Los españoles no solamente pagan impuestos cuando Hacienda les exige ingresar el IRPF, liquidar el IVA o abonar el Impuesto sobre Sociedades. También tributan, aunque de manera invisible, cada vez que dedican una mañana a recopilar facturas, pasan varias horas preparando una declaración, contratan los servicios de una gestoría o interrumpen su actividad profesional para atender un requerimiento de la Agencia Tributaria. Ese tiempo tiene un valor económico y ese dinero podría destinarse a consumir, ahorrar, invertir o contratar trabajadores. Sin embargo, ninguna de esas pérdidas aparece reflejada en las estadísticas oficiales de presión fiscal.

Para corregir esta laguna, el Instituto Juan de Mariana ha publicado un nuevo informe, titulado "El coste oculto de la complejidad tributaria" y firmado por quien suscribe estas líneas. El documento estima en 16.800 millones de euros anuales la factura que soportan los españoles por el mero hecho de cumplir con sus obligaciones fiscales. Esta cantidad equivale aproximadamente al 1% del PIB y supone una segunda carga tributaria que no financia hospitales, escuelas, carreteras ni ningún otro servicio público. Es, sencillamente, riqueza que se consume en alimentar la maquinaria burocrática del sistema impositivo.

La magnitud del problema resulta todavía más llamativa cuando se traduce a horas de trabajo. De acuerdo con la estimación central del estudio, familias, autónomos y empresas dedican cada año alrededor de 524 millones de horas a cumplir con Hacienda. Si consideramos una jornada laboral de 1.700 horas anuales, estamos hablando del equivalente al trabajo de 308.000 personas a tiempo completo. Para poner las cifras en perspectiva, conviene recordar que la Agencia Tributaria contaba con 26.363 empleados a finales de 2024. Es decir, por cada funcionario de Hacienda, los contribuyentes destinan el equivalente a casi doce trabajadores a satisfacer las obligaciones administrativas que impone el sistema fiscal. La comparación presupuestaria resulta igualmente reveladora: frente a los aproximadamente 1.818 millones de euros que cuesta el funcionamiento de la Agencia Tributaria, la factura de cumplimiento que soporta el sector privado supera los 16.800 millones. Por cada euro que cuesta mantener la Administración tributaria, los españoles gastan más de nueve euros adicionales en cumplir con sus exigencias. No hablamos, por tanto, de una molestia secundaria, sino de una auténtica sangría de recursos productivos.

Un manual de la renta que se ha multiplicado por cinco en siete años

Una de las mejores maneras de entender cómo hemos llegado hasta aquí consiste en examinar la evolución de la legislación tributaria. El Código de Legislación Tributaria que recopila el Boletín Oficial del Estado alcanzaba en octubre de 2026 las 2.688 páginas, distribuidas en tres tomos. Y eso sin contar la normativa autonómica y foral, las órdenes ministeriales, las consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos o la jurisprudencia que condiciona la interpretación de las leyes. Todavía más ilustrativa resulta la evolución del manual práctico del IRPF que publica la Agencia Tributaria. En 2018, este documento ocupaba unas 400 páginas. En la campaña correspondiente al ejercicio 2025, la guía oficial y su volumen de deducciones autonómicas superan conjuntamente las 2.100 páginas.

Por tanto, la documentación que Hacienda pone a disposición de los contribuyentes para ayudarles a realizar la declaración de la renta se ha multiplicado por más de cinco durante los últimos siete años. A un ritmo de lectura de dos minutos por página, revisar el código tributario exigiría cerca de 90 horas, equivalentes a once jornadas laborales completas, mientras que estudiar el manual de la renta consumiría otras 70 horas. Resulta difícil sostener que un sistema semejante pueda considerarse sencillo, transparente o accesible para el ciudadano medio.

