunte. Así pues, podemos decir que la evasión ha crecido con fuerza en el autobús, sobre todo en el local, desde que el alcalde socialista llegó al poder en enero de este año, mientras que en el metro la subida ha sido mucho menos intensa.

El problema con la evasión en el pago de billetes es tan grave que la propia MTA mantenía equipos de inspectores en los autobuses para comprobar que los viajeros habían pagado. Sin embargo, a finales de octubre la Autoridad Metropolitana de Transporte suspendió la actividad de estos inspectores, después de dos altercados en los que, presuntamente, varios de ellos agredieron a pasajeros.

Sin inspectores en los autobuses

No obstante, la decisión de suspender a los inspectores —alrededor de 350—, cuyo servicio se remonta a 2008 y que desde 2023 actuaban también en los autobuses locales, no depende del alcalde de Nueva York, sino de la propia MTA, un organismo del estado de Nueva York presidido por Janno Lieber.

De lo que sí es responsable Zohran Mamdani es de haber insistido en su promesa de autobuses gratuitos y de restar importancia al aumento de la evasión. Como ya contamos, su portavoz, Jeremy Edwards, declaró que "la evasión del pago del pasaje ha sido un problema persistente durante años, y el hecho de que algunas personas no puedan pagar el pasaje de autobús pone de manifiesto la crisis de asequibilidad en nuestra ciudad".