El ordenador del Kit Digital tiene nombre técnico: puesto de trabajo seguro. Es una categoría del catálogo que se incorporó en junio de 2024 solo para autónomos y empresas de menos de tres empleados, y que convirtió al programa en algo mucho más tangible para el pequeño negocio: un equipo nuevo encima de la mesa. Estas son sus condiciones en la última convocatoria.

Qué incluye exactamente

Un ordenador portátil o un ordenador de sobremesa con monitor, nuevos. El equipo debe cumplir unos requisitos mínimos de procesador y rendimiento, que las bases actualizaron en marzo de 2025 para adaptarlos a la tecnología actual. Además, tiene que llevar integrada en el precio una licencia de ciberseguridad y el cifrado de los datos almacenados en el disco. El tope subvencionable es de 1.000 euros.

La condición que casi nadie conoce: no va solo

El puesto de trabajo seguro no se podía contratar de forma aislada. Los nuevos beneficiarios debían haber formalizado y validado antes otro acuerdo de una solución distinta del catálogo. Por eso una fórmula muy habitual fue ordenador más web, como en la campaña Ordenador Libertad de Libertad Digital y ZetaPlus, que entregó 3.500 equipos en 2025.

Qué pasa a los 12 meses

Como todas las soluciones del programa, el ordenador se presta durante un periodo de doce meses. Al terminar, según Red.es, el agente digitalizador debe informar al beneficiario del valor residual del equipo, que puede ser como máximo el 15% del importe del acuerdo firmado.

Si el beneficiario quiere quedárselo, abona esa cantidad. Sobre un ordenador de 1.000 euros, el máximo serían 150 euros.

Es un dato importante, porque parte de la publicidad del programa ha hablado de ordenadores "en propiedad" sin más. La realidad es que el equipo es tuyo para trabajar desde el primer día, y quedarte con él definitivamente puede tener un coste final reducido. Conviene preguntar a tu agente cuánto será en tu caso antes de firmar.

Qué equipos entraban

En el catálogo de Ordenador Libertad de 2025 había 28 modelos de gama profesional: portátiles como el HP EliteBook 865 G11, el Dell Latitude 3550, el Asus ExpertBook B34 o el Samsung Galaxy Book4, y sobremesas como el Lenovo ThinkCentre M75q con monitor de 24 pulgadas. Una nueva convocatoria podría traer otros modelos.

Lo que no entra

Ni móviles, ni tablets, ni equipos reacondicionados, ni impresoras. Y el IVA no lo cubre la ayuda: en régimen general se recupera en la declaración trimestral, pero en módulos puede no recuperarse del todo y en recargo de equivalencia no se recupera.

¿Compensa?

Para quien trabaja con un equipo de hace seis u ocho años, el salto en tiempo es inmediato: arranques de segundos, programas que no se cuelgan, videollamadas decentes y la seguridad de tener los datos cifrados. Con un valor residual limitado al 15%, la cuenta suele salir.

¿Cuándo se podrá pedir?

No hay convocatoria abierta para autónomos. La Orden TDF/39/2026 mantiene el programa hasta agotar fondos y prevé nuevas convocatorias, sin fecha. La preinscripción de Ordenador Libertad es gratuita, sin compromiso y no garantiza la ayuda. Si se abre un plazo, se contacta a los preinscritos por orden de registro.