Las llamadas huelgas de alquileres han entrado en la campaña electoral. El programa electoral de Frente Amplio plantea construir 1.500.000 de viviendas públicas en 12 años, expropiar progresivamente inmuebles de grandes propietarios y permitir las llamadas huelgas de alquileres, según explicó Adrián Pajares, redactor de La Trinchera de Llamas.

La publicación de estas medidas se produce a ocho días de los comicios generales del 29 de noviembre, tras haberse dado a conocer previamente los programas del Partido Popular y de Vox. Al tratarse de una propuesta de campaña, su planteamiento no altera el marco jurídico aplicable en la actualidad a los contratos de arrendamiento de vivienda.

Qué plantea la propuesta

De acuerdo con el relato difundido en el programa de esRadio, el mecanismo electoral consiste en permitir que, durante una huelga de alquileres, "los inquilinos podrían depositar las mensualidades en un fondo público en lugar de pagárselas directamente al propietario". La información difundida no concreta el diseño operativo de ese instrumento, qué administración u organismo lo gestionaría, bajo qué requisitos se activaría ni qué destino tendría el dinero depositado en caso de conflicto entre las partes.

Se trata de una propuesta electoral y no cambia nada de lo que se aplica hoy a los contratos de alquiler de vivienda. La duda práctica para inquilinos y propietarios es otra: qué pasa, con la ley en vigor, si el inquilino deja de pagar la renta al dueño o la ingresa en un sitio distinto del pactado.

Qué dice hoy la ley si el inquilino no paga

Con la legislación vigente, el pago de la renta es la obligación principal del arrendatario y no existe cobertura legal para dejar de abonarla al arrendador de forma unilateral como medida de presión colectiva.

La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU) regula esta materia y señala que el pago de la renta debe efectuarse en el lugar y por el procedimiento que hubieran acordado las partes, habitualmente mediante transferencia o domiciliación en la cuenta bancaria del propietario. En defecto de pacto, el pago se realizará en metálico y en la vivienda arrendada. Salvo pacto en contrario, el abono es mensual y debe realizarse en los siete primeros días del mes.

Además, el incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones resultantes del contrato da derecho a la otra a exigir el cumplimiento o a promover su resolución. De forma expresa, el artículo 27.2.a establece que el arrendador podrá resolver de pleno derecho el contrato por la falta de pago de la renta o, en su caso, de cualquiera de las cantidades cuyo pago haya asumido o corresponda al arrendatario.

En consecuencia, ingresar la mensualidad en una cuenta o fondo no pactado en el contrato equivale legalmente a un impago frente al propietario.

Cuándo puede empezar el desahucio por impago

Basta el impago de una sola mensualidad vencida para que el propietario quede facultado para reclamar judicialmente las rentas debidas y solicitar la recuperación del inmueble a través del juicio verbal de desahucio, regulado en el artículo 250.1.1.º de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC).

El procedimiento vigente contempla que, admitida la demanda, el letrado de la Administración de Justicia requiere al inquilino para que, en el plazo de diez días, desaloje el inmueble, pague al actor o comparezca formulando oposición. Por su parte, el inquilino puede frenar el desahucio pagando o poniendo a disposición del tribunal o notarialmente el importe total de las cantidades reclamadas y las que adeude en ese momento. No obstante, esta facultad tiene dos límites legales: solo puede ejercerse una única vez durante la vigencia del contrato y no procede si el arrendador requirió fehacientemente de pago al arrendatario con al menos treinta días de antelación a la presentación de la demanda sin que se produjera el abono.

Cuando el demandante tiene la condición de gran tenedor y el inmueble constituye la vivienda habitual del arrendatario, debe acreditar con la demanda si este se encuentra o no en situación de vulnerabilidad económica y, en caso afirmativo, haberse sometido previamente al procedimiento de conciliación o intermediación establecido por las administraciones competentes.

¿Existe la consignación de rentas?

El ordenamiento jurídico español sí contempla la figura de la consignación, pero con una finalidad y requisitos opuestos al mecanismo planteado en la propuesta electoral.

Regulada en los artículos 1176 a 1181 del Código Civil y tramitada mediante expediente de jurisdicción voluntaria (Ley 15/2015) ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde deba cumplirse la obligación o ante notario, la consignación judicial permite al inquilino librarse de su obligación de pago únicamente cuando el propietario se niega sin razón a admitir el cobro de la renta o dificulta su entrega.

Para que la consignación tenga efectos liberatorios y evite el desahucio, debe ir precedida del ofrecimiento de pago al arrendador, realizarse poniendo la cantidad íntegra a disposición de la autoridad judicial o notarial, nunca en un fondo gestionado por terceros o asociaciones y requiere resolución judicial que declare bien hecha la consignación tras dar audiencia al propietario.

Lo que el programa no aclara

Aunque la coalición ya había apuntado días atrás que vincularía estas movilizaciones a supuestos incumplimientos de los caseros y que buscaría impedir los desahucios por esta vía, el texto programático no detalla la arquitectura jurídica necesaria para aplicarlo.

Implantar de forma efectiva un fondo público que sustituya el pago al arrendador exigiría reformar el régimen de obligaciones del Código Civil, la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil, extremos que no aparecen desarrollados en la propuesta. Mientras no exista una modificación legal aprobada por las Cortes, sigue plenamente vigente el artículo 17.2 de la LAU, que obliga al inquilino a pagar la renta en los siete primeros días de cada mes en la forma y lugar pactados en el contrato.