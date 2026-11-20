Pedro Sánchez ha naufragado en la primera parte del debate electoral con Alberto Núñez Feijóo. El cara a cara entre el presidente del Gobierno y el líder del PP ha comenzado por los bloques económicos, desde la vivienda a las pensiones pasando por los impuestos, y todos ellos Feijóo los ha dominado con soltura.

El primer asunto a debatir ha sido el de la vivienda, una de las grandes preocupaciones de los españoles y uno de los grandes fiascos del mandato de Sánchez. Desde que llegara a la Moncloa en 2018, la estrategia del líder del PSOE se ha basado en el intervencionismo inmobiliario, que ha generado una contracción de la oferta que no es capaz de cubrir una demanda cada vez más creciente por el aumento de la población extranjera.

Vivienda, el primer derribo a Sánchez

Ya en este bloque, Sánchez ha sufrido los primeros revolcones del debate. Feijóo ha recordado que prometió convertir esta legislatura en la de la vivienda y que Sánchez lleva años anunciando nuevas promociones de vivienda que nadie sabe dónde están. Sánchez se ha limitado a presumir otra vez de que ha construido "un millón de viviendas, de las que el 13% son de protección oficial", aunque esos datos resultan incorrectos.

En el turno de réplica, Feijóo ha espetado a Sánchez que habla como si llevara "quince minutos" en el Gobierno y no ocho años, a lo que ha añadido: "Hay más pisos en los sumarios de corrupción de los que ustedes han edificado".

Feijóo ha recordado que los precios han subido un 74% desde que Sánchez está en la Moncloa, que se ha renunciado a 3.000 millones de euros de fondos europeos y quehay un déficit anual de 750.000 viviendas (que seguirá subiendo). Sánchez ha sido incapaz de desmontar el diagnóstico de su oponente y se ha limitado a culpar a los pisos turísticos, a los fondos de inversión (que no son los protagonistas del mercado), a las CCAA y a las políticas "neoliberales" de las subidas de precios.

Sánchez también ha defendido su decreto Maricarmen, que entre otros puntos prohíbe los desahucios a personas calificadas como "vulnerables", y Feijóo le ha respondido que "usted conoce mucho más a Jéssica y a Andrea, que le pagaban ustedes con dinero público o con dinero de mordidas sus casas, que a Maricarmen". El socialista también ha asegurado que su Ley de Vivienda funciona en aquellas comunidades y municipios donde se aplica, como Barcelona, a pesar de los numerosos informes que corroboran que lo que está causando es un hundimiento de la oferta.

Feijóo ha contrapuesto la receta sanchista prometiendo la construcción de un millón de viviendas, una rebaja del IVA de la primera vivienda para facilitar el acceso de los jóvenes o que los menores de 35 años no paguen IRPF durante su primer año de trabajo. Sánchez ha pedido a Feijóo que "no derogue" la Ley de Vivienda como si ya contara con que el popular será el próximo presidente del Gobierno.

Impuestos: "¿Dónde está el dinero?"

Los impuestos han sido el siguiente tema a tratar. Feijóo ha reprochado a Sánchez la asfixia fiscal a la que tiene sometidos a los españoles y Sánchez ha tenido serias dificultades para rebatir sus argumentos. El socialista se ha limitado a recurrir a sus habituales mensajes triunfalistas basados en el crecimiento del PIB (que está dopado por el gasto público y el aumento de población) y los récords de empleo (que están maquillados y también influidos por el aumento de población).

Mientras tanto, Feijóo ha tratado de trasladar la discusión a la economía real pidiendo a Sánchez hablar de "nóminas, de la nevera y de la vida de la gente" porque "el PIB no se come".

El líder del PP ha denunciado que Sánchez ha gastado más que ningún otro presidente, ha disparado la deuda (por encima de los 1,7 billones) y ha recaudado 220.000 millones de euros más en 2026 que en 2018. "¿Dónde está el dinero de los españoles?", le ha preguntado a Sánchez, que tampoco ha respondido.

Feijóo también ha recordado que los españoles trabajan 53 días más para pagar impuestos que cuando Sánchez llegó a la Moncloa y que no empiezan a trabajar para sí mismos hasta el 20 de agosto. "Ha triturado la clase media", le ha espetado a Sánchez, que ha llegado a presumir de bajar impuestos a la clase media, cuando al negarse a deflactar la tarifa del IRPF el Gobierno ha ejecutado una subida generalizada de los impuestos a los contribuyentes, pero por la puerta de atrás.

Así, Feijóo ha defendido la necesidad de aliviar esa carga mediante la deflactación del IRPF y rebajas fiscales para los españoles. Sánchez, por su parte, ha tratado de refugiarse en el discurso de que la economía española atraviesa uno de sus mejores momentos, sin despejar el interrogante de por qué los españoles siguen pagando más impuestos mientras pierden capacidad de compra.

Frente a esto, el líder del PP ha advertido de que hay españoles que tienen la sensación de que el Gobierno de Pedro Sánchez conforma "un régimen de aprovechados". "Se aprovechan del trabajo, se aprovechan del esfuerzo, le suben los impuestos y ¿sabe lo que digo? Que en España cada vez se paga más y se recibe menos", ha criticado.

La manipulación con la hucha de las pensiones

El tercer asunto económico de calado del debate ha sido el futuro de las pensiones en España. En esta materia, Sánchez ha recurrido a la manipulación de que ha dejado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como 'hucha de las pensiones', con 5.000 millones de euros y que su objetivo es que esta hucha alcance los 50.000 millones. Eso sí, para ello Sánchez ha obviado que su plan supondría subir más todavía las cotizaciones sociales a trabajadores y empresas.

Ante estos argumentos, Feijóo ha reprochado a Sánchez que presuma de la hucha de las pensiones "cuando la Seguridad Social tiene un déficit de 100.000 millones de euros".

Feijóo ha denunciado que una pensión media paga ahora 661 euros más al año en IRPF (al no haberse deflactado el impuesto conforme a la inflación mientras subían las pensiones) y ha reclamado que se deje de utilizar a los mayores como argumento electoral mientras se les sigue aumentando la factura fiscal.

Sánchez ha llegado incluso a preguntar a Feijóo si el PP pretende privatizar las pensiones públicas. El líder popular le ha contestado que su compromiso es garantizar el sistema y ha defendido expresamente la revalorización de las prestaciones conforme al IPC. Sánchez también ha asegurado que "he subido 6.000 euros a los pensionistas la pensión" sin especificar de dónde saca el dato y si incluye el efecto de que los pensionistas que entran en el sistema cada vez cobran más (porque han cobrado mayores salarios) respecto a los que salen.

La vivienda se ha encarecido, la presión fiscal sigue pesando sobre las familias y las pensiones afrontan un desafío financiero de primer orden. Tres problemas que afectan directamente al bolsillo de los españoles y que el Gobierno no ha hecho más que empeorar.