La Airef y el Banco de España confirmaron el impacto negativo del salario mínimo (SMI) sobre el empleo. Sin embargo, la demagogia y el desdén del sanchismo-leninismo confluyen para que se haya decidido un nuevo aumento del SMI hasta 1.286 euros mensuales en 14 pagas. Desde 2016, se acumula una subida del 96%, equivalente a un 6,3% anual.

El Gobierno lo hace sin considerar lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores (para decidir el valor del SMI también deben tenerse en cuenta la productividad —está estancada— y la situación económica general —la mayor tasa de paro de Europa—). Al mismo tiempo, el Gobierno miente cuando dice que lo obliga la Carta Social Europea, para la cual el SMI es solo una herramienta entre otras para garantizar un nivel de vida decoroso.

El SMI es triplemente regresivo. Primero, porque perjudica a la gente con menos experiencia (jóvenes) o formación: les resulta más difícil encontrar un empleo; si ya lo tienen, aumentan las probabilidades de perderlo. El SMI no afecta a ingenieros, gente con máster o que hable idiomas; el problema es para los más humildes que son, supuestamente, a quienes se quiere 'ayudar'.

Segundo, porque el SMI obstaculiza la creación de empleo en las provincias más pobres. El SMI no influye en Madrid, Barcelona o Vizcaya, con salarios medios superiores a la media. El problema lo tienen Tenerife, Cáceres, Teruel, Soria y otras provincias, con salarios más bajos. El SMI demagógico que determina la camarada Yolanda, la misma que no supo responder a ninguna pregunta de las que le hicieron en su entrevista pública en la OIT, equivale al 70% o más del salario medio de las provincias con salarios más bajos. Algo impagable.

Tercero, porque golpea a las micropymes, dificultando su crecimiento, al tiempo que es inocuo para las grandes empresas. Cepyme viene denunciando esto desde hace años. ¿Cómo evitar que el SMI sea un arma de destrucción de empleo en manos de políticos sin escrúpulos? La solución óptima es la de Dinamarca, Suecia, Finlandia o Austria, que no tienen un SMI (confirmando que el SMI no es necesario para cumplir con la Carta Social Europea). En esos países hay muchos salarios mínimos; tantos como acuerden patronales y sindicatos en convenios colectivos adaptados a la realidad de cada sector y región.

Entiendo que suprimir el SMI pueda ser políticamente complicado, aunque sea lo mejor para el bienestar de la población. Hay un second best: un SMI diferente por tramos de edad. Porque una cosa es el salario para un chaval de 16 o 17 años, que necesita entrar al mercado laboral para aprender, y otra es el de una persona de 25 o 35, con más experiencia y, por lo tanto, capaz de lograr una productividad mucho mayor. No estoy inventando el agua caliente: Reino Unido, Holanda e Irlanda, por ejemplo, tienen en práctica esto; también lo tuvo España. La tasa de paro para personas de entre 15 y 24 años es del 8,4% en Holanda, 13,2% en Irlanda y Reino Unido y 14,9%, de media, en la Eurozona; en nuestro país es del 23,8% (datos de Eurostat para el segundo trimestre).

No haría falta recortarle el salario a nadie que ya esté trabajando. La forma 'indolora' de concretar esta idea es decidiendo actualizaciones anuales diferenciadas durante un período de transición, hasta llegar a los objetivos que se fijen. Para alguien de 16 años, el SMI podría ser el 50% del nivel general; por cada año de edad adicional, se incrementaría 5 puntos porcentuales (es decir, 55% del SMI general con 17 años, 60% con 18, etc.). Desde los 27 años inclusive, se percibiría el 100%.

Si diera tiempo al nuevo Gobierno, una posibilidad es que el incremento ya decidido para 2027 solo aplique a las personas de 27 años o más. En 2028 se podría incrementar el SMI general y también para los de 26 años. Y así sucesivamente, una vez más, hasta lograr los niveles deseados (la duración de la transición dependerá de la magnitud de los incrementos anuales, que deberían ser moderados, dados los aumentos exagerados e ilegales decididos por el sanchismo-leninismo).

No faltará quien piense que mi propuesta es 'insensible'. Yo creo que lo insensible es mantener a uno de cada cuatro jóvenes que quieren trabajar en el paro, dejándoles como únicas salidas Barajas o un IMV que los atrape en la dependencia y la indignidad.