Esta hipertrofia normativa no surge de la nada. Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, el Ejecutivo ha aprobado más de 141 subidas de impuestos y cotizaciones, según el recuento recogido en el informe del Instituto Juan de Mariana. Pero el problema va más allá del incremento de la presión fiscal. Cada nuevo gravamen, cada modificación de una base imponible, cada deducción adicional y cada cambio en los requisitos de información introducen obligaciones que ciudadanos y empresas deben aprender, interpretar y aplicar. A ello se suma la coexistencia de distintas regulaciones autonómicas, regímenes especiales y procedimientos administrativos que multiplican las posibilidades de error. El resultado es un sistema en el que incluso los profesionales especializados necesitan actualizar permanentemente sus conocimientos. La paradoja es evidente: mientras Hacienda dispone de una estructura administrativa con decenas de miles de empleados y cuantiosos recursos tecnológicos, exige al ciudadano que conozca y cumpla un entramado de miles de páginas normativas bajo la amenaza de recargos, intereses y sanciones. La inseguridad jurídica deja así de ser una preocupación exclusiva de los grandes despachos fiscales para convertirse en un problema cotidiano de millones de españoles.

Los autónomos pagan casi 3.900 euros al año por cumplir con Hacienda

No todos los contribuyentes soportan esta carga con la misma intensidad. El informe distingue entre los asalariados y pensionistas que presentan su declaración del IRPF, los autónomos que deben liquidar periódicamente distintos impuestos y las sociedades mercantiles que afrontan obligaciones de contabilidad, retenciones, información y tributación empresarial. En su escenario central, el estudio parte de 23,5 millones de declarantes del IRPF que no son autónomos, 2,1 millones de trabajadores por cuenta propia y 1,74 millones de sociedades. Para los primeros se estima una dedicación media de dos horas anuales, mientras que para los autónomos el cálculo asciende a 120 horas y, para las sociedades, a otras 100 horas. Todas estas estimaciones se valoran utilizando el coste laboral medio por hora efectiva de trabajo publicado por el INE, situado en 26,51 euros a finales de 2025. El resultado inicial arroja un coste de 12.920 millones de euros, al que se añaden posteriormente los gastos de asesoramiento externo, las obligaciones de los mutualistas alternativos y el tiempo destinado a inspecciones y recursos. De esta forma se alcanza la estimación ampliada de 16.800 millones de euros, aunque conviene subrayar que se trata de un cálculo económico construido a partir de supuestos explícitos, no de una estadística oficial directamente observada.

El reparto de esta factura revela quiénes son los principales perjudicados. Los autónomos y mutualistas soportan alrededor de 8.910 millones de euros anuales, equivalentes al 53% del total, mientras que las sociedades asumen otros 5.868 millones, aproximadamente el 35%. Los declarantes del IRPF que no trabajan por cuenta propia concentran los 2.026 millones restantes. Traducidas estas cifras a escala individual, cumplir con Hacienda supone un coste medio estimado de 3.870 euros anuales por autónomo y de 3.370 euros por sociedad.

Para un asalariado que únicamente presenta la declaración de la renta, el coste propio ronda los 90 euros, pero la factura agregada equivale a unos 340 euros por habitante y 850 euros por hogar. La diferencia no es casual. Un trabajador por cuenta propia puede verse obligado a presentar declaraciones trimestrales de IVA, pagos fraccionados del IRPF, retenciones, resúmenes anuales y diversos modelos informativos, además de su declaración personal de la renta. Y, aunque el volumen de negocio sea reducido, muchas de esas obligaciones siguen existiendo. De ahí que la complejidad fiscal actúe como un impuesto regresivo sobre el tamaño empresarial, penalizando especialmente a quienes disponen de menos medios para afrontar los costes administrativos.

La carga que afrontan los autónomos adquiere todavía más relevancia cuando se consideran los datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, que sitúan en 226 horas anuales el tiempo que estos profesionales dedican al conjunto de los trámites administrativos, fiscales, laborales y de Seguridad Social. El Instituto Juan de Mariana atribuye en su escenario central 120 de esas horas a obligaciones tributarias, lo que equivale a diez horas mensuales. Es tiempo que un fontanero no dedica a realizar instalaciones, que un comerciante no invierte en atender a sus clientes o que un profesional liberal no puede emplear en ampliar su cartera de proyectos. La dimensión del problema queda reforzada por un estudio elaborado para la Comisión Europea, que estima en cerca de 13.900 euros anuales el coste medio de cumplimiento tributario de una microempresa europea, una cifra que supera ampliamente el cálculo individual utilizado en el informe español. Para un pequeño empresario, la burocracia no representa simplemente una incomodidad. Puede marcar la diferencia entre contratar a un trabajador adicional, ampliar su negocio o renunciar a crecer. Y, cuando esas decisiones se multiplican por cientos de miles de compañías, el perjuicio acaba trasladándose al conjunto de la economía.

