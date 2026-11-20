Ayer jueves, 19 de noviembre, se cumplieron tres años desde la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina. Cuando el economista liberal asumió el cargo, el país llevaba más de una década atrapado en el estancamiento, sufría una inflación desbocada, acumulaba déficits públicos crónicos y mantenía un entramado de regulaciones que dificultaba la inversión, penalizaba el emprendimiento y cerraba la economía a la competencia internacional.

A las puertas de su tercer aniversario, el balance presenta cambios de considerable magnitud. La inflación interanual, que cerró diciembre de 2023 en el 211,4%, se ha reducido hasta el 33,1% en octubre de 2026. Las cuentas públicas han dejado atrás los números rojos. Además, Argentina creció al 4,4% en 2025 y cerrará 2026 con una expansión del 2,1%, siendo la previsión para 2027 del 4%. Las exportaciones de mercancías avanzan más del 20% durante el presente ejercicio, siguiendo el pulso de la recuperación.

El país que durante años fue noticia por sus crisis monetarias y financieras empieza a destacar por el dinamismo de sus exportaciones energéticas, mineras y agroindustriales. Y, mientras se consolida el giro hacia un modelo productivo mucho menos volátil y más sólido, Milei se está esmerando por desarrollar las bases institucionales de una economía sustentada en el equilibrio fiscal, la libertad económica y la protección de los derechos de propiedad, pues su objetivo declarado es romper con décadas de intervencionismo, proteccionismo e inestabilidad y permitir que Argentina vuelva a aprovechar su enorme potencial productivo.

Del déficit permanente al equilibrio fiscal

La primera gran transformación del ganador del Premio Juan de Mariana de 2024 ha sido la referida al equilibrio presupuestario. En 2023, último ejercicio del kirchnerismo, el déficit primario del sector público nacional alcanzó el 2,7% del PIB. Si se añadían los intereses de la deuda, el desequilibrio financiero rondaba el 4,5% de la economía. Hablamos de un país al borde de la bancarrota.

El nuevo Gobierno emprendió un ajuste del gasto que permitió registrar superávits primarios en 2024 y 2025, circunstancia que se mantiene también en 2026, puesto que, de acuerdo con el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires, el superávit primario acumulado en los doce meses anteriores a septiembre alcanzó el 1,3% del PIB, mientras que el saldo financiero, una vez atendidos los intereses, también fue positivo, de en torno al 0,1% del PIB.

Es una ruptura significativa con el modelo anterior. Durante décadas, los sucesivos gobiernos argentinos financiaron sus desequilibrios mediante endeudamiento, emisión monetaria y diversas formas de intervención económica. Milei ha intentado invertir esa relación: el Estado debe ajustar sus gastos a sus ingresos, en lugar de obligar a toda la economía a soportar las consecuencias de su expansión.

Esta transformación también alcanza a la estructura administrativa. Según cifras presentadas por la Casa Rosada el pasado mes de septiembre, el Gobierno había reducido más de 76.000 puestos de la Administración Pública Nacional, equivalentes aproximadamente al 15% de su plantilla, con un ahorro anual declarado cercano a 3.000 millones de dólares. Si a esto se suman otros ajustes, encontramos que el gasto primario del gobierno federal ha pasado del 19,8% al 14,5% del PIB, es decir, se ha reducido en 5,3 puntos del PIB y es hoy un 27,5% menor que durante el periodo anterior de Gobierno.

Combinando el superávit fiscal con la reducción del gasto y de la burocracia, Milei ha conseguido que la ratio que compara la deuda con el PIB arroje una reducción muy intensa. Si en junio de 2023 los pasivos del Tesoro argentino eran equivalentes al 88,4% del PIB, en junio de 2026 se observaban unas obligaciones del 71,4% del PIB.

La inflación se desploma y millones de argentinos dejan atrás la pobreza

El saneamiento presupuestario ha ido acompañado de una profunda desaceleración de los precios, rompiendo la tendencia hacia la hiperinflación que venía describiendo el país austral bajo el kirchnerismo. En diciembre de 2023, la inflación mensual alcanzó el 25,5%. Es decir, en apenas treinta días los precios subieron más de lo que aumentan en varios años en numerosas economías desarrolladas. En cambio, en octubre de 2026, según los últimos datos del INDEC, la subida mensual fue del 2,2%, mientras que la inflación subyacente se situó en el 1,5%.

