"No puede darse una subvención de un millón de euros a una película con 50 espectadores". Así ha resumido José Ramírez del Río, el representante de Vox en el encuentro 'Preguntas que importan' organizado por Aecine (la asociación de productores de cine independientes) que ha sentado a representantes de los cinco partidos (PP, PSOE, Vox, Frente Amplio y Podemos).

Ramírez del Río ha confirmado que las ayudas públicas al cine español van a seguir si Vox llega al Gobierno, pero con un cambio de modelo. En este sentido, ha hablado de "viabilidad" de una industria que no debe depender del dinero público. Las ayudas no deben estar "tan sesgadas como lo ha estado en los años pasados", ha asegurado el portavoz de Vox.

"No puede haber gente que ha sido vetada del Ministerio, han venido a hablar con nosotros y no me atrevo ni a dar sus nombres para no perjudicarles". Sobre los incentivos fiscales para atraer rodajes internacionales ha abogado por ser "mucho más agresivos" en materia fiscal, especialmente tras el descrédito internacional de España tras sufrir un apagón y dos accidentes mortales en la alta velocidad en menos de un año.

De izquierda a derecha: Alejandro Touriño, David Martos, Vox, Podemos, PSOE, Frente Amplio, Aecine, Egeda y PP (en la pantalla).

El encuentro, apoyado también por Egeda, ha tenido lugar en la sede de Écija abogados con el periodista David Martos como moderador en el que se han abordado cinco cuestiones: una nueva Ley del Cine que fortalezca la producción independiente; las ayudas públicas directas y estabilidad de la financiación; la inversión en cine español de plataformas y televisiones y el papel de RTVE; la propiedad intelectual y sostenibilidad empresarial; y los incentivos fiscales y competitividad territorial.

La portavoz de Cultura del PP, Sol Cruz-Guzmán, que no ha podido asistir físicamente y ha entrado desde Sevilla telemáticamente debido al corte ferroviario tras el accidente de Urda, ha asegurado en el encuentro que si su partido gobierna tras las próximas elecciones garantizará que "si queremos un cine libre tiene que ser plural, y aquí no valen excusas ni vale una coma".

El portavoz de Podemos, Mariano Muniesa, que además es consejero de RTVE, ha apostado por aumentar no sólo las partidas presupuestarias destinadas a las subvenciones, sino por aumentar el gasto público mediante la creación de una agencia estatal propia.

Sol Cruz-Guzmán entrando telemáticamente desde Sevilla.

Pablo Uruburu, representante del PSOE, junto a Nahuel González, de Frente Amplio, han intentado defender su gestión los últimos 8 años en el Gobierno pese a que han sido incapaces de aprobar la tan ansiada por el sector Ley del Cine. Un texto que ha tenido en la definición de productor independiente uno de los principales escollos, asunto en el que Podemos y Vox estaban de acuerdo. El representante de "Sumar, Frente Amplio o como se llamen ahora", como ha dicho el representante de Vox entre las risas de los asistentes, ha repetido una y otra vez una palabra, "ultraderecha". Un tono que ha desentonado frente al dialogante del resto de representantes.

De hecho, ante una intervención de Frente Amplio sobre su labor al frente de Cultura, cartera que ha tenido esta legislatura Sumar, uno de los productores asistentes le indicaba con la mano en alto que era mentira lo que estaba diciendo.

¿Ministerio de Cultura?

Los representantes de PSOE, Frente Amplio y Podemos se han mostrado claramente favorables a que haya un Ministerio de Cultura específico como en el Gobierno de Pedro Sánchez. La representante del PP ha defendido que el Ministerio existirá, aunque puede ser que lo comparta con otra cartera como en otras legislaturas, mientras el de Vox ha reflexionado sobre la necesidad de un Ministerio propio cuando muchas de las competencias están cedidas a las CCAA.