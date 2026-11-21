Un estudio de la consultora Freemarket ha puesto cifras a lo que todos los españoles notan: somos más pobres ahora que en 2018, año de la llegada al poder de Pedro Sánchez. Y no es una sensación: es real.

Todo el crecimiento teórico de los salarios ha sido devorado por la subida del IRPF y de las cotizaciones sociales. Y todo ello para acabar teniendo una Administración claramente peor y más ineficiente que antes de la llegada del socialismo al poder. A partir de ahí, la escalada de los precios y los impuestos al consumo han hecho el resto para provocar una situación de aumento de la pobreza de los españoles totalmente evidente, constatable con los datos estadísticos.

Vamos con los datos. "Salario neto real: estancado en el nivel de 2018. No existe una serie oficial de salario neto real, pero puede estimarse combinando el salario bruto real con la carga fiscal soportada por el trabajador medio. El resultado es rotundo: la ganancia bruta del 3-4 por 100 desaparece después de impuestos, y en 2026 el salario neto real del asalariado medio está prácticamente en el mismo nivel que en 2018", señala Freemarket.

"Método. A partir de la cuña fiscal de la OCDE y de las cotizaciones a cargo de la empresa se obtiene la parte del salario bruto que llega al trabajador. Pasa de en torno al 79,2 por 100 en 2018 al 76,5 por 100 en 2025: el IRPF y las cotizaciones del trabajador suben del 20,8 por 100 al 23,5 por 100 del bruto. El dato de 2025 coincide con el que da la OCDE para el salario medio (un IRPF de 5.576 €, el 17,1 por 100 del bruto, más un 6,5 por 100 de cotizaciones)", explica la consultora.

Traducido: "Con un salario bruto real un 3,5 por 100 superior al de 2018 y una carga un 3,4 por 100 mayor sobre ese bruto, el salario neto real de 2025 queda en el 99,9 por 100 del de 2018. Siete años sin ganancia de poder adquisitivo después de impuestos". Y eso es sin tener en cuenta el auge de los precios y el arrastre que provocan en los impuestos al consumo debido a que el IVA es proporcional. Por lo tanto, si sólo con la subida del IRPF y de las cotizaciones sociales el trabajador ya había perdido toda la subida teórica de los salarios, con la subida de los impuestos al consumo aplicados sobre precios netamente superiores, ese mismo trabajador pasa directamente a un incremento obvio de su pobreza.

"Las ediciones de la OCDE revisan la cuña de 2018 (entre el 39,0 por 100 y el 39,7 por 100). Con el valor más alto, el neto real de 2025 quedaría un 1 por 100 por encima de 2018: el diagnóstico de estancamiento no cambia", explica el informe. Y, si "la inflación media del año ronda el 3,5 por 100 y los salarios crecen en torno al 4 por 100, con la tarifa del IRPF sin deflactar y el MEI (mecanismo de equidad intergeneracional de las cotizaciones sociales) al 0,9 por 100, el salario neto real de 2026 quedará de nuevo en el nivel de 2018 o por debajo", detalla el informe.

Freemarket concluye: "Responsabilidad del Gobierno: al no deflactar el IRPF y elevar las cotizaciones, el Gobierno ha absorbido por la vía fiscal toda la mejora salarial de la clase media".