La tasa interanual también refleja el cambio: del 211,4% de diciembre de 2023 al 117,8% de diciembre de 2024, el 31,5% al cierre de 2025 y el 33,1% en octubre de 2026. La inflación sigue siendo elevada si se compara con muchas economías del mundo, pero al menos Argentina ha dejado atrás los ritmos de destrucción monetaria que amenazaban con precipitar al país hacia una nueva crisis de hiperinflación.

La estabilización también ha conducido a importantes mejoras sociales. Según el INDEC, la pobreza afectaba al 41,7% de la población en el segundo semestre de 2023, mientras que en la primera mitad de 2026 se situó en el 32,3%. La reducción acumulada asciende a 9,4 puntos porcentuales, equivalentes a unos 4,2 millones de personas menos bajo el umbral de pobreza.

La estabilización ha permitido recuperar buena parte del poder adquisitivo perdido tras el ajuste inicial. Según las estadísticas del sistema de seguridad social argentino, el salario real medio de los trabajadores del sector privado formal se situaba en septiembre de 2026 un 1,5% por encima del nivel registrado en noviembre de 2023, antes de la llegada de Milei al poder. La recuperación todavía es frágil, pero evidencia que la economía argentina ha comenzado a dejar atrás el desplome de las remuneraciones reales que acompañó a la crisis inflacionaria heredada por el nuevo Gobierno.

Más de 17.600 desregulaciones: la 'motosierra' en acción

Pero el proyecto de Milei no se limita a las cuentas públicas y la política monetaria. Su otra gran apuesta consiste en desmontar el laberinto regulatorio construido durante décadas. El departamento gubernamental que se encarga de esta tarea está en manos de Federico Sturzenegger, quien informó recientemente de que el Ejecutivo acumula unas 17.600 eliminaciones o modificaciones de disposiciones regulatorias.

Un ejemplo especialmente significativo de esta agenda de reducción de trabas es el del mercado de la vivienda. Tras la derogación de la antigua Ley de Alquileres, que imponía restricciones sobre la duración de los contratos y los mecanismos de actualización de rentas, los propietarios e inquilinos recuperaron mayor libertad para pactar sus condiciones. Los resultados han sido muy prometedores. Según un estudio de la Universidad de San Andrés y Mercado Libre, la oferta de departamentos en alquiler en el área metropolitana de Buenos Aires aumentó un 326% entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026. Paralelamente, los datos del organismo estadístico de Buenos Aires muestran que el precio inicial ofertado de un apartamento de dos ambientes cayó un 32,9% en términos reales entre diciembre de 2023 y agosto de 2026. La mejora es especialmente notable porque, como se apunta, hablamos de un abaratamiento significativo después de tomar en cuenta una inflación que aún está en niveles elevados.

El caso argentino ofrece una lección especialmente interesante para países como España, donde los gobiernos siguen apostando por controles e intervenciones que restringen el funcionamiento del mercado residencial. La experiencia de Buenos Aires muestra cómo la recuperación de la libertad contractual puede contribuir a movilizar viviendas que antes permanecían fuera del mercado. La lógica económica es sencilla: cuando se reducen los riesgos y las restricciones para ofrecer un producto, aparecen nuevos oferentes. Y cuando aumenta la competencia, los consumidores disponen de más alternativas.

El auge exportador: más de 21.000 millones de superávit comercial

La liberalización también está cambiando el perfil exterior de Argentina. Según el INDEC, durante los nueve primeros meses de 2026 las exportaciones de bienes alcanzaron 77.267 millones de dólares, lo que supone un crecimiento interanual del 21,6%. Las importaciones se situaron en 56.069 millones, de manera que el superávit comercial acumulado llegó a 21.198 millones de dólares. En septiembre, las ventas exteriores superaron por sí solas los 10.000 millones de dólares, con un avance interanual del 23,5%. Argentina encadenaba así 34 meses consecutivos de saldo comercial positivo.

