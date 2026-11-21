En los últimos días se ha conocido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la que una mujer deberá readmitir o indemnizar con 5.023,78 euros a la empleada del hogar a la que despidió por aprovechar una baja laboral para trabajar en otra casa. El TSJ no cuestionó los hechos que llevaron al despido, pero concluyó que la carta de despido no se notificó correctamente, por lo que lo declaró improcedente y condenó a la empleadora. La sentencia se puede leer aquí.

Todo empieza el 26 de septiembre de 2020, cuando Adela —nombre ficticio que utiliza la sentencia— entra a trabajar como empleada del hogar en casa de Zaira —también nombre ficticio—. Adela cobra 1.323 euros al mes con las pagas extra prorrateadas, 44,10 euros diarios, y trabaja 40 horas a la semana: de lunes a viernes, de 11:30 a 18:30, y los sábados, de 10:00 a 15:00. Durante casi tres años y medio no consta ningún tipo de problema entre ellas.

El 28 de febrero de 2024, Adela sufre una caída en casa de su empleadora, que se ofrece a pedirle un taxi para ir al médico. Adela, sin consultarlo con Zaira, le pide al taxista que la espere, por lo que la empleadora acaba pagando 51,50 euros por el trayecto. Ese mismo día, Adela inicia una baja por accidente de trabajo por un "dolor que no permite trabajar", con una duración estimada de 70 días.

Zaira contrata a un detective

Ante las sospechas, Zaira contrata a un detective privado, que sigue a Adela entre el 18 y el 22 de marzo. El informe concluye que Adela iba a trabajar como empleada del hogar a otra vivienda, aproximadamente de 9:30 a 13:30, al menos los días 19 y 20 de marzo. Es decir, según el detective, Adela estaba haciendo el mismo trabajo por el que estaba de baja.

El 21 de marzo, cuando el seguimiento aún no había terminado, Zaira envía a Adela un burofax urgente con la carta de despido disciplinario. En ella le reprocha la pérdida de confianza, la transgresión de la buena fe y el abuso de confianza, y sostiene que trabajar en otra casa demuestra que "realmente no tiene dolencias" o que realiza "actividades que van en contra de su proceso de curación".

Dos burofaxes que nunca se recogieron

El 22 de marzo, a las 10:12, Correos intenta por primera vez entregar la carta de despido en el domicilio de Adela, en Alcorcón, sin encontrar a nadie. Ese mismo día, Zaira da de baja a Adela en la Seguridad Social, y esa será la fecha que el tribunal tome como fecha de efectos del despido.

Tres días después, el 25 de marzo, se produce un segundo intento a las 10:21, también sin éxito, así que se deja un aviso. El burofax pasa a la oficina de Correos, donde Adela tiene un mes para recogerlo, cosa que no hace. El 26 de marzo, Zaira envía un segundo burofax con la misma carta de despido. Se intenta entregar el 27 de marzo, a las 10:08, y el 2 de abril, a las 10:27, de nuevo sin éxito. Tampoco lo recoge.

El 3 de abril, Zaira manda un tercer burofax, este con el finiquito, y transfiere a Adela 529,83 euros con el concepto "Liquidación y finiquito". Ese mismo día, Adela recibe el aviso de su banco, pide su vida laboral y comprueba que la han dado de baja con efectos del 22 de marzo. El 10 de abril, Adela va a la oficina de Correos y recoge el burofax del finiquito. Los dos que contenían la carta de despido siguen sin recoger y acaban devueltos a Zaira.

El TSJ declaró el despido como improcedente

El 30 de abril, Adela presenta la papeleta de conciliación y después una demanda por despido. El 17 de junio de 2024, el Juzgado de lo Social nº 30 de Madrid desestima la demanda y declara procedente el despido. El juzgado considera que la empleadora intentó notificarlo en forma legal hasta en dos ocasiones, que fue la trabajadora quien no fue a recoger los envíos y que trabajar en otra casa durante la baja justifica el despido.

Sin embargo, Adela recurre y el TSJ de Madrid, el 3 de febrero de 2025, revoca la sentencia y declara improcedente el despido. El tribunal no entra en si Adela trabajó o no en otra casa, porque se centra sólo en cómo se notificó la carta. La norma postal exige que el segundo intento de entrega se haga "en una hora distinta" y dentro de los tres días siguientes. Aquí, en cambio, los intentos se hicieron a la misma hora (las 10:12 y las 10:21 en el primer burofax, y las 10:08 y las 10:27 en el segundo, este además con cinco días de diferencia). Por ello, el TSJ concluye que la carta nunca se notificó.