A ocho días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, las formaciones de izquierda han terminado de desvelar unas propuestas económicas marcadas por el incremento del gasto público, las subidas de impuestos y una mayor intervención estatal. Entre las medidas más radicales destaca la incluida en el programa electoral del Frente Amplio, la candidatura liderada por Ada Colau, que plantea instaurar un impuesto del 100 % sobre las herencias que superen los 10 millones de euros.

Así lo detalló Adrián Pajares durante el análisis de los programas electorales emitido en el espacio Las Noticias de la Trinchera, de esRadio. En el mismo programa, el subdirector Javier García Romero recordó que, tras haberse conocido previamente los documentos programáticos del Partido Popular y de Vox, los partidos de izquierda han apurado hasta la última semana de campaña para presentar sus recetas económicas.

Pajares resumió los tres programas de la izquierda, de PSOE, Frente Amplio y Podemos, con un denominador común: más gasto público, más impuestos y una mayor intervención del Estado en la economía.

El plan fiscal de Colau: confiscación e intervencionismo

De acuerdo con el repaso realizado en esRadio al programa del Frente Amplio, la formación de Colau calcula que el paquete global de sus nuevas medidas fiscales permitiría recaudar 10.000 millones de euros adicionales al año, una estimación elaborada por el propio partido en la que el gravamen sucesorio representa una parte de la recaudación prevista.

La iniciativa sobre sucesiones se enmarca en una batería de propuestas dirigidas directamente contra la propiedad privada y el mercado inmobiliario. Además de la confiscación total de las herencias por encima de los 10 millones de euros, el programa del Frente Amplio incluye la expropiación progresiva de inmuebles en manos de grandes propietarios; la construcción de 1.500.000 viviendas públicas en un horizonte de 12 años; y la "huelga de alquileres", es decir, cobertura legal para que los inquilinos puedan dejar de abonar la renta directamente a los caseros e ingresarla en un fondo público.

Acabar con la herencia a partir de cantidades importantes

Durante la emisión radiofónica se recogieron las declaraciones de la propia Ada Colau defendiendo la supresión de las grandes herencias y condicionando su aplicación a la fuerza que obtenga su coalición tras los comicios del 29N: "Si nosotros entramos fuertes en el próximo Gobierno progresista, nos comprometemos a llevar como propuesta el hecho de acabar con la herencia a partir de cantidades importantes de dinero".

Aunque en esa intervención pública la candidata no precisó el umbral exacto, que su programa fija en los 10 millones de euros con un tipo del 100%, justificó la medida asegurando que heredar grandes sumas constituye "un factor de desigualdad muy grande" frente a quienes tienen que trabajar desde jóvenes para llegar a fin de mes, por lo que concluyó que "ahí también hay que poner justicia".

La receta del PSOE: más presión fiscal para financiar promesas de gasto

Por su parte, el programa del Partido Socialista no contempla una medida equivalente sobre el Impuesto de Sucesiones, sino que orienta su estrategia recaudatoria hacia otras figuras tributarias para sostener sus promesas electorales de gasto.

Según el desglose emitido en Las Noticias de la Trinchera, la apuesta fiscal de Pedro Sánchez pasa por tres ejes principales: una subida del IRPF a las rentas más elevadas; duplicar la tasa que grava determinadas operaciones bursátiles; y aumentar la carga fiscal sobre las grandes empresas tecnológicas.

Con estos ingresos adicionales, el candidato socialista pretende financiar compromisos como destinar cada año el 1 % del Producto Interior Bruto (PIB) a políticas de vivienda, levantar un parque público de 100.000 inmuebles y aprobar una ayuda directa de 1.000 euros por cada recién nacido.

¿Cuánto se paga hoy por heredar en España?

El planteamiento del Frente Amplio llega en un escenario en el que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones está cedido a las comunidades autónomas, lo que hace que la factura fiscal cambie de forma radical según dónde tuviera su residencia habitual el fallecido en los últimos cinco años. No funciona como un porcentaje fijo sobre todo lo heredado, sino que se calcula aplicando reducciones sobre la base, una escala progresiva, coeficientes multiplicadores según el parentesco y el patrimonio previo del heredero, y las bonificaciones autonómicas.