Detrás de estas cifras se encuentra una transformación productiva que tiene en el sector energético uno de sus principales protagonistas. La eliminación de restricciones a las exportaciones y la mayor certidumbre para la inversión están contribuyendo a acelerar el desarrollo de Vaca Muerta. En julio de 2026, la producción argentina de petróleo alcanzó un récord de 916.200 barriles diarios, un 17,2% más que un año antes. De esa cantidad, más de 643.000 barriles procedían de Vaca Muerta, cuya producción aumentó un 26,4% interanual.

El impacto sobre las cuentas exteriores es igualmente notable. Según la Secretaría de Energía, el saldo comercial energético registró un superávit de 9.427 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026. Las exportaciones energéticas crecieron un 56,6% interanual durante ese período, hasta alcanzar 12.452 millones.

Argentina está convirtiendo sus recursos naturales en una fuente creciente de inversión, exportaciones y divisas, y el potencial todavía es considerable. Milei maneja proyecciones que sitúan las exportaciones energéticas en 47.000 millones de dólares anuales para 2035, siempre que se materialicen las inversiones e infraestructuras necesarias.

La minería constituye el segundo gran motor de esta transformación. La modificación de la Ley de Glaciares, aprobada en abril de 2026, pretende reducir la incertidumbre jurídica para determinados proyectos mineros, manteniendo el correspondiente marco de protección ambiental. Durante años, Argentina ha permanecido muy por debajo de países vecinos como Chile en el aprovechamiento económico de sus recursos minerales; en cambio, el Gobierno de Milei ha apostado por el desarrollo del litio, el cobre, el oro y otros minerales estratégicos, lo que abre la puerta a una expansión sustancial de la inversión y las exportaciones.

Decenas de miles de millones en nuevos proyectos de inversión

El tercer gran cambio se encuentra en el clima de inversión. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado en 2024, ofrece un marco de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria a proyectos de gran escala. La finalidad es reducir la incertidumbre que durante décadas desalentó la llegada de capitales productivos.

En su informe de noviembre de 2026, la OCDE recoge que Argentina había aprobado, hasta septiembre, 23 proyectos por valor de 49.700 millones de dólares, mientras que otras 24 iniciativas, con inversiones potenciales de 160.000 millones, se encontraban en evaluación.

Las nuevas aprobaciones elevaron el volumen de proyectos autorizados a más de 68.000 millones de dólares durante octubre, de acuerdo con los registros del régimen. Son compromisos de inversión plurianuales, no desembolsos ya ejecutados, pero ilustran la magnitud de las oportunidades que está intentando aprovechar el país.

Las principales iniciativas se concentran en petróleo, gas, minería e infraestructuras. También destaca el desarrollo de nuevas capacidades industriales, logísticas y energéticas asociadas a esos proyectos. Con todo, el interés inversor no se limita a las materias primas. De hecho, la OCDE señala que las exportaciones argentinas de servicios basados en el conocimiento alcanzaron un récord de 9.600 millones de dólares en 2025, un 8,1% más que el año anterior.

Reforma laboral, apertura comercial e infraestructuras privadas

La agenda reformista ha seguido avanzando durante el tercer año de gobierno:

En febrero de 2026, el Congreso aprobó la Ley de Modernización Laboral , que introduce cambios en la contratación, los mecanismos de extinción de la relación laboral y la negociación colectiva. Entre otras disposiciones, permite un mayor protagonismo de los convenios por empresa y busca reducir la litigiosidad y los obstáculos a la contratación formal.

, que introduce cambios en la contratación, los mecanismos de extinción de la relación laboral y la negociación colectiva. Entre otras disposiciones, permite un mayor protagonismo de los convenios por empresa y busca reducir la litigiosidad y los obstáculos a la contratación formal. En paralelo, la apertura comercial ha dado nuevos pasos con el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea , cuya aplicación provisional comenzó en mayo de 2026, además de los avances en los acuerdos con EFTA y Estados Unidos. La integración comercial resulta especialmente importante para una economía históricamente proteccionista. Durante décadas, las restricciones a las importaciones y la competencia exterior encarecieron bienes de capital, limitaron el acceso a nuevas tecnologías y protegieron actividades poco productivas.

, cuya aplicación provisional comenzó en mayo de 2026, además de los avances en los acuerdos con EFTA y Estados Unidos. La integración comercial resulta especialmente importante para una economía históricamente proteccionista. Durante décadas, las restricciones a las importaciones y la competencia exterior encarecieron bienes de capital, limitaron el acceso a nuevas tecnologías y protegieron actividades poco productivas. El Ejecutivo también está impulsando nuevas concesiones de infraestructura y transporte. La modernización ferroviaria, con la licitación del Belgrano Cargas, pretende facilitar el acceso de distintos operadores privados a las vías y reducir los costes logísticos. Según las estimaciones presentadas por el ministerio de Sturzenegger, el nuevo modelo ferroviario podría abaratar los fletes entre un 40% y un 60% en determinados recorridos. A ello se suma la flexibilización del transporte de camiones bitrenes, con reducciones de costes que el ministro sitúa entre el 20% y el 30%.

La nueva Argentina

La evolución del crecimiento económico permite apreciar la magnitud del cambio experimentado por Argentina desde la llegada de Milei. En 2023, último año del kirchnerismo, el PIB se contrajo un 1,6%, reflejo del agotamiento de un modelo económico marcado por la inflación, los desequilibrios fiscales y la pérdida de confianza. El ajuste inicial aplicado por el nuevo Gobierno prolongó la contracción durante 2024, cuando la economía retrocedió un 1,3%, pero sentó las bases de una recuperación que se materializó en 2025, con un crecimiento del 4,4%. Para 2026, las previsiones siguen apuntando a una expansión positiva, aunque más moderada, de entre el 1,5% y el 2,1%. De cumplirse estas estimaciones, la economía argentina habrá recuperado el terreno perdido durante los dos años de contracción y cerrado 2026 con un nivel de producción aproximadamente un 4,5% superior al de 2023. El balance acumulado resulta, por tanto, favorable, aunque la recuperación no ha seguido una trayectoria lineal y persisten importantes desafíos para consolidar el crecimiento.

De hecho, tras crecer un 4,4% en 2025, la actividad ha perdido dinamismo durante 2026. El PIB retrocedió un 0,6% intertrimestral entre abril y junio y los analistas consultados por el Banco Central anticipan una nueva caída del 2,3% entre julio y septiembre, circunstancia que, de confirmarse, supondría la entrada del país en una recesión técnica. No obstante, esas mismas previsiones apuntan a una recuperación del 2% en el cuarto trimestre, de modo que el ejercicio todavía se cerraría con un crecimiento positivo, estimado en el 1,5% por el consenso del mercado y en el 2,1% por el Fondo Monetario Internacional. Estas oscilaciones recuerdan que el proceso de estabilización sigue siendo complejo y que la recuperación de la actividad no está plenamente consolidada. El desafío de Milei consiste precisamente en convertir los avances en materia fiscal, monetaria y regulatoria en una expansión económica más sostenida, capaz de extenderse al conjunto del tejido productivo.

Con todo, lo más relevante es que Argentina está intentando cambiar las reglas que determinan su desarrollo económico. El país ha pasado de aceptar el déficit permanente como una fatalidad a convertir el equilibrio presupuestario en una prioridad, ha comenzado a sustituir controles y restricciones por libertad contractual, está abriendo sectores anteriormente protegidos, busca recuperar la confianza de quienes deben comprometer capital durante décadas… En definitiva, una economía que hasta hace tres años era sinónimo de un intervencionismo cerril se erige ahora como referente global en materia de liberalización y apertura.

El éxito definitivo de estas reformas dependerá de su continuidad, del respeto a los derechos de propiedad y de la consolidación de un marco institucional estable. Pero los avances conseguidos desde diciembre de 2023 permiten identificar un cambio de rumbo de enorme trascendencia que deberá quedar confirmado en los comicios de 2027.