El cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez que protagonizaron este jueves sigue dando que hablar por lo que se dijeron los candidatos de los dos principales partidos de España. Mientras que Pedro Sánchez perdió la batalla argumental al no poder defender su gestión en materia de impuestos o vivienda, ha sido después de este debate cuando ha puesto a sus terminales gubernamentales y mediáticas a tratar de rescatar algo de un debate que hasta el propio Gabriel Rufián dio por ganado a Feijóo.

En concreto, y por poner un ejemplo, ha sido el ministro de Hacienda Arcadi España quien este viernes ha salido a negar que España "viva un infierno fiscal" y ha acusado a quienes hablan de este infierno fiscal de "querer instaurar un infierno social".

Así lo podemos ver en su cuenta de X:

📊 Datos frente a la demagogia tributaria del Partido Popular, que dice que España es un infierno fiscal: 🇪🇺 Eurostat refleja que la presión fiscal en España se encuentra tres puntos por debajo de la media. Estamos por debajo de países como Francia, Italia o Alemania. 👉… pic.twitter.com/e9biSDHhvy — Arcadi España García 🇪🇺🚴‍♂️ (@ArcadiSD) November 20, 2026

"Datos frente a la demagogia tributaria del Partido Popular, que dice que España es un infierno fiscal: Eurostat refleja que la presión fiscal en España se encuentra tres puntos por debajo de la media. Estamos por debajo de países como Francia, Italia o Alemania. Quienes hablan de infierno fiscal quieren instaurar un infierno social. Y no lo vamos a permitir", decía el ministro de Hacienda.

El argumento del titular de Hacienda, por tanto, es que España no vive un infierno fiscal porque hay otros países con una presión fiscal más alta, lo que equivale a decir que en Sevilla no hace calor un 30 de agosto por la tarde porque en el Sáhara hace todavía más.

Más de 140 subidas de impuestos desde 2018

Al margen de esto, la realidad es que desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno se han producido nada menos que 141 subidas de impuestos y cotizaciones sociales, según el informe Impuestómetro 2026 del Instituto Juan de Mariana. El estudio se publicó en abril, por lo que desde entonces la cifra podría ser incluso mayor.

El propio Instituto Juan de Mariana ha respondido en X con el listado completo de estas subidas:

🚨 El equipo de opinión sincronizada insiste en negar el saqueo fiscal del 'sanchismo'. 📋 Pues bien, aquí el listado de las 141 subidas de impuestos y cotizaciones que han sufrido los contribuyentes. pic.twitter.com/MbUfSxdV6p — Instituto Juan de Mariana (@juandemariana) November 20, 2026

Para llegar a esa cifra, la institución dirigida por Manuel Llamas distingue tres categorías. La primera son las subidas explícitas aprobadas por norma: 58 entre 2018 y 2025, a las que se suman 5 más en 2026. La segunda es la no deflactación del IRPF, que se contabiliza tramo a tramo: 40 subidas entre 2018 y 2025 y otras 6 en 2026. La tercera son las actualizaciones catastrales: 28 hasta 2025 y 4 más en 2026. En total, 141 subidas.

Así pues, vemos que a pesar de que el ministro Arcadi España dice que en España no se vive ningún infierno fiscal, la realidad es que se han producido más de 140 subidas de impuestos desde el año 2018.

España fue el tercer país donde más creció la presión fiscal en 2025

Además, y es algo que ha reconocido la propia Comisión Europea a través de Eurostat, España fue el tercer país de la Unión Europea donde más aumentó la presión fiscal entre 2024 y 2025: subió 0,9 puntos del PIB, casi el doble que la media comunitaria (0,5 puntos). Sólo en Alemania y Malta creció más que en España.

Así lo muestra el gráfico publicado por la cuenta oficial de Eurostat:

Compared with 2024, the tax-to-GDP ratio increased most in 2025 in: 🇩🇪Germany (from 40.3% in 2024 to 41.4% in 2025)

🇲🇹Malta ( from 29.3% to 30.3%) Decreased most:

🇸🇪Sweden (from 41.8% in 2024 to 41.2% in 2025)

🇱🇻Latvia (from 34.9% to 34.2%) Read more 👉https://t.co/wPsiAmpPAn pic.twitter.com/IW1YhR0G2W — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) October 29, 2026

Por tanto, sí hay razones de peso para hablar de un infierno fiscal en España, que además coincide con un deterioro de los servicios públicos como no se había visto en años. Lo evidencian una seguridad ferroviaria que brilla por su ausencia (con dos accidentes mortales en el mismo año), el apagón eléctrico o los problemas generalizados de la sanidad española.

Pagamos más impuestos que nunca a cambio de unos servicios públicos cada vez peores, mientras el Gobierno pretende hacernos creer que ese infierno fiscal no existe y que los servicios públicos viven su mejor momento.