EEUU mide la burocracia fiscal, España no

La metodología del estudio toma como referencia los trabajos de la Tax Foundation, uno de los centros de investigación fiscal más prestigiosos de Estados Unidos. En aquel país, la Paperwork Reduction Act obliga desde 1980 a las agencias federales a evaluar las cargas administrativas asociadas a sus formularios. Gracias a las estimaciones del Internal Revenue Service y de la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios de la Casa Blanca, es posible calcular el tiempo y el dinero que los contribuyentes destinan a cumplir con sus obligaciones tributarias. Los resultados publicados por la Tax Foundation para 2026 son extraordinarios: los estadounidenses dedicarán unos 6.900 millones de horas a satisfacer las exigencias del sistema fiscal federal, con un coste estimado de 544.600 millones de dólares, más del 1,7% del PIB. De esa cantidad, aproximadamente 387.500 millones corresponden al valor económico del tiempo perdido y otros 157.100 millones a gastos directos. El equivalente laboral alcanza los 3,32 millones de trabajadores a tiempo completo. La diferencia con España no reside en que Estados Unidos disfrute de un sistema tributario particularmente sencillo, sino en que al menos dispone de mecanismos para cuantificar periódicamente la magnitud de este problema. Nuestro país, por el contrario, ni siquiera cuenta con una medición oficial que permita evaluar cuánto cuestan las obligaciones que impone Hacienda a los ciudadanos.

Y eso que existen ejemplos internacionales que demuestran que recaudar impuestos no tiene por qué convertirse en una carrera de obstáculos. Estonia constituye probablemente uno de los casos más interesantes. Su sistema combina una estructura relativamente sencilla del impuesto sobre la renta, con un tipo único del 22%, y un modelo de tributación empresarial en el que los beneficios reinvertidos no pagan el Impuesto sobre Sociedades hasta que se distribuyen. Esta arquitectura reduce la complejidad, favorece la capitalización de las empresas y limita las distorsiones que introduce la fiscalidad sobre las decisiones de inversión. Según los datos internacionales comparables que recoge el informe, una empresa mediana estonia dedicaba apenas 50 horas anuales al cumplimiento de sus principales obligaciones tributarias, frente a las 143 horas registradas en España. Irlanda, con 81,5 horas, Luxemburgo, con 55, o Hong Kong, con 34,5, ofrecen igualmente referencias más favorables. Estas comparaciones proceden de la serie histórica Paying Taxes y no constituyen una medición homogénea de 2026, pero permiten comprobar que existen diferencias estructurales muy importantes entre unos sistemas fiscales y otros. No sorprende, en consecuencia, que Estonia encabezase el Índice Internacional de Competitividad Fiscal de la Tax Foundation correspondiente a 2025, mientras que España ocupaba el puesto 34 entre 38 economías analizadas.

La experiencia de Georgia resulta igualmente interesante por la profundidad de las reformas acometidas tras la Revolución de las Rosas de 2003. A comienzos de 2004, el país arrastraba un sistema con 22 tributos, regulados por un código que había experimentado cientos de modificaciones. Las reformas liberales redujeron progresivamente el número de impuestos hasta dejarlo en seis, simplificaron las tarifas y establecieron regímenes mucho más sencillos para pequeños negocios y trabajadores independientes. Posteriormente, Georgia adoptó también el modelo estonio de tributación empresarial, que evita gravar los beneficios mientras permanecen reinvertidos. Los resultados recaudatorios fueron muy significativos: los ingresos por IVA se multiplicaron por más de siete, los del IRPF por más de ocho y los del Impuesto sobre Sociedades por diez durante el proceso de transformación descrito en el informe. Naturalmente, estas variaciones también estuvieron condicionadas por el crecimiento económico, la ampliación de las bases imponibles y las mejoras de la administración tributaria, de modo que no pueden atribuirse exclusivamente a la simplificación. Sin embargo, la experiencia demuestra que reducir el número de tributos y facilitar su cumplimiento no tiene por qué conducir a un hundimiento de los ingresos públicos. Por el contrario, puede contribuir a favorecer la formalización de actividades, mejorar los incentivos económicos y ensanchar las bases tributarias.

