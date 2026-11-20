Hace unas semanas, y en plena carrera electoral por ver quién consigue alzarse con la victoria en las próximas elecciones generales, el Gobierno de Pedro Sánchez adjudicó sin concurso, el 27 de octubre, un contrato de 1.969.880 euros a Sentisis Analytics SL. El objetivo es mantener el sistema FARO y crear sobre él HODIO, la "Huella del Odio y de la Polarización", es decir, el llamado "odiómetro" que medirá el odio y la "polarización" en las redes sociales y elaborará un "ranking periódico" de las plataformas. La creación de esta herramienta ya fue anunciada en marzo de este año.

Así lo podemos comprobar si acudimos a la Plataforma de Contratación del Sector Público. Allí se puede ver cómo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha adjudicado a la empresa Sentisis Analytics SL un contrato por valor de 1,97 millones de euros para el "Servicio de operación, mantenimiento, evolución y desarrollo de los sistemas FARO y HODIO y su implementación para el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE)".

Creación de HODIO

En la memoria justificativa de la licitación podemos ver en qué consiste este contrato: "El contrato tiene como propósito fundamental la implementación del servicio de vigilancia activa y sistemática sobre el ecosistema digital para combatir la propagación de narrativas nocivas, mediante la herramienta HODIO (huella del odio y la polarización) que debe desarrollarse necesariamente como una extensión del sistema FARO, aprovechando su experiencia en la identificación de contenidos potencialmente relacionados con discurso de odio en redes sociales".

"Mientras FARO se ha centrado principalmente en la detección de mensajes y la construcción de un banco de términos, HODIO incorporará métricas avanzadas de presencia relativa y amplificación, permitiendo generar indicadores comparables entre plataformas y construir un ranking periódico de presencia de odio y polarización", se explica en el documento.

Es decir, el contrato tiene dos partes. Por un lado, mantener y mejorar FARO, el sistema que ya rastrea mensajes en redes sociales y que hasta ahora financiaba LaLiga. Por otro, construir sobre él HODIO, una herramienta que medirá el "odio y la polarización" en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X y Telegram. Para ello calculará qué porcentaje de los mensajes analizados contiene odio y cuánto se difunde ese contenido, según el número de compartidos, comentarios, reacciones y visualizaciones.

Un ranking de plataformas, no de usuarios

Con todos los datos recopilados se elaborará un ranking de plataformas, y no de usuarios. Es decir, según la documentación publicada, lo que se clasificará serán las redes sociales en función del discurso de odio que contengan, no las personas que lo publiquen.

La memoria también habla de monitorizar "aquellos contenidos que contengan lenguaje ofensivo, discriminatorio o inciten al odio", que el sistema localizará rastreando mensajes públicos con determinados "términos clave". Además, el contrato amplía la vigilancia de los textos a los vídeos y las imágenes, para que "no existan puntos ciegos en la identificación de la polarización".

Casi dos millones hasta 2028

Por otro lado, el documento presenta esta herramienta como la continuación de la "búsqueda de cumplimiento por parte de las plataformas digitales del compromiso de retirada del discurso de odio". Según ese compromiso, las redes deben revisar en menos de 24 horas los avisos de discurso de odio ilegal y "eliminarlas si es necesario". El contrato incluye que se han de presentar informes de monitorización mensuales, trimestrales y anuales, además de un informe semestral que comparará el discurso de odio entre las distintas redes sociales. El gasto se repartirá en tres ejercicios: 164.156,67 euros en 2026, 984.940 euros en 2027 y 820.783,33 euros en 2028.

Así pues, vemos cómo el Gobierno de Pedro Sánchez, con las elecciones generales ya convocadas, ha gastado casi dos millones de euros para mantener y ampliar una herramienta que medirá el "odio y la polarización" en las redes sociales. El sistema rastreará contenidos con "lenguaje ofensivo, discriminatorio" o que "inciten al odio" para, después, elaborar un ranking de las redes sociales con más discurso de odio.