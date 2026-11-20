En un nuevo Consejo de Ministros en plena campaña, el Gobierno ha aprobado dos regulaciones energéticas de calado: la Planificación de la red de energía eléctrica a 2030 y el real decreto para regular los centros de datos en España, cuya primera versión generó una gran contestación por parte de las empresas que están detrás de estas infraestructuras y también de varias autonomías.

A diez días de las elecciones, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha justificado el decretazo sobre centros de datos en que sin la regulación gubernamental, su despliegue supondría un sobrecoste de 5.000 millones de euros al año en la factura eléctrica y un encarecimiento del 25% en el recibo industrial. Todo ello, según Aagesen, planteado en escenarios "muy conservadores". La ministra se ha jactado de que España es "pionera" en esta regulación y se ha escudado en que este tipo de proyectos generan "numerosas inquietudes" y "preocupaciones legítimas" sobre el consumo de energía, agua, precios y coste de los servicios públicos.

La nueva regulación impondrá importantes requisitos a los centros de datos que busquen implantarse en España, que según el sector podrían suponer perder 9.000 millones en inversiones. Entre ellos, están los siguientes:

Energía renovable: la norma fija que los centros de datos justifiquen el consumo de un 80% de energía renovable con "correlación horaria", es decir, se computará hora a hora, hasta que las renovables representen más del 90% del mix eléctrico nacional, un objetivo aún lejano e imposible a determinadas horas del día.

Soberanía digital: el decreto establece requisitos de soberanía digital para los sistemas de información de categoría alta según el Esquema Nacional de Seguridad, es decir, aquellos en los que un incidente o fallo puede causar un perjuicio muy grave como en el caso de los sistemas de datos sanitarios, fiscales, energéticos o de transporte. Para estos centros, se exigirá la permanencia de los datos más sensibles en el espacio económico europeo; contar con los medios personales y materiales necesarios en la UE para prestar el servicio; y que controlen de manera efectiva los accesos desde terceros países durante operaciones de administración, soporte o mantenimiento.

Eficiencia hídrica y energética: los centros de datos tendrán que cumplir con el nivel más alto del etiquetado europeo de consumo de agua (WUE). En el caso de la eficiencia energética, el ministerio establecerá una metodología que exija la mejor tecnología en función de las distintas zonas climáticas del país.

Transparencia: las instalaciones de más de 500 kW deberán remitir anualmente al ministerio los datos relativos a su eficiencia energética y su sostenibilidad. Los mayores de 1 MW, además, deberán incluir si cumplen las mejores prácticas de la versión más reciente del código de conducta europeo sobre eficiencia energética de los centros de datos y de qué manera lo hacen.

Sanciones y compensaciones: el ministerio señala que con independencia de las sanciones correspondientes al grado de incumplimiento de estos requisitos, que pueden llegar a suspender tres años el derecho de acceso y conexión, habrá compensaciones automáticas sobre las facturas eléctricas de los centros de datos para compensar al resto de consumidores.

Recurso de la patronal

La normativa se ha vuelto a encontrar con el rechazo frontal de la patronal que aglutina a las empresas con intereses en centros de datos, DCSpain, que ha anunciado la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra el decreto.

Por otro lado, el PP ya ha advertido de su intención de derogarlo si, como arrojan las encuestas, llega a la Moncloa tras el 29 de noviembre. "El real decreto aprobado prohíbe en la práctica la instalación de centros de datos. España queda aislada del resto del mundo y de la revolución tecnológica. Lo derogaremos y aprobaremos una legislación que permita su desarrollo y garantice su sostenibilidad", señala sobre la normativa el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal.

"Lo derogaremos"

El partido también ha criticado la nueva planificación eléctrica, aprobada "tarde y mal, con dos años de retraso, las Cortes disueltas y con una parte importante de inejecuciones de planificaciones anteriores incluida".

Sobre los problemas de la red eléctrica, desde cuellos de botella para nuevos proyectos y viviendas a los problemas que arrastraron al apagón, el partido promete en su programa "anticipar la capacidad eléctrica necesaria en zonas industriales, logísticas y tecnológicas, y para viviendas y centros de datos". "En 18 meses resolveremos, con un plan de choque, los problemas que frenan la conexión de estos proyectos. Revisaremos si la capacidad de conexión reservada corresponde a proyectos viables. Aprovecharemos mejor las redes existentes y daremos prioridad a las infraestructuras esenciales para transportar y distribuir electricidad".