La rebaja fiscal más barata: dejar de complicarle la vida al contribuyente

El problema español tiene, además, una dimensión institucional que no debería pasar inadvertida. Cuanto más complicada es la legislación, mayor resulta el margen de interpretación de la Administración y más difícil se vuelve para los ciudadanos defender sus derechos. El informe recuerda que la Agencia Tributaria realizó en 2024 alrededor de 1,98 millones de actuaciones de control de tributos internos, a las que se añaden cada año más de 200.000 reclamaciones económico-administrativas. Estas actuaciones generan nuevos costes de asesoramiento, recopilación de documentos, preparación de alegaciones y recursos. A ello se suma la existencia de sistemas de retribución variable vinculados a objetivos de actuación y recaudación.

El Plan Especial de Intensificación de Actuaciones de 2025 contempló 125 millones de euros en incentivos para la plantilla de Hacienda, de los cuales 25 millones estaban condicionados al cumplimiento de determinadas metas recaudatorias de IRPF e IVA. Este diseño plantea una cuestión de fondo: si el contribuyente está obligado a navegar por un sistema normativo cada vez más complejo, la prioridad de la Administración debería ser facilitar el cumplimiento voluntario y ofrecer seguridad jurídica, no generar incentivos que puedan favorecer una aplicación excesivamente agresiva de las normas.

La solución pasa por abandonar la idea de que toda reforma fiscal debe traducirse necesariamente en una nueva subida o bajada de tipos impositivos. Existe una agenda de simplificación que permitiría aliviar de forma considerable la carga que soportan millones de españoles sin necesidad de reducir directamente los ingresos de Hacienda. En primer lugar, debería aprobarse una obligación legal de medir los costes de cumplimiento asociados a cada nuevo impuesto, modelo o modificación normativa, siguiendo el ejemplo estadounidense. En segundo término, convendría simplificar la estructura de los principales tributos, reduciendo tramos, excepciones, regímenes especiales y deducciones que complican innecesariamente las liquidaciones. En tercer lugar, resulta imprescindible aliviar las obligaciones formales de autónomos y pymes mediante declaraciones más sencillas, umbrales de exención más elevados y una mayor utilización de borradores cumplimentados por la propia Administración. A estas medidas debería añadirse una regla de estabilidad normativa que concentrase los cambios fiscales en fechas previsibles, evitando modificaciones constantes y el recurso habitual al decreto-ley. Finalmente, sería conveniente establecer objetivos verificables de reducción del volumen regulatorio, de manera que la aprobación de nuevas disposiciones vaya acompañada de la derogación o consolidación de las anteriores.

España lleva años discutiendo sobre el nivel de los impuestos, pero apenas presta atención al coste económico de cumplirlos. Esta omisión es particularmente grave en un país donde la productividad avanza con dificultad, el tejido empresarial está dominado por pequeñas compañías y los trabajadores por cuenta propia afrontan crecientes exigencias administrativas. Los 16.800 millones de euros anuales estimados por el Instituto Juan de Mariana representan recursos que podrían dedicarse a actividades mucho más valiosas que rellenar formularios, interpretar disposiciones legales o corregir errores burocráticos. Incluso si se adopta el escenario más conservador del estudio, el coste sigue acercándose a 12.000 millones de euros al año, mientras que la hipótesis más elevada lo sitúa por encima de los 24.000 millones. La conclusión no depende, por tanto, de acertar hasta el último euro en la cuantificación, sino de reconocer que el sistema tributario español impone una carga económica enorme que permanece fuera del debate público. Reducir impuestos es importante, pero reducir el coste de pagarlos también lo es. Y, frente a una política fiscal que lleva años multiplicando gravámenes, excepciones y trámites, simplificar las obligaciones tributarias constituye una de las reformas más razonables, inmediatas y favorables para la actividad económica. Porque los ciudadanos no deberían necesitar un ejército de asesores, cientos de horas de trabajo y miles de páginas de instrucciones para cumplir con Hacienda.