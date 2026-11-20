Un hombre que cobraba el subsidio para mayores de 52 años tendrá que devolver 9.979,26 euros al SEPE. Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, después de comprobar que en 2022 superó el límite de ingresos permitido por un alquiler turístico y no lo declaró. La sentencia se puede leer aquí.

En otras ocasiones hemos contado casos de personas que han tenido que devolver parte de lo cobrado por el subsidio para mayores de 52 años tras demostrarse que lo habían percibido de forma indebida, como el de una mujer que cobró siete años el subsidio en España cuando ya se había jubilado en Perú. El caso que contamos hoy es diferente: le bastó un sólo mes con ingresos por encima del límite, que además ocultó, para perder el subsidio entero y tener que devolver casi dos años de prestación.

Higinio —nombre ficticio que utiliza la sentencia— comenzó a cobrar el subsidio por desempleo para mayores de 52 años el 28 de abril de 2021. Esta ayuda tiene una condición básica, la carencia de rentas: el beneficiario no puede tener ingresos propios que superen, en cómputo mensual, el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). De acuerdo con la Ley General de la Seguridad Social, cuentan como renta casi todos los ingresos, entre ellos los del trabajo, los del capital mobiliario e inmobiliario y los de actividades económicas.

91 días de alquiler a turistas

En junio de 2022, este hombre obtuvo ingresos por el alquiler turístico de un inmueble. Según se recoge en su recurso, la propiedad estuvo alquilada 91 días. El SEPE sostiene que los ingresos de un alquiler se imputan al periodo por el que se cede el inmueble, que en este caso era junio de 2022. Así, ese mes Higinio superó el 75% del SMI, y esos ingresos eran incompatibles con el subsidio. De hecho, ni siquiera el afectado discute que se superara el límite.

El 15 de febrero de 2023 se produce el momento clave de todo este proceso. Quien cobra el subsidio para mayores de 52 años tiene que presentar cada año una Declaración Anual de Rentas (DAR) para seguir percibiéndolo. Diez días antes, el 5 de febrero, el SEPE le había enviado una carta para recordárselo. Sin embargo, en la DAR del 15 de febrero, Higinio declaró que sus rentas no habían variado entre el 20 de febrero de 2022 y el 15 de febrero de 2023. Para el tribunal, al dejar fuera los ingresos del alquiler turístico de junio, se produjo una ocultación de rentas.

El SEPE le reclama casi 10.000 euros

El 9 de mayo de 2024, el SEPE dictó una resolución que declaraba cobrados de forma indebida 9.979,26 euros, correspondientes al periodo entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de marzo de 2024. El motivo es claro, y es que Higinio no comunicó la baja en el subsidio cuando se produjo la situación que la causaba. En la práctica, el SEPE dio por extinguido el subsidio desde que tuvo los ingresos incompatibles y le pidió que devolviera todo lo cobrado desde entonces.

El afectado presentó la reclamación previa obligatoria, que el SEPE desestimó el 9 de septiembre de 2024. Después llevó el caso a los tribunales con una demanda ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Mataró.

El 30 de enero de 2025, el juzgado estimó parcialmente la demanda. Consideró que no había que extinguir el subsidio, sino sólo suspenderlo en junio de 2022, el mes en que se superó el límite, lo que reducía mucho la cantidad a devolver. Ninguna de las partes quedó satisfecha y las dos recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El 20 de julio de este año, el TSJ de Cataluña dio la razón al SEPE. El tribunal concluye que no se trata de un mero cobro de rentas incompatibles, sino de una ocultación, ya que el beneficiario declaró en la DAR que sus rentas no habían cambiado cuando sí lo habían hecho. Por eso, el TSJ de Cataluña revoca la sentencia de primera instancia y confirma la resolución del SEPE: el subsidio queda extinguido e Higinio tendrá que devolver los 9.979,